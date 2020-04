La mayoría de la tripulación y pasajeros tiene síntomas leves y están estables, explicó a The Associated Press Karina Rando, directora general del Ministerio de Salud Pública. La doctora encabezó una revisión de cada pasajero y tripulante el domingo pasado, cuando coordinó un equipo de médicos y enfermeros que abordó el Greg Mortimer. La comunicación entre especialistas y embarcados siguió a través de WhatsApp. Desde entonces hasta hoy “hubo algunas consultas, pero no muchas”, señaló Rando.