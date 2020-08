Chile.- Piñera presenta su plan para la reactivación económica de Chile centrado en el empleo y la inversión

25/06/2020 El presidente de Chile, Sebastián Piñera POLITICA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LEONARDO RUBILAR / AGENCIA UNO



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha presentado este viernes su plan de reactivación económica de Chile, centrado en la creación de empleo, la inversión pública y privada y el apoyo a las pymes.



Piñera ha realizado la cuenta pública ante el Congreso Nacional de Chile para detallar el estado del país y plantear unos nuevos ejes de acción, entre los que se encuentra el plan para la reactivación económica 'Paso a Paso, Chile se recupera'.



El mandatario ha subrayado la puesta en marcha de un "masivo y urgente" programa de subsidios de empleo que podrá beneficiar hasta a un millón de personas con un coste de 2.000 millones de dólares (más de 1.600 millones de euros).



"Nos permitirá avanzar con fuerza hacia la creación o recuperación del millón ochocientos mil empleos que hemos perdido, lo que será una ardua y convocante tarea", ha afirmado, recoge el diario local 'La Tercera'.



También, ha lanzado un plan de inversiones públicas en infraestructuras, que prevé la creación de 47.000 soluciones habitacionales y 100.000 subsidios, con la intención de crear en el período 2020-2022 250.000 nuevos empleos.



Con el objetivo de simplificar trámites y agilizar la inversión, el Gobierno ha presentado también un plan para favorecer el emprendimiento y la recuperación.



"LA AYUDA NO HA SIDO SUFICIENTE"



En este contexto, Piñera ha aludido a la pandemia del coronavirus y ha lamentado la lentitud en la respuesta de las instituciones.



"Algunos dicen que la ayuda del Gobierno a las familias afectadas no ha sido suficiente o no ha llegado a tiempo. Y en cierta medida tienen razón. Frente a la magnitud, gravedad y extensión de las crisis que estamos enfrentando, ningún país, y tampoco el nuestro, ha podido otorgar la ayuda suficiente para compensar íntegramente los estragos en las familias", ha destacado el presidente chileno.



Piñera se ha comprometido a hacer "todo lo que esté a nuestro alcance" para corregir esos errores y hacer que las ayudas lleguen a todas las familias.



Chile ha superado los 355.000 casos de coronavirus tras sumar más de 2.000 en las últimas horas, un ligero repunte respecto a la jornada anterior, aunque el país suramericano ha encadenado ya varias semanas de "leve mejoría".



El Ministerio de Salud ha informado este viernes de que en las últimas 24 horas se han contabilizado 2.123 nuevos casos, frente a los 1.948 comunicados el jueves, y otros 80 decesos, mientras que el día anterior fueron 99.