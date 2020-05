El mercado de las criptomonedas se concentra aún más

(Bloomberg) -- Si bien bitcoin ha dominado los titulares en el mercado de criptomonedas desde su introducción hace más de una década, el sector se está concentrando aún más entre él y dos rivales.

Bitcoin, tether y ethereum representaron aproximadamente el 90% del volumen de negociación en intercambios de activos digitales este año entre las 10 principales criptomonedas, un aumento de 75% con respecto a hace un año, según la firma de investigación Messari.

El cambio sigue a un profundo colapso del mercado en marzo, cuando bitcoin, así como las más de 5.000 otras monedas que figuran en las criptobolsas, cayeron en picada. En busca de seguridad, muchos inversores también acudieron en masa a tether, que es una llamada moneda estable cuyo valor se supone no se desvía mucho, y se utiliza como un conducto para comprar otras monedas.

Históricamente, bitcoin no ha bajado tanto como muchas de las monedas más pequeñas durante las caídas del mercado. Los entusiastas también han argumentado recientemente que es una cobertura contra la inflación, ahora que los bancos centrales buscan impulsar el crecimiento en medio de la pandemia de coronavirus.

Ether, por su parte, es la tecnología líder de contabilidad digital que permite la ejecución de transacciones autónomas controladas por software. Se espera que este año presente nuevas tecnologías mejoradas.

Nota Original:Cryptocurrency Market Is Becoming Even More Concentrated

