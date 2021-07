Netflix recurre a YouTube para desarrollar contenido para niños

(Bloomberg) -- Netflix recurrió a YouTube para encontrar la próxima gran franquicia televisiva para niños.

El servicio de streaming solicitó tres temporadas de un nuevo programa de televisión para niños llamado “CoComelon Lane”, una versión alterna del popular canal de YouTube con canciones infantiles. La primera temporada del nuevo programa debutará en 2023 y cada temporada constará de 24 episodios de siete minutos de duración cada uno.

La nueva serie forma parte de una asociación más amplia entre Netflix y Moonbug Entertainment, propietaria de CoComelon, así como de las propiedades de YouTube Blippi y Little Baby Bum. Netflix también ordenó 48 episodios de un programa de Little Baby Bum, que se espera que se estrene en 2023.

Mejorar su programación para niños se ha convertido en una gran prioridad para Netflix, que enfrenta la competencia creciente en línea de Disney, así como de Amazon, Paramount+ y HBO Max. Aproximadamente 60% de los 208 millones de usuarios de Netflix consumen contenido para niños y familias, según Heather Tilert, directora de animación original para niños en edad preescolar de Netflix.

Durante gran parte de su historia, Netflix evitó publicar videos en YouTube, pero en los últimos años, la compañía ha reconocido el potencial del sitio como una forma de comercializar sus programas y como una fuente de posibles nuevas franquicias.

“Queremos ser la primera opción de contenido para niños y familias de todo el mundo”, dijo Tilert.

La compañía está tomando otras medidas para fortalecer su oferta contenido infantil, incluida una extensión de su acuerdo con la división Universal de Comcast Corp. Netflix dijo el martes que tiene un acuerdo de licencia exclusivo de varios años que le permitirá transmitir las películas animadas de Universal en Estados Unidos, luego de un periodo de cuatro meses de espera después de que las películas aparezcan en el servicio Peacock de Comcast.

El acuerdo ampliado ahora incluye a DreamWorks Animation y traerá a la plataforma películas como “The Bad Guys” y “El gato con botas: el último deseo” el próximo año.

Sin embargo, resulta difícil sobreestimar la popularidad de CoComelon, que genera más de 2.000 millones de visitas al mes en YouTube. En 2020, el exejecutivo de publicidad Jay Jeon, creó el canal para entretener a su hijo y se lo vendió a Moonbug. A su vez, la compañía concedió los derechos de CoComelon al fabricante de juguetes Jazwares.

“CoComelon” ya es un programa consagrado en Netflix. Las compilaciones de las temporadas de canciones infantiles se han clasificado entre los 10 programas más vistos de Netflix en 29 países. “CoComelon” ha sido uno de los 10 programas más populares en un país u otro durante casi un puñado de días este año, según Flix Patrol.

La popularidad constante del programa contrasta con la ejecución de una programación exitosa para adultos en el servicio. La mayoría de los mayores éxitos de Netflix son populares durante algunas semanas antes de ceder el protagonismo a la próxima gran novedad.

Durante los primeros días del año, “Bridgerton” fue el programa más popular de Netflix, antes de ser eclipsado por “Lupin”, que luego de dos semanas fue superado por una serie documental. Eso es lo que sucede cuando un servicio de streaming encarga más de 1.000 piezas de programación original al año y lanza varios títulos nuevos cada semana. Pero los niños normalmente no pasan al próximo programa nuevo tan rápidamente como los adultos, y Netflix busca alcanzar con programas infantiles originales el nivel de éxito que ha disfrutado en otros géneros, como dramas, especiales de stand-up, documentales. y comedias románticas.

“CoComelon Lane” se diferenciará de los videos de CoComelon existentes al ofrecer más que breves rimas infantiles. Cada episodio tendrá un arco narrativo. El personaje principal, JJ, hablará directamente con la audiencia y ayudará a los espectadores a navegar por experiencias como cortarse el pelo por primera vez. Cada episodio contará con música original, y Netflix reunirá compilaciones de las canciones para episodios especiales que comenzarán a transmitirse el próximo año.

