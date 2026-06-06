La aerolínea Latam dice que sus posibilidades de invertir en Perú se redujeron

Río de Janeiro, 6 jun (EFE).- El presidente de la aerolínea Latam, Roberto Alvo, afirmó este sábado que la posibilidad de que la empresa líder en América Latina mantenga su plan de inversiones por 1.500 millones de dólares en Perú se redujo ante la insistencia de Lima en seguir cobrando una elevada tasa de conexión sobre pasajeros internacionales.

"Me encantaría ver que lo que tenemos pensado invertir en Perú se haga realidad, pero, dadas las circunstancias, esa posibilidad ha bajado", afirmó Alvo en una rueda de prensa que concedió en Río de Janeiro, en donde participará a partir del domingo de la reunión anual de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

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El ejecutivo afirmó que la aplicación de la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) sobre pasajeros internacionales que hacen conexiones en el aeropuerto Jorge Chávez, de Lima, ya provocó una caída del 10 % en el número de viajeros chilenos que vuelan entre Santiago y la capital peruana.

Agregó que otros mercados también mostraron una reducción en los pasajeros que usan a Lima como conexión para otros destinos, por lo que Latam sigue atenta a lo que ocurre en Perú.

Según Alvo, Perú es el único país importante de América Latina que no recuperó el flujo de visitantes extranjeros que recibía antes de la pandemia de la covid.

"Tenemos una inversión por 1.500 millones de dólares que queremos ejecutar, pero tuvimos que revisarla por cuenta de una tasa que no solo es una pésima política pública sino un incentivo a la reducción del turismo", dijo.

Latam anunció en diciembre su decisión de paralizar temporalmente, y de revisar, su plan de inversión para convertir a Lima en su principal hub en 5 años, que incluía la incorporación de 30 aviones adicionales y el desarrollo de entre 20 y 30 nuevas rutas.

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Según la aerolínea, la TUUA eleva en 25 dólares la tasa que paga cada pasajero por desembarcar o pasar por Lima, lo que hace inviable el fortalecimiento de la ciudad como un hub.

"Estamos evaluando otras posibilidades, como establecer un hub en (las ciudades brasileñas de) Brasilia o Fortaleza, pero la intención es seguir en Perú", afirmó Alvo.

El dirigente extrañó que las autoridades peruanas anunciaran recientemente un acuerdo para reducir la tasa que pagan los pasajeros en las conexiones domésticas pero se negara a extenderla a las internacionales.

Agregó que los planes de Latam para anunciar vuelos a ciudades del Caribe con gran potencial también están paralizados debido a las dificultades de hacer conexiones en Lima.

"Cuando estábamos desarrollando las redes concluimos que uno de los mejores lugares de conexión para vuelos al Caribe era Lima, por lo que ahora volvemos al problema de las tasas en Perú. Tenemos un gran potencial para explotar el Caribe, pero está frenado por esa tarifa de escala en Lima", concluyó. EFE

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