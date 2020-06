Los hermanos Rausch cierran cinco restaurantes en Colombia por el coronavirus

En la imagen, los hermanos Mark (i) y Jorge Rausch. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 26 jun (EFE).- Los hermanos Jorge y Mark Rausch, jurados en los programas MasterChef de varios países latinoamericanos, anunciaron este viernes el cierre definitivo de cinco de sus restaurantes en Colombia por la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus.

Los chefs informaron que sin poder abrir sus restaurantes es imposible seguir asumiendo la carga laboral y los altos costos de los arriendos, por lo que se vieron obligados a cerrar los dos establecimientos de "Rausch Energía Gastronómica" que funcionaban en sendos centros comerciales de Bogotá, así como "Local by Rausch", también en la capital, y el "Bistronomy", en Bogotá y en Villavicencio.

"Tras casi cuatro meses de suspensión de operaciones y ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones laborales y pagar arriendos, los hermanos Rausch levantan definitivamente los manteles de cinco de sus más queridos restaurantes", indicaron los chefs en un comunicado.

Según los hermanos, en este tiempo intentaron mantenerse a flote con las entregas a domicilio y otras estrategias comerciales permitidas durante la emergencia sanitaria, esfuerzos que resultaron insuficientes para cumplir con las obligaciones económicas.

Luego de "esperar el retorno a la normalidad que cada día se postergaba al tiempo que se acumulaban las deudas, la angustia y la desesperanza", los hermanos tomaron la misma decisión por la que en los últimos días optaron otros chefs colombianos, como Harry Sasson, que cerró Balzac, uno de sus restaurantes, con más de 20 años de operación en Bogotá.

Según los Rausch, con la clausura se desvanece la apuesta de comida colombiana no tradicional que tenía "Local", el concepto 'fast casual' de "Energía Gastronómica" y la combinación de la comida europea y americana de "Bistronomy".

Los cierres de estos cinco restaurantes también dejan sin trabajo a más de 200 empleados.

SIN OTRA SALIDA

Jorge Rausch, jurado de MasterChef Colombia y MasterChef Celebrity, expresó: "No tuvimos otra salida. Durante las últimas semanas nos resistimos a aceptarlo, pero finalmente admitimos que es insostenible el tema de los arriendos y la carga laboral".

"Con mucho dolor y tristeza nos vemos obligados a decir adiós a cinco restaurantes que son como una extensión de nuestra esencia, nuestros hijos", agregó en el comunicado.

Los Rausch anunciaron que concentrarán sus esfuerzos en su restaurante estrella, "Criterion", que esperan seguir atendiendo a través de domicilios mientras el Gobierno nacional da vía libre a la reapertura de los locales gastronómicos.

También siguen en pie las franquicias que tienen en alianza con la cadena hotelera GHL en Cartagena y en Pereira, que por restricciones por el coronavirus están temporalmente cerradas.

Los hermanos anunciaron que seguirán con sus proyectos complementarios como Receta by Rausch, o el canal de Youtube La cocina de Jorge Rausch, desde el cual comparte recetas y secretos culinarios, además de su participación en los "realities" MasterChef Colombia, Chile, Ecuador y MasterChef Celebrity.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció el martes que el país implementará a partir de julio planes piloto para reabrir los restaurantes en municipios en los que no se han reportado casos de la COVID-19.