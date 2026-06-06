Latam advierte que el combustible para aviación seguirá caro incluso si acaba la guerra

Río de Janeiro, 6 jun (EFE).- Los precios del combustible para aviación continuarán elevados durante el resto de 2026 incluso si se alcanza un acuerdo de paz inmediato en Oriente Medio, advirtió este sábado el consejero delegado del grupo Latam Airlines, Roberto Alvo, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

El dirigente de la aerolínea líder en América Latina alertó de que, de prolongarse esa situación hasta 2027, las compañías aéreas de Sudamérica podrían verse obligadas a reducir vuelos e incluso cancelar rutas.

El ejecutivo hizo la advertencia durante las reuniones previas a la Asamblea General Anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que comenzó este domingo en Río de Janeiro.

"Aunque el conflicto en Oriente Medio terminara hoy, probablemente seguiríamos viendo precios altos durante algún tiempo. Nuestro escenario contempla combustibles caros durante el resto del año", afirmó Alvo.

Según el directivo, la persistencia de los elevados costos del queroseno de aviación podría obligar al sector a realizar un "reequilibrio de capacidad" a partir de 2027, ajustando la oferta a una demanda que enfrenta mayores costos operativos.

Latam ya ha comenzado a tomar medidas en esa dirección. La compañía opera en junio cerca de un 3 % menos de vuelos de los que había programado inicialmente para el mes, una reducción atribuida directamente al aumento del precio del combustible.

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No obstante, Alvo sostuvo que la situación financiera del grupo le permite afrontar el actual contexto con mayor fortaleza que otros competidores regionales.

"Este es el momento en el que se percibe que un balance financiero sólido es una ventaja competitiva", afirmó el ejecutivo, al recordar que la empresa completó en 2022 su proceso de reorganización financiera en Estados Unidos.

Pese a las presiones, Latam mantiene una perspectiva positiva para Brasil, identificado como su principal mercado de crecimiento.

Alvo destacó que Brasil fue el mercado doméstico de aviación que más creció el año pasado entre los diez mayores del mundo, según datos de IATA, aunque el volumen total de vuelos aún no recupera plenamente los niveles previos a la pandemia.

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El ejecutivo subrayó además el potencial de expansión del transporte aéreo brasileño, al señalar que el país registra alrededor de medio pasajero por habitante al año, una cifra inferior a la observada en economías desarrolladas.

Para aprovechar ese crecimiento, Latam prevé incorporar a partir de finales de este año los primeros aviones para vuelos regionales de 50 que le encomendó a la brasileña Embraer. EFE