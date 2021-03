Cargos contra el puertorriqueño Manny Manuel por conducir en estado embriaguez

El cantante puertorriqueño Manny Manuel. EFE/Jorge Muñiz/Archivo

San Juan, 3 mar (EFE).- La Fiscalía de Caguas, municipio del interior de Puerto Rico, presentó este miércoles cargos contra el artista boricua Manny Manuel por conducir, supuestamente, en estado de embriaguez y por hacerlo de forma temeraria bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Los representantes del cantante informaron a través de un comunicado de que hoy, en el Tribunal de Caguas, tuvo lugar una vista para el caso de Cruz Manuel Hernández Santiago, mejor conocido como Manny Manuel, que se remonta a hechos ocurridos en diciembre del pasado año.

El comunicado detalla que el abogado Yamil Caro Pérez compareció a la vista en representación del artista, quien no estaba obligado a asistir.

Durante la vista se dictó causa por delitos menos graves por, supuestamente, conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez y por otro delito por hacerlo negligentemente.

El tribunal determinó causa probable en ambos delitos menos graves, quedando citado para juicio el 15 de abril a través de su abogado Caro Pérez.

DICE ESTAR TRANQUILO "Quiero agradecer a todos su preocupación y apoyo de siempre. Me encuentro tranquilo, residiendo en Orocovis, junto a mi familia y trabajando arduamente en proyectos musicales que estoy seguro serán del agrado de todos", expresó el artista en el comunicado.

"Igualmente, laboramos en la posibilidad de, finalmente, presentar el concierto que estaba pautado para celebrarse el pasado verano en el Coliseo José Miguel Agrelot y que tuvo que posponer por causa de la pandemia", anunció.

"Mi norte en este momento es superar este proceso que vive el mundo ante la llegada de la covid-19, retomar mi carrera y, como tantos artistas, volver a tener ese insustituible contacto directo con el público", expresó.

Las personas que compraron boletos para el concierto de Manny Manuel del pasado verano podrán utilizarlos en el concierto que se efectuará en cuanto las autoridades ofrezcan su visto bueno para que pueda celebrarse, señala el comunicado.

SUFRIÓ DOS ACCIDENTES EN DICIEMBRE El cantante sufrió a finales del pasado diciembre dos accidentes de circulación que son la causa de este proceso judicial.

El artista tuvo la madrugada del día 24 un accidente automovilístico al chocar contra un poste del alumbrado cuando conducía en dirección contraria y en aparente estado de embriaguez en la localidad de Juncos.

El segundo accidente ocurrió la noche de ese mismo día 24 cuando circulaba en dirección de Guaynabo, localidad próxima a San Juan, a Bayamón, cuando perdió el control de su automóvil y chocó contra una valla de hormigón.

Manny Manuel fue noticia además el pasado mes de noviembre después de ser encontrado en "mal estado" en el interior de su vehículo, en una calle de la capital de la isla.

Los problemas públicos de Manny Manuel arrancaron el 24 de febrero de 2019 en España, cuando actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y fue expulsado del escenario debido al estado físico que presentaba.

El pasado 10 de diciembre el puertorriqueño dijo que su orientación sexual homosexual le ha provocado una presión insoportable a lo largo de años, desde la escuela, y hasta en su propio equipo musical, que ya se ha quitado de encima.

"Estoy en paz, tranquilo, sin ningún cargo de conciencia", señalaba Manny Manuel en una entrevista que publicaba el diario Primera Hora, en la que reconocía que durante décadas no se atrevió a hablar de nada relacionado con su orientación sexual, tanto por la presión que hubiera supuesto sobre su figura pública del cantante como su padre.