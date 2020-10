Mexicana Eva Cedeño enloquecerá por un exnovio en "Mi querida herencia"

Fotografiá cedida por Televisa, hoy lunes que muestra a la actriz mexicana Eva Cedeño, en la Ciudad de México (México). EFE/Televisa SÓLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 12 oct (EFE).- La actriz mexicana Eva Cedeño se adentra de lleno a la comedia por primera vez en la serie "Mi querida herencia", donde da vida a Pamela, una mujer que hará hasta lo imposible para arruinar el matrimonio de su ex.

Cedeño describe a Pamela como "la exnovia incómoda que todos hemos sido aun sin saberlo", pero que no se trata de una mujer normal, pues ella llevará sus sentimientos negativos a un nivel de una persona "desquiciada", según comenta.

"Realmente debe de ser una persona bastante desquiciada como para meterse a la casa de su exnovio, que ya está casado, para querer recuperarlo con ayuda del primo, es una situación bastante incómoda", asegura este lunes en entrevista con Efe.

El personaje de Eva es parte de la segunda temporada de la serie protagonizada por Roxana Castellanos (Deyanira) y Paul Stanley (Carlos) que se puede ver por Las Estrellas todos los lunes.

La trama de la historia sigue la vida del matrimonio por conveniencia de Deyanira Rubí y Carlos, quienes tienen que mantenerse casados por al menos cinco años para poder cobrar una herencia. Sin embargo, Pamela intentará hacer todo por destruir dicho matrimonio.

La llegada de Pamela traerá consigo historias del pasado que explicarán muchos de los aspectos del presente y dejarán pistas para el futuro, todo con un toque de comedia que, según considera Eva, no está muy alejado de la realidad.

"En el primer capítulo la vimos bastante sobria, amena, incluso hasta sexy, pero poco a poco va perdiendo la razón y se va volviendo más cucú, de repente tiene doble personalidad, triple y hay un momento en el que dices ¿en qué momento le pasó esto a Pamela?", menciona la actriz.

Este cambio gradual fue uno de los retos que Cedeño vivió en este papel. Luego de ser protagonista de la telenovela "Te doy la vida" (2020) junto al actor José Ron, la actriz se adentró a las series en un género en el que nunca antes había debutado.

"Pasó 'Te doy la vida' (...) y me habló Elías Solorio (productor) para ofrecerme el personaje. Y le dije 'me gusta mucho pero nunca he hecho comedia', recuerda Eva, quien destacó que Solorio le quitó importancia, afirmando que entre todos se ayudarían para hacer la mejor serie.

Así fue como con ayuda de Solorio, el director Jorge Garza y el elenco, que la actriz se sintió más cómoda en su incursión en la comedia y ahora confiesa sentirse satisfecha y contenta con lo que logró, además de abierta para volver a hacerlo.

RESPONSABILIDAD EN TIEMPOS ADVERSOS

La pandemia ocasionada por el coronavirus sigue siendo un tema que a Eva le preocupa, la actriz dice que todavía tiene los cuidados necesarios para protegerse, pues considera que no es momento de confiarse.

Además, la llegada de su personaje en tiempos tan adversos como los de ahora la ayudó a salir un poco de los malos ratos que podía haber estado pasando y espera que su trabajo genere lo mismo en los espectadores.

"Pamela ha sido muy divertida, ha sido ese 'break' (descanso) en la pandemia de poderme reír, desconectar, voltear a carcajadas en el set y aprender", apunta.

Cedeño asegura que tanto Castellanos como Stanley y el resto del equipo le han enseñado mucho y no nada más en el ámbito de la comedia sino como ser humano.

"Como actriz siempre hay una posibilidad de aprender algo, siempre va a haber algo más que observar y que hacer, nunca puedes estar creyendo que lo sabes todo porque siempre hay un área de aprendizaje muy bonita y nutritiva", finaliza.