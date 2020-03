Algunos dicen que son decisiones surrealistas. Al día siguiente, en Sicilia, los participantes en los funerales son amonestados verbalmente. Gianfilippo Bancheri, alcalde de Delia, una pequeña ciudad de la isla, se enfada en un vídeo en Facebook que se hace viral: "Cuando alguien me dice 'señor alcalde, usted no debería alarmar a la gente'... ¡Pero si es una pandemia! ¡No es una epidemia, sino una pandemia! ¿Y no se puede alarmar a la gente?", espeta.