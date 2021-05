AMP.- Colombia.- Acaba reunión entre el Gobierno y el Comité del Paro Nacional: "mesa de negociación aún no se instala"

Ambas partes acuerdan volver a reunirse este lunes mientras el Ejecutivo estudiará las peticiones del comité



El Comité Nacional del Paro convoca un nueva movilización para el miércoles 19 de mayo



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El encuentro entre el Gobierno de Colombia y el Comité del Paro Nacional ha finalizado tras más de tres horas sin acuerdo para poner fin a las protestas, aunque con el compromiso de volver a reunirse este lunes, por lo que "la mesa de negociación aún no se instala".



En representación del Ejecutivo han estado presentes en el encuentro los ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, y del Interior, Daniel Palacios, así como la subdirectora de Planeación, Amparo García, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos.



En cuanto al comité, han acudido a la mesa de negociación representantes de 26 sectores sociales, mientras que la Conferencia Episcopal y la ONU han asistido a la cita como acompañantes y facilitadores en el proceso.



El comité ha presentado en la reunión un documento en el que se presentaban varias exigencias al Gobierno para abandonar las calles, propuestas que serán evaluadas por el Ejecutivo. Según Ceballos, este documento tiene "dos partes fundamentalmente: garantías para el ejercicio de la protesta y la segunda, garantías para las mesas de negociación", recoge 'El Espectador'.



Y, como debe ser sometido a evaluación por las autoridades, ya que el Gobierno tiene "la responsabilidad constitucional y legal de identificar aquellos puntos que están bajo nuestro resorte", ha precisado el comisionado de paz, "la mesa de negociación aún no se instala".



Previo a esta primera negociación entre ambas partes, los convocantes de las manifestaciones habían emitido un comunicado, en el que especificaban algunas de las propuestas que exigen al Gobierno, entre las que destacan una desmilitarización de las calles y la suspensión del uso excesivo de la fuerza y de armas letales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



Por otro lado, han pedido que se garantice la seguridad de quienes están en las calles protestando y han solicitado que se abran corredores humanitarios para el acceso de medicamentos, combustible y alimentos, todo en el marco de una nueva convocatoria para llenar las calles este miércoles.



En el escrito publicado por el Comité Nacional de Paro han insistido en la necesidad de cesar la violencia "estatal y paraestatal" para llegar a acuerdos y recuerdan que han muerto al menos 50 personas en el marco de las protestas, 578 han resultado heridas y han desaparecido 524.



"La magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada contra quienes protestamos exige que ninguna persona más pierda la vida, su integridad física o su libertad personal en medio de las protestas, no es posible una negociación sin el cese de la violencia", han denunciado, informa 'El Tiempo'.



En el documento de 19 puntos presentado al Gobierno, además, piden que la Fiscalía cree una unidad especial de alto nivel y con autonomía para investigar todos los hechos de violencia y que el ministro de Defensa, Diego Molano, presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza.



Asimismo, que se acoja el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para realizar una visita de trabajo en Colombia y evaluar la situación de derechos humanos.



NUEVA MOVILIZACIÓN EL MIÉRCOLES



Antes del encuentro con las autoridades, el Comité Nacional del Paro ha convocado "para el próximo miércoles 19 de mayo a una gran movilización, pacífica, todas y todos a la calle, con nuestra bandera y la cacerola, con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad".



En este sentido, el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, ha asegurado que "el paro nacional seguirá toda esta semana y para ello está convocando nuevamente a fortalecerlo. Esperamos que esta nueva marcha, del 19 de mayo, sea grande, contundente y pacífica".