Pekín "seguirá apoyando los esfuerzos de mediación" de Pakistán, dice el canciller chino

Pekín, 13 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, mantuvo este martes una conversación telefónica con su par de Pakistán, Ishaq Dar, en la que aseguró que su país "seguirá apoyando los esfuerzos de mediación" de Pakistán en el conflicto entre Irán y Estados Unidos, en la víspera de la llegada a China del presidente estadounidense, Donald Trump.

Wang "elogió a Pakistán por facilitar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán" y por "contribuir a la prórroga del alto el fuego temporal", según un comunicado publicado este miércoles por la Cancillería china.

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El diplomático chino transmitió su esperanza de que Islamabad "intensifique sus esfuerzos de mediación" para contribuir a una "resolución adecuada de la cuestión relativa a la apertura del estrecho de Ormuz", por donde transitan aproximadamente el 45 % de las importaciones chinas de petróleo y gas.

Wang aseveró que "en un mundo caracterizado por cambios entrelazados y turbulencias", China y Pakistán "deben alzar su voz conjunta en defensa de la justicia en plataformas multilaterales".

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Por su parte, el funcionario paquistaní "informó a Wang sobre los recientes avances en los esfuerzos de mediación de Pakistán respecto a las conversaciones entre Irán y Estados Unidos" y "expresó su gratitud por el apoyo de China a los esfuerzos de Pakistán", según el comunicado de la Cancillería china.

La conversación se produjo en la víspera de la llegada a China de Trump, que iniciará este miércoles una visita de Estado al país asiático marcada, entre otros asuntos, por la guerra en Irán y la situación en torno al estrecho de Ormuz.

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La llamada llega, además, una semana después de la visita a Pekín del canciller iraní, Abás Araqchí, durante la cual Wang calificó de "ilegítima" la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y defendió que un alto el fuego es "necesario e inevitable".

Desde el inicio del conflicto, China ha condenado repetidamente los ataques contra Irán, ha pedido resolver la crisis mediante el diálogo y la negociación y ha insistido en la necesidad de restablecer la libre navegación por Ormuz y de respetar la soberanía de los países del Golfo, con los que mantiene estrechos vínculos y que han sido objeto de ofensivas iraníes. EFE

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