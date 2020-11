La pandemia ha incrementado la violencia contra las mujeres

Dos mujeres cobijadas bajo un paraguas observan un tel�fono m�vil frente a la Torre Eiffel, en Par�s (Francia). EFE/ Ian Langsdon/Archivo

Redacción internacional, 25 nov (EFE).- La pandemia de coronavirus ha incrementado la violencia contra las mujeres amparada en el confinamiento, y ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir luchando para prevenir y combatir esta lacra a la que las víctimas no deben enfrentarse solas.

En este sentido, muchos gobiernos recuerdan hoy a las víctimas, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cuentan con su ayuda para salir de esa espiral y que es uno de los objetivos prioritarios de sus mandatos, al tiempo que se pone el foco en los testigos, que deben dar un paso al frente.

FRANCIA

El presidente francés, Emmanuel Macron, alertó este miércoles del aumento de la violencia doméstica durante el período del confinamiento, y aseguró que esta realidad no debe "jamás convertirse en una fatalidad".

"Frenar la violencia contra las mujeres es la gran causa de mi mandato", dijo el jefe del Estado en un vídeo transmitido en su cuenta de Twitter, donde explicó los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno para tratar de ayudar a las víctimas.

Además de dos líneas telefónicas diferentes, el Ejecutivo francés ha activado una página web para poder denunciar cuando se es víctima o testigo de violencia, y se ha aliado con la red social TikTok, "la red preferida por los jóvenes", para promocionarla entre ellos.

"Lo esencial es que no os quedéis solas", expresó Macron.

Durante el primer confinamiento, entre marzo y mayo, las alertas por violencia machista en línea se quintuplicaron, y la semana pasada, dos semanas después de la activación del segundo confinamiento, la misma plataforma anotó un aumento del 15 % de llamadas de víctimas.

Entre julio de 2019 y julio de 2020, 146 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en Francia, frente a 121 en 2018, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

ITALIA

Italia amaneció hoy con una víctima más de la violencia machista: Loredana Scalise, de 52 años, apareció muerta a primera hora en Catanzaro (sur), asesinada a puñaladas presuntamente por el hombre con el que mantenía una relación y que fue detenido.

Según un informe del portal europeo de movilidad profesional EURES, en los primeros diez meses de este año fueron asesinadas en Italia 91mujeres -Loredana todavía no ha sido contabilizada-.

El jefe de Estado italiano, Sergio Mattarella, calificó hoy de "emergencia pública" la violencia contra las mujeres y lamentó que ésta pervive "todavía en demasiadas situaciones".

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó por su parte que "si hoy hiciéramos un censo real veríamos que las cifras serían mucho mayores" y destacó que "los episodios de feminicidio se han triplicado durante el encierro, alcanzando la tasa de uno cada tres días" (las llamadas al teléfono 1522 para denunciar la violencia contra las mujeres aumentaron un 73 % durante el confinamiento).

En Italia, 3.344 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y el 31 de octubre de 2020, lo que equivale al 30 % de los 11.133 homicidios voluntarios.

REINO UNIDO

Uno de cada cinco delitos registrados por la policía británica durante y justo después del primer confinamiento en Inglaterra y Gales estuvo relacionado con la violencia machista, un aumento del 7 % frente a 2019, según datos divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Entre los pasados abril y junio, los agentes detectaron 259.324 delitos de este tipo, lo que representó un repunte del 7 % frente a ese mismo periodo el año previo y un incremento del 18 % con respecto a hace dos años.

No obstante, el organismo oficial señaló que ese tipo de sucesos ha aumentado en los últimos años, con lo que no puede determinarse que la subida en los casos está relacionada directamente con la pandemia.

Según la ONS, durante los pasado abril, mayo y junio, una quinta parte de los delitos registrados (el 21 %, el 20 % y el 19 % respectivamente) estuvieron relacionados con violencia machista.

La ONS observó asimismo que se identificó un gran aumento de denuncias interpuestas por terceras partes, un factor que se atribuye a que durante el confinamiento hubo más personas en casa -que en circunstancias normales estarían trabajando fuera- que fueron testigos de incidentes violentos.

El pasado abril se puso en marcha la campaña YouAreNotAlone ("No estás sola"), que aumentó probablemente la vigilancia ciudadana ante posibles señales de abusos.

Entre abril y junio, la línea telefónica nacional de ayuda a víctimas de violencia machista recibió 40.397 llamadas, un 65 % más que durante los tres primeros meses del año.

