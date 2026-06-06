Presidente de la asociación de Turismo del Caribe denuncia que EEUU le denegó el visado

Castries, 6 jun (EFE).- El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA, por sus siglas en inglés), el dominiqués Gregor Nassief, denunció este sábado que Estados Unidos denegó la renovación de su visado, una acción que podría estar relacionada con las restricciones parciales de viaje de Washington para ciudadanos de Antigua y Barbuda y Dominica.

"Nos rechazaron, nos denegaron el visado. El señor fue muy claro. Nos hizo algunas preguntas y luego dijo: 'Bueno, ya saben, hay una prohibición sobre Dominica, así que no podemos expedir un visado'", explicó a EFE el titular de la CHTA.

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El empresario caribeño, presidente y director ejecutivo de GEMS Holdings Limited, propietaria y gestora de Secret Bay, The Residences at Secret Bay y el Fort Young Hotel & Dive Resort en Dominica, precisó que en su solicitud de renovación de visado redactó "la necesidad real porque no se trata solo del aspecto hotelero".

Nassief, cuyo mandato como presidente de la CHTA concluye a finales de este año, declaró que, aunque su visado de 10 años vence en agosto, el de su esposa, nacida en Venezuela, finaliza en unas dos semanas.

"Tengo una empresa de software y tecnología en Latinoamérica y acabamos de abrir oficinas en EE.UU., una inversión importante. Y he dedicado mucho tiempo a apoyar esa iniciativa. La madre de mi mujer, nacida en Nicaragua, tiene 87 años y vive en Florida", lamentó Nassief.

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Las restricciones se derivan de las preocupaciones del presidente estadounidense Donald Trump respecto a la selección y el control de los solicitantes a través del Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés) con el que los inversores extranjeros obtienen la ciudadanía a cambio de realizar una inversión sustancial en el desarrollo socioeconómico de estos países.

En este contexto, Nassief que fue nombrado Hotelero del Año del Caribe, subrayó que el coste humano de estas restricciones "es terrible" porque conoce personas a los que se les ha negado el visado y "querían asistir a la graduación de un hijo o a un funeral".

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Nassief reconoció que la situación de los visados tiene implicaciones para todo el Caribe, por el impacto en la asistencia médica, en la educación y en la separación de las familias.

"Me alegraría mucho si fuera algo específico que me denegaron solo a mí y más gente pudiera conseguirlo. Así que animo a la gente a que lo intente", apuntó Nassief.

"Quiero decir, eso es absolutamente significativo. Y luego, desde una perspectiva turística y empresarial, obviamente, hay mucha inversión. Hay muchas conferencias. Hay muchas relaciones y contactos que debemos establecer como empresarios, como miembros de la industria turística", expresó el presidente de la CHTA, agregando que aún no ha reclamado.

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"Desde el punto de vista de Estados Unidos, es difícil de contemplar y comprender, porque obviamente todos los viajes desde el Caribe, las inversiones del Caribe, las matrículas, los servicios médicos, las vacaciones y los negocios reportan beneficios a la economía estadounidense", dijo Nassief.

A su juicio, "es injusto tomar como rehenes a una población por cualquier problema que exista con un Gobierno, pero a veces eso ocurre".

"Solo pediría que nos sentáramos a la mesa e intentáramos resolver las cosas lo antes posible, porque el impacto en la vida humana es muy significativo", sentenció Nassief.

Tanto St. John’s como Roseau han mantenido conversaciones con funcionarios de Washington sobre este asunto, que también incluye la suspensión de la expedición de determinados visados de inmigrante y de no inmigrante.

La medida entró en vigor en enero de este año, y Washington también impuso una prohibición limitada a Granada que entró en vigor en abril. EFE