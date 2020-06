Las llamadas por violencia de género en Colombia crecen un 150 % en la cuarentena

Dos mujeres participan el 19 de junio de 2020 de un plantón para protestar por los feminicidios ocurridos este año en el país, especialmente durante la cuarentena nacional para contener la expansión del COVID-19, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 26 jun (EFE).- Las llamadas por violencia machista a la línea 155 en Colombia crecieron un 150 % durante la cuarentena, que comenzó el pasado 25 de marzo, con respecto al mismo periodo del año pasado, informó este viernes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

Ramírez explicó en una rueda de prensa virtual que la línea púrpura 155, que atiende la violencia de género en los hogares colombianos, registró un "aumento del 150 % entre el 25 de marzo y el 18 de junio".

La línea de emergencias 123 registró también un aumento de llamadas del 39 % de este tipo de violencia.

Desde el inicio del año hasta la fecha, además, 80 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, un descenso del 39 % respecto el mismo período en el año pasado, cuando se registraron 132 feminicidios, detalló la vicepresidenta.

Ramírez anunció además un nuevo paquete de medidas contra la violencia de género, después de que esta semana la violación de una niña indígena en el departamento de Risaralda (oeste) por siete soldados del Ejército causase el rechazo de toda la sociedad colombiana.

UN GRITO DE AUXILIO

La pandemia ha forzado a miles de mujeres a convivir las 24 horas del día con sus agresores, lo que ha aumentado los gritos de auxilio a las líneas púrpuras oficiales, pero la dificultad para salir y denunciar apunta a ser la causa de la caída de las denuncias, según explicó a Efe Selene Soto, abogada de la organización no gubernamental Women's Link WorldWide.

Al pico de feminicidios registrados en las últimas semanas en Colombia se le añadió el escándalo por la violación de la menor indígena.

"Hechos como los de la niña indígena nos muestran que hay una exacerbación contra el cuerpo de las mujeres, sin distingo de edades y condición social" añadió la vicepresidenta.

Sobre el caso, Ramírez reveló que ha dado instrucciones para ponerse en contacto con la víctima y su familia y aseguró estar en desacuerdo con la acusación preliminar a los militares, a quienes se les imputa el delito de "acceso carnal abusivo" en lugar de "violento".

"Estoy totalmente en desacuerdo, aquí hay una violación, no se trata de un abuso no violento, tenemos que llamar a las cosas por su nombre", enfatizó la vicepresidenta.

En ese sentido, Ramírez anunció nuevas medidas para luchar contra la violencia machista, entre las que se contempla crear una sala de monitoreo para la prevención de la atención de violencia contra las mujeres y hacer un seguimiento a los casos constante desde el Consejo de Seguridad Nacional.

También propuso una estrategia mediática para visibilizar a los acosadores y la convergencia de plataformas tecnológicas que hacen un seguimiento de casos de violencia contra la mujer.

Además, Ramírez anunció que tramitará un proyecto de ley para asegurar que todos los ministerios y entidades vinculadas al Estado tengan programas y políticas para garantizar los derechos de las mujeres.

Por su parte, el subdirector de la Policía colombiano, el general Gustavo Alberto Moreno, informó que durante la cuarentena han detenido a 24 personas por feminicidios, a 1.500 por violencia intrafamiliar y a 500 por delitos sexuales, de las que 32 fueron a personas que habían atentado contra la integridad de niños y niñas.

Solo entre enero y mayo, 315 mujeres han sido asesinadas en el país y 16.473 han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto de Medicina Legal.