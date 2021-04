Perú recibe un primer lote de AstraZeneca, que destinará a las provincias

Vista de la caja de una vacuna AstraZeneca contra la covid-19. EFE/J.M. García/Archivo

Lima, 18 abr (EFE).- El Gobierno de Perú recibió este domingo un primer lote de 276.000 vacunas del laboratorio AstraZeneca, enviadas por el Mecanismo Covax, que serán destinadas de manera prioritaria a inmunizar a los adultos mayores de 80 años de las provincias del país, según anunció el presidente Francisco Sagasti.

"La vacuna de AstraZeneca no requiere condiciones de frío para mantener su potencia de impedir la enfermedad, por esa razón las 276.000 mil dosis de hoy, y el millón que llegan en mayo, se destinan prioritariamente para atender a todas las regiones del país, incluso a las que no tiene capacidad de frío extremo de menos 60 grados para la vacuna de Pfizer", señaló el gobernante.

Sagasti acudió este domingo al aeropuerto internacional de Lima a recibir el avión en el que arribaron las vacunas, que se usarán en la campaña masiva de vacunación de ancianos que comenzó esta semana en Lima y Callao, y continuara en los próximos días en otras regiones del país.

COMPROMISO CON PERSONAS MAYORES

El gobernante remarcó que la vacuna de AstraZeneca ya se está usando en 123 países del mundo y que, además de este lote, en mayo próximo llegará otro millón de dosis enviados también por Covax.

"De esta forma, recibiremos 1.090.000 dosis en mayo, y en total, sumando las de Pfizer, que son 2.800.000, tendremos 3.400.000 dosis aproximadamente, que nos permite avanzar y cumplir el compromiso de vacunar a todos los adultos mayores antes que termine el Gobierno", sostuvo.

Sagasti reiteró que Perú ya tiene contratos firmados para recibir 48 millones de dosis de vacunas, entre las que están un millón ya entregados por Sinopharm, 20 millones de Pfizer, 14 millones de AstraZeneca y 13,2 millones del Mecanismo Covax.

Agregó que, además, se mantienen negociaciones para adquirir dosis de las vacunas del laboratorio ruso Gamaleya, además de Moderna, Johnson & Johnson y Curevac.

"En el Gobierno de transición y emergencia seguimos haciendo gestiones para conseguir más dosis de vacunas, de tal manera de dejarle al Gobierno que tome el poder el 28 de julio suficientes dosis para vacunar más de una vez a todos los peruanos", aseguró.

VACUNACIÓN EN LIMA

Por su parte, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, recordó que Perú recibirá durante el segundo semestre de este año los 14 millones de dosis que ha comprado a AstraZeneca y destacó la eficacia de esta vacuna.

"La Unión Europea ha autorizado su uso y la OMS ha emitido un pronunciamiento donde indica que los casos de trombosis en personas que fueron vacunadas con AstraZeneca se dan en un porcentaje inferior a los que se presentan en la población general. La recomendación es directa. No recomienda suspender la vacunación con AstraZeneca", remarcó en la emisora RPP.

Ugarte consideró, en ese sentido, que además de permitir ampliar la vacunación a nivel nacional estos lotes permitirán terminar de vacunar "a finales de abril" a todos los adultos mayores de Lima.

CAMPAÑA DE INMUNIZACIÓN

Perú comenzó en febrero pasado su campaña de inmunización con un millón de dosis de Sinopharm que han sido aplicadas a todo el personal sanitario del país, mientras que también vacuna a militares, policías y bomberos con dosis de Pfizer.

Esta vacuna también se comenzó a aplicar hace un mes y medio a los adultos mayores de 80 años, aunque en pequeñas cantidades y de acuerdo a los lotes semanales que envía Pfizer del total de 20 millones de dosis que ha comprado el país.

El país suma, hasta el momento, casi 1,7 millones de infectados y unos 57.000 decesos por la covid-19, mientras que más de 700.000 personas ya han recibido cuando menos una dosis de las vacunas.