Taylor Swift presenta "canciones desde la bóveda" en su regrabado álbum "Fearless"

Imagen de archivo de Taylor Swift en la edición 77 de los premios Golden Globe en Beverly Hills, California, Estados Unidos. 5 de enero, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

NUEVA YORK, 11 feb (Reuters) - Taylor Swift anunció el jueves el lanzamiento de la última versión de su exitosa canción "Love Story (Taylor's Version)", uno de los 26 temas de su álbum recientemente regrabado "Fearless (Taylor's Version)".

La canción se lanzará a la medianoche del jueves hora del este (0500 GMT del viernes), dijo Swift a los televidentes en el programa "Good Morning America", de NBC.

"Estoy muy emocionada de compartir con ustedes que esta noche, a la medianoche, sacaré mi nueva versión de la canción 'Love Story', que estaba originalmente en mi álbum 'Fearless'", dijo Swift.

"Ya terminé de regrabar todo 'Fearless', que saldrá pronto. Mi nueva versión de 'Fearless' tendrá 26 canciones porque he decidido agregar temas de la bóveda, que son canciones que casi integran el álbum original de 'Fearless', pero a los que he vuelto y grabado para que todos puedan escuchar no sólo los temas que integran el disco sino temas que casi entran. ¡La foto completa!", agregó.

El álbum original "Fearless", lanzado en 2008, fue el segundo disco de estudio de Swift, quien ha pasado de ser una cantante de música country a una estrella pop estadounidense por derecho propio.

La cantante y compositora ganadora del Grammy, quien en noviembre fue votada artista del año por sexta vez en los American Music Awards, también le contó a sus millones de seguidores en Twitter e Instagram sobre su nuevo álbum.

E incluyó un vistazo de la portada, una fotografía en color sepia de la parte superior de su cuerpo, con los ojos cerrados e inclinando su cabeza, con su cabello rubio al aire.

"Tiene 26 canciones, incluidas 6 nunca antes lanzadas desde la bóveda. Love Story (Taylor's Version) saldrá esta noche", dijo @taylorswift13 en Twitter.

(Reporte de Barbara Goldberg en Nueva York. Editado en español por Lucila Sigal)