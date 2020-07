Costa Rica urge acatar las medidas ante el alza de hospitalizados por COVID-19

Costa Rica contabilizó este viernes 288 casos nuevos de la enfermedad, la segunda cifra más alta en un solo día durante la pandemia, pero además la cantidad de personas hospitalizadas en la actualidad es de 73, lo que significa 13 más que el día anterior. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

San José, 3 jul (EFE).- Las autoridades de Costa Rica urgieron este viernes a la población a acatar las medidas preventivas y restrictivas frente a la pandemia del COVID-19, ante el crecimiento en la cantidad de casos y en especial en la de personas hospitalizadas.

"Es hoy cuando podemos tomar acciones personales para bajar la curva y que no tengamos un escenario fatídico. Hay una evidente responsabilidad individual y colectiva. No debemos interrumpir nuestras burbujas sociales", declaró el ministro de Salud, Daniel Salas, en la conferencia de prensa diaria sobre la pandemia.

Costa Rica contabilizó este viernes 288 casos nuevos de la enfermedad, la segunda cifra más alta en un solo día durante la pandemia, pero además la cantidad de personas hospitalizadas en la actualidad es de 73, lo que significa 13 más que el día anterior.

Estas 73 hospitalizaciones son el número más elevado que ha tenido el país en la pandemia. De ese total, 10 se encuentran en unidades de cuidados intensivos.

Costa Rica cuenta con alrededor de 180 camas de cuidados intensivos, pero las autoridades han advertido que usualmente el 80 % de ellas están ocupadas por personas con otros padecimientos o que, por ejemplo, han sufrido accidentes de tránsito.

El presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, explicó que Costa Rica tiene la capacidad de aumentar la cantidad de camas de cuidados intensivos, pero que ante un aumento exponencial de pacientes el gran problema es el reducido número de personal especializado.

LOS ESCENARIOS DE COSTA RICA

El Ministerio de Salud presentó este viernes dos proyecciones del comportamiento de la pandemia hasta finales de septiembre próximo, efectuadas por los expertos matemáticos de la estatal Universidad de Costa Rica mediante un modelo de redes.

Una proyección es sin el acatamiento de las medidas sanitarias, preventivas y restrictivas, y el otro es con el acatamiento por parte de la población.

El escenario sin el acatamiento de las medidas causaría en el país un promedio de 500 casos diarios hasta alcanzar en total casi 33.000 a finales de septiembre.

Ello causaría un máximo de 331 personas hospitalizadas simultáneamente y hasta 186 en unidades de cuidados intensivos al mismo tiempo, lo que supondría una crisis para el sistema.

El otro escenario, en el que la población acate las medidas, significaría un total de 16.000 casos a finales de septiembre y con oscilaciones en los casos nuevos diarios.

Las hospitalizaciones no superarán las 130 simultáneas y en las unidades de cuidados intensivos el máximo de pacientes de forma simultáneo sería de 88.

LA SEGUNDA OLA

Costa Rica atraviesa la segunda ola pandémica luego de una primera en la que el país logró mantener la curva de casos achatada.

En esta segunda ola las autoridades confirmaron el jueves la existencia transmisión comunitaria en el área metropolitana, donde se están presentando cerca del 75 % de los casos nuevos, especialmente en los cantones con mayor densidad poblacional.

Este viernes el país contabilizó 288 casos nuevos para un total de 4.311 desde que detectó el primero el pasado 6 de marzo.

Del total, se han recuperado 1.657 personas, 18 han fallecido y el resto tienen el virus activo.

Las autoridades alertaron que durante la pandemia se ha determinado que la gran mayoría de las personas que ha requerido de hospitalización, presenta algún factor de riesgo como hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo, entre otros.

Por ello, insistieron en la necesidad de que las personas con esos padecimientos, al igual que los adultos mayores, extremen las medidas preventivas, eviten salir a lugares público y no rompan las burbujas sociales.