Informe independiente reporta 465 muertos por COVID-19 en Nicaragua

Un hombre vende hojas de eucalipto, consideradas que ayudan a prevenir la COVID-19, este martes en una avenida de Managua (Nicaragua). EFE/Jorge Torres

Managua, 22 may (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 informó este viernes que al menos 465 personas han muerto a causa de la pandemia en Nicaragua, cuyo Gobierno hasta ahora reconoce 17 fallecimientos por la enfermedad.

El número de víctimas de COVID-19 en Nicaragua podría ser mayor, ya que los datos del informe abarcan hasta el pasado día 20, y según las estadísticas del mismo, a diario mueren más de siete personas como producto de la pandemia.

Entre las víctimas están 11 miembros del personal de salud, como médicos, laboratoristas, administradores, y otros, de los que el Gobierno no ha brindado información.

El Observatorio Ciudadano, compuesto por una extensa red de colaboradores, que reportan, verifican, y confirman, los casos relacionados con COVID-19 en Nicaragua, también estableció en 2.323 el número de personas afectadas, una cantidad superior a los 279 pacientes que reconoce el Gobierno.

Al menos 246 trabajadores de la salud han sido contagiados con COVID-19, de acuerdo con el informe.

Los miembros del Observatorio señalaron que 61 de los decesos fueron clasificados como “muerte por neumonía”, por las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), una práctica que el presidente Daniel Ortega confirmó en días recientes, y que ha sido repudiada por médicos e independientes.

En informe también indicó que 44 personas con síntomas de COVID-19 murieron en sus hogares.

Este último dato llamó la atención en el Observatorio Ciudadano, ya que podría ser una señal de la “saturación del sistema de salud, desconfianza en la atención, temor al contagio, temor por represalias políticas al asistir a las unidades de salud, altos costos en el sistema privado de salud, o desconfianza en el sistema de salud”.

PREOCUPACIONES

El sistema de salud en Nicaragua no solamente tiene las deficiencias esperadas en el segundo país más pobre de Latinoamérica, sino que también suele rechazar a los opositores, desde el levantamiento popular contra Ortega en 2018, según denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

El Observatorio recomendó a los nicaragüenses ampliar “los conocimientos sobre el cuidado en el hogar, los síntomas de COVID-19, en especial de los signos de alarma, para que las personas puedan reaccionar con celeridad y buscar atención médica".

El Observatorio Ciudadano, creado como alternativa a la escasa y confusa que brinda el Gobierno de Nicaragua sobre la pandemia, actualmente goza de mayor credibilidad que las autoridades ante médicos, científicos, y otros especialistas.

Ortega ha sido criticado por su manejo de la pandemia, ya que no ha establecido restricciones, admite mínimas medidas de protección, niega información, y organiza actividades de aglomeración, a las que asisten los sandinistas, quienes posteriormente son enviados a realizar visitas casa por casa.

La oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado a Ortega a garantizar el derecho a la salud de los nicaragüenses.

Ortega ha reiterado que su prioridad es que la economía de Nicaragua, que atraviesa su tercer año consecutivo de recesión, no se detenga.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han mostrado preocupación por la situación de Nicaragua.