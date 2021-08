Cristini Couto y Cristian Suescun ya presumen de amor

28-08-2021 Cristian Suescun y Cristini Couto, pareja sorpresa del verano. MADRID, 30 (CHANCE) Convertidos en la pareja revelación del verano, Cristian Suescun y Cristini Couto ya no esconden su amor frente a los medios. En esta ocasión, muy enamorados, presumieron de complicidad con muestras de cariño durante todo el encuentro en el que la ex concursante de 'Supervivientes' reconoció que la familia de su chico le da algo de miedo, ya que conoce el carácter peculiar de Mayte Galdeano y Sofía Suescun. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 30 (CHANCE)



Convertidos en la pareja revelación del verano, Cristian Suescun y Cristini Couto ya no esconden su amor frente a los medios. En esta ocasión, muy enamorados, presumieron de complicidad con muestras de cariño durante todo el encuentro en el que la ex concursante de 'Supervivientes' reconoció que la familia de su chico le da algo de miedo, ya que conoce el carácter peculiar de Mayte Galdeano y Sofía Suescun.



Dejando claro que Tom Brusse ya forma parte del pasado, Cristini asegura que está muy ilusionada con Cristian, con el que quiere disfrutar al máximo de esta nueva etapa de su vida tras conocerse en 'La casa fuerte'.



- CHANCE: Nueva pareja del verano estrella.



- CRISTIAN: Esto empezó hace un mes.



- CRISTINI: Hace un mes y algo, estamos conociéndonos, estamos juntos desde hace un mes y pico, quería ocultarlo, no queríamos contarlo por tema de la gente, tengo miedo de la familia.



- CH: Por qué hay miedo, por Mayte o Sofía.



- CRISTINI: Las dos, me da miedo el rechazo.



- CRISTIAN: Tranquila que no te van a rechazar. Mi madre me ha hablado muy bien de ella, a mi madre le encanta. Mi hermana es muy suya, no expresa del todo, me ha dicho que le cae bien. Es como la gente del norte, que cuesta meter en la familia, pero una vez que estés dentro te da todo.



- CRISTINI: Espero que me acepten y que me quieran.



- CH: ¿Qué te pone más nerviosa?



- CRISTINI: El miedo, cómo me van a tratar, lo que veía yo en televisión es que es muy polémica.



- CH: Mayte siempre ha dado cera a Cristian, pero ahora has crecido tú solo.



- CRISTIAN: Tengo mi casa, mi propio negocio, ahora la están amueblando, es una locura, más no puedo pedir, mira que princesa tengo al lado.



- CH: ¿Qué planes hay de futuro?



- CRISTINI: A ver, en mi caso fue un amor a primera vista, el primer día que quedé con él yo me volví loca, hemos hablado algo de futuro, pero es muy pronto para vivir juntos.



- CH: ¿Y boda?



- CRISTIAN: Yo me quiero casar.



- CRISTINI: A mí me encantaría por la iglesia.



- CH: Barajamos nombre de padrinos.



- CRISTINI: Yo de mi parte invitaría a Tom y Rebeca.



- CRISTIAN: Yo de padrino a Rafael Amargo y mi madre con las arras.



- CH: ¿Cristian eres celoso?



- CRISTIAN: Bueno, depende, soy liberal, quién no es celoso en esta vida.



- CH: ¿Tom que te ha dicho de esta pareja Cristini?



- CRISTINI: Lo he tenido oculto, no se lo he contado a nadie. Tom es mi amigo, ya está, pasado pisado está, yo le dije a Tom ayer y me deseó suerte.



- CH: Sois muy calientes, ¿La cama bien?



- CRISTINI: Totalmente, los primeros días ha sido más soso, ahora está la cosa más caliente. Yo a Cristian en la cama le doy un ocho. Me ha costado mucho y como persona un diez porque me encanta. Es un poco salido y tengo que domar a la fiera y yo como soy celosa, espero que* me voy a aguantar un tiempo.



- CRISTIAN: Yo le doy en lo personal un diez y en lo sexual un nueve y medio.



- CH: ¿Ampliar familia?



- CRISTIAN: A mí me encantaría tener un bebé, mi madre está loca.



- CRISTINI: La verdad que mi sueño es ser madre.