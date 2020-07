Migno rebaja el récord y marca el camino

El piloto italiano de Moto3 Andrea Migno . EFE/Román Ríos/Archivo

Madrid, 25 jul (EFE).- El italiano Andrea Migno (KTM) rebajó el récord del circuito Ángel Nieto de Jerez y marcó el camino a todos sus rivales, en la tercera y última tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Andalucía de Jerez.

Con Migno, muy cerca y por debajo del récord del trazado, también estuvieron el británico John McPhee y el español Jeremy Alcoba, que logró su mejor tiempo ya con la bandera de cuadros ondeando sobre el trazado.

El español Alonso López (Husqvarna) no disputó el viernes la segunda sesión de entrenamientos libres al no encontrarse bien y tanto el piloto como el equipo decidieron acudir al Hospital de Jerez, en donde quedó ingresado al detectarse unos parámetros fuera de lo normal en el análisis de sangre que se le realizaron, según lo que explicó el jefe de su equipo, el cuatro veces campeón mundial italiano de los 250 c.c., Max Biaggi.

En pista, con unas condiciones atmosféricas perfectas, sin apenas viento y con una temperatura ambiental todavía no excesivamente alta, los pilotos de Moto3 pudieron rebajar rápidamente sus registros del primer día para acercarse poco a poco al récord de la semana pasada, en poder del japonés Tatsuki Suzuki (Honda).

El británico John McPhee (Honda) fue el encargado de batir ese récord de Suzuki, que tenía en 1:45.465, al rodar pasado el ecuador de la última serie libre de Moto3 en 1:45.346.

Todavía con tiempo por delante y con las condiciones invariables, cabía la posibilidad de que alguno de sus rivales intentase arrebatarle la primera plaza y no tardó en llegar ese momento de la mano del italiano Andrea Migno, que se colocó líder con 1:45.165, merced en gran medida a su trabajo en equipo en pista con su compañero, Celestino Vietti, decimotercero hasta entonces pero que en el siguiente giro ascendió hasta la sexta plaza, justo por detrás del líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM).

Precisamente el líder del mundial tuvo muchos problemas el primer día, aparentemente con la centralita electrónica de su moto, que acabaron cambiando y que le permitió recuperar la competitividad, aunque en las últimas vueltas al trazado cedió un par de posiciones a sus rivales.

El español Jeremy Alcoba (Honda) fue uno de los que mejoró en su última vuelta al situarse tercero, como también Raúl Fernández (KTM), que había sido el más rápido ayer, que se colocó quinto, con los tres primeros pilotos de la clasificación por debajo del récord de Tatsuki Suzuki del pasado fin de semana.

Jaume Masiá (Honda) mejoró con respecto al primer día y al final se metió en la segunda clasificación directa con el noveno mejor tiempo, justo por delante del líder del mundial, Albert Arenas y con Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) en la decimocuarta plaza y, por tanto, también dentro de esa clasificación directa.

Se quedó fuera de la misma y tendrá que hacer la primera clasificación Carlos Tatay (KTM).