"Unicorn Hunters", un "reality" para democratizar el acceso a las inversiones

Fotografía cedida este lunes por la empresa de gestión de trabajo remoto TransparentBusiness donde aparece el panel de anfitriones del programa "Unicorn Hunters", de izquierdas a derecha, Scott Livingston, presidente y director ejecutivo de Livingston Securities; Steve Wozniac, cofundador de Apple; Silvina Moschini, cofundadora y presidenta de TransparentBusiness; Alex Konanykhin, cofundador y director ejecutivo de TransparentBusiness; Rosa Gumataotao Ríos, extesorera de los Estados Unidos; Moe Vela, exasesor principal del entonces vicepresidente Joe Biden y Lance Bass, cantante, actor, productor e inversor, durante el programa "Unicorn Hunters". EFE/ Ben Brodsky / TransparentBusiness/

Nueva York, 10 may (EFE).- Dar a la "gente normal" la oportunidad de invertir en el "próximo Facebook" y abrir las puertas del capital a emprendedores que quieren arreglar el mundo es el objetivo de "Unicorn Hunters", una nueva serie de telerrealidad que se estrena este lunes en varias plataformas de "streaming".

"Podemos cambiar la dinámica del mercado y dar poder a la gente, para dar poder a los emprendedores, para cambiar el mundo", dijo a Efe una de las anfitrionas del programa, Silvina Moschini, única emprendedora latinoamericana fundadora de un "unicornio" ("startup" de 1.000 millones de dólares antes de salir a bolsa).

La serie, financiada por su empresa de gestión de trabajo remoto TransparentBusiness y producida por el artífice de populares "reality shows" como "The Apprentice" o "The Masked Singer", Craig Plestis, busca crear un nuevo género televisivo que combine el entretenimiento con las oportunidades de inversión, el "enrichtainment".

La idea es que los espectadores puedan invertir de forma temprana en empresas de gran potencial antes de su salida a bolsa y así obtener altos retornos de inversión, con el mayor ejemplo en Uber, donde para dos inversores iniciales 5.000 dólares se convirtieron en 25 millones después de empezar a cotizar.

"Creemos que con esto podremos 'hackear' el sistema de financiamiento y darle (la oportunidad) a la gente normal como vos, como yo, que dicen: mira, tengo unos miles de dólares, o 100 dólares para empezar, y quiero invertirlo en el próximo Facebook antes de que sea Facebook", explicó, en videoconferencia.

Similar al popular programa estadounidense "Shark Tank", "Unicorn Hunters" cuenta con casi una decena de anfitriones expertos en diferentes áreas, "los mejores de cada categoría", entre los que destaca Steve Wozniak, el cofundador de Apple.

"Wozniak nunca está en televisión y es una persona muy privada, se define como un 'no inversor', y dijo: quiero ver el próximo Apple desde la base de la creación", aseguró la emprendedora.

En el panel destacan, además de Moschini, otros dos latinos: Rosie Ríos, extesorera de EE.UU. bajo la Administración de Barack Obama, y Moe Vela, exasesor de Joe Biden cuando era vicepresidente del país.

Ríos declaró a Efe que se podrá invertir a través de "crowdfunding" gracias a la legislación de la Ley JOBS que se aprobó en 2012, un año después de que el Tesoro de EE.UU., a su cargo, realizara unas Conferencias de Aceptación de Capital de las que se derivaría la base de esa legislación.

"Se siente maravilloso que todo vuelva al punto de partida, y que pueda participar activamente en su implementación", agregó Ríos, subrayando la importancia de que también accedan más mujeres a "áreas de dinero y poder".

Con el ánimo de encontrar nuevos "unicornios" -existen unos 600 en el mundo- los expertos buscarán empresas que tengan un impacto positivo en la sociedad, estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuiden el planeta y generen valor para los accionistas, entre otras cosas.

"Unicorn Hunters", opinó la productora, puede "cambiar la realidad" de emprendedores de todo el mundo que no tienen acceso a grandes fondos de capital ni a Silicon Valley: "Perteneces o no. La mayoría de emprendedores no salieron de Stanford ni son primos de alguien que les diga: te voy a dar dinero".

Por otra parte, Moschini concibe la serie como un "caballo de Troya" para masificar las inversiones a través de un programa "divertido", que se complementará con una plataforma con contenidos, información, recursos educativos, comunidad y un componente "transaccional" para "acelerar" los negocios.

Asume que el proyecto va a "molestar a gente", como ocurrió con el fenómeno GameStop y modelos de tecnología disruptivos de la bolsa como Robinhood, pero se considera "preparada": "El establishment, la plata tradicional, no va a estar súper feliz, pero bueno: que haga las cosas mejor", concluye.

La primera temporada, de seis episodios, se estrenará en la plataforma de unicornhunters.com, en LinkedIn y en YouTube, y más adelante se distribuirá en Amazon Prime Video.