América Móvil duplica ganancias del trimestre a 43.000M de pesos

(Bloomberg) -- América Móvil SAB, propiedad del multimillonario Carlos Slim, reportó una ganancia de 43.000 millones de pesos para el segundo trimestre, frente a los 20.000 millones de pesos para el mismo período en 2020, informó la compañía este martes.

El aumento de la utilidad neta se debió a las ganancias del tipo de cambio, según su informe del segundo trimestre.

Durante el trimestre, el operador agregó 4,2 millones de suscriptores móviles, por debajo de los 6 millones de nuevos usuarios que informó en el anterior. La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización alcanzó los 85.000 millones de pesos, superando las estimaciones de los analistas.

PUNTOS CLAVE:

América Móvil recompró 765 millones de sus propias acciones, más que los seis años anteriores combinados

Más de la mitad de los nuevos suscriptores netos son de pospago

Los ingresos por servicios de prepago muestran una fuerte recuperación en México, EE.UU., Centroamérica, el Caribe y Europa del Este