ESPAÑA

España honra este miércoles con un minuto de silencio institucional, mensajes de autoridades y el despliegue de prendas moradas en los balcones a todas las víctimas de la violencia machista, que ha dejado 1.074 mujeres asesinadas en el país desde 2003, cuando comenzó el registro, y 41 en lo que va de 2020.

"La pandemia nos ha puesto a prueba con nuevas crisis, pero también, desgraciadamente, ha profundizado viejas grietas y nos ha recordado la importancia de cerrarlas definitivamente. Una de ellas, de las más lacerantes, es la del machismo en todas sus formas, pero especialmente, cruelmente, la violencia machista", manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo institucional.

En el mismo audiovisual, los cuatro vicepresidentes del Ejecutivo y los ministros de Igualdad, Justicia e Interior recuerdan a las víctimas que no están solas y que el Estado está "a sus órdenes" para ayudarlas a salir de la espiral de la violencia.

El Grupo de expertos sobre lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Grevio) del Consejo de Europa pidió este miércoles a España "reforzar las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a las mujeres".

En su primer informe sobre España, basado en la visita de septiembre y octubre de 2019, Grevio señala que las mujeres están expuestas a una discriminación múltiple, por lo que se debe "integrar su perspectiva en las políticas, concienciar sobre sus derechos y los servicios de apoyo existentes, y el acceso a los mismos".

PORTUGAL

Portugal ha puesto el nuevo foco contra la violencia machista en los testigos, que pueden dar un paso al frente y ayudar a la víctima, en una nueva campaña -"Yo sobreviví"- lanzada hoy por el Gobierno y que tiene muy en cuenta cómo ha influido la pandemia en esta lacra.

La nueva campaña es una de las iniciativas preparadas para hoy, muy limitadas por la covid, que ha hecho por ejemplo que la tradicional marcha por el centro de Lisboa se convierta en una concentración más modesta prevista para esta tarde.

En ella se reclamarán más medidas para paliar una lacra que desde enero se ha cobrado la vida de 30 mujeres, de las cuales 16 se produjeron en contextos de relaciones de intimidad, lo que eleva a 564 el total de víctimas de violencia machista desde 2004.

En el año de la covid, las autoridades han acogido a través de la Red Nacional de Apoyo a las Víctimas de Violencia Doméstica a 499 mujeres y 328 niños durante la primera ola, entre mitad de marzo y finales de junio, y en la segunda, desde finales de septiembre hasta el 8 de noviembre, a 309 mujeres y 304 niños.

ISRAEL

La violencia doméstica en Israel se multiplicó por tres durante la pandemia, denuncia un informe difundido este miércoles por la Organización de Mujeres Internacional Sionista (WIZO), que atribuye este ascenso a la crisis económica y a los confinamientos.

Según el estudio, las llamadas de mujeres a teléfonos de emergencia para la prevención y el tratamiento de la violencia machista y doméstica aumentaron un 350 % desde que empezó la pandemia a finales de febrero, informó hoy el digital Ynet.

La presidenta de la organización, Anita Friedman, denunció que las cifras muestran que los servicios públicos carecen de recursos para ayudar a "decenas de miles de mujeres que se encontraron presas entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de la violencia doméstica".

WIZO recuerda que desde principios de 2020 han muerto en Israel 20 mujeres a manos de sus maridos, 18 de ellas durante la covid-19.

IRLANDA

Casi la mitad de mujeres en Irlanda -el 49 %- ha sido víctima de una agresión sexual o de acoso sexual, según revela un estudio elaborado por la universidad Trinity College Dublin, publicado hoy con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

El coautor del estudio, Frédérique Vallières, director de Centro de Salud Global del Trinity, subrayó hoy en un comunicado que la "violencia sexual es un problema de género".

"Son las mujeres las que se llevan la peor parte de la violencia sexual en la sociedad. Es el Día Internacional de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y hay que recordar que son las mujeres las que más sufren esto", agregó.

PAPA FRANCISCO

También el papa Francisco pidió este miércoles hacer más por la dignidad de cada mujer, en un mensaje en su cuenta en Twitter.

"A menudo las mujeres son ofendidas, golpeadas, violadas, inducidas a prostituirse... Si queremos un mundo mejor, que sea casa de paz y no patio de guerra, debemos hacer todos mucho más por la dignidad de cada mujer", escribió el papa en su cuenta en español.