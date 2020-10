Pedro Sánchez pide anteponer la lucha contra el virus a los intereses políticos en España

FOTO DE ARCHIVO: Un agente de la Policía Nacional Española con una mascarilla protectora en un puesto de control de tráfico durante el confinamiento parcial en medio del brote de coronavirus, en Madrid, España, 9 de octubre de 2020. REUTERS/Juan Medina/Foto de archivo

Por Elena Rodríguez y Guillermo Martínez

MADRID, 10 oct (Reuters) - El presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a la unidad el sábado, después de que el partido de extrema derecha Vox anunciara que va a emprender acciones judiciales contra el confinamiento parcial impuesto en Madrid para contener uno de los peores brotes de coronavirus de Europa.

Vox, que coincide en su rechazo a las medidas con el gobierno conservador de la Comunidad de Madrid, ha convocado manifestaciones contra las nuevas restricciones.

Entre las restricciones se incluye la prohibición de salir de áreas confinadas salvo por motivos laborales, escolares o médicos, entre otros. Las autoridades españolas desplegaron alrededor de 7.000 policías en carreteras, estaciones de tren y aeropuertos para asegurarse de que las 3,8 millones de personas afectadas en la capital y ocho ciudades satélite las acaten.

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que su partido, el tercero por representación parlamentaria, presentaría un recurso ante los tribunales contra el —a su juicio— "ilegal" estado de alarma aplicado desde el sábado a la región de Madrid, argumentando que es excesivo y dañino para la economía.

Por su parte, Sánchez dijo en una rueda de prensa que hay que poner la salud por encima de la economía: "Tenemos que abonar la unidad y abandonar la lucha partidista, esta es una batalla epidemiológica, no ideológica", dijo.

La Comunidad de Madrid tuvo 723 casos de coronavirus por cada 100.000 personas en las dos últimas semanas (hasta el 8 de octubre), según la Organización Mundial de la Salud, lo que la convierte en el segundo brote más denso de Europa después de Andorra.

"Nosotros no venimos ni a imponer ni a tutelar si no ayudar y a cooperar, pero cuando no se toman las soluciones que consideramos para aplacar la curva (de contagios), el Gobierno no puede mirar para otro lado", dijo Sánchez.

(Información de Graham Keeley, información adicional de Elena Rodríguez, Juan Medina Guillermo Martínez; editado por John Stonestreet; traducido por Tomás Cobos)