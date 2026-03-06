América

El Ironman 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026 supera los 1,500 atletas inscritos

La actividad deportiva se ha convertido en un dinamizador clave de la economía local, generando en 5 años un impacto superior a los $20 millones.

Este esfuerzo impulsa la imagen
Este esfuerzo impulsa la imagen de Panamá como un hub de eventos internacionales seguro, conectado y de clase mundial que atrae inversión y turismo.

La destreza y la fortaleza de más de 1,500 atletas procedentes de al menos 50 países será puesta a prueba en el Ironman 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026, evento a realizarse 22 de marzo en la Calzada de Amador, en las riberas del Canal de Panamá.

Para este año la participación de los atletas supera con creces la registrada desde que la franquicia llegó al país canalero en 2012, y marca un hito en la gestión del evento bajo la producción de Razzpao Latam.

Más allá del ámbito deportivo, el evento se ha convertido en un dinamizador clave de la economía panameña, toda vez que en los últimos cinco años ha generado un impacto superior a los $20 millones, impulsando diversos sectores como hotelería, transporte, gastronomía y el comercio.

En esta su quinta edición se logró agotar todos los cupos por segundo año consecutivo desde diciembre de 2025, demostrando la confianza de la comunidad deportiva internacional en la organización panameña, de acuerdo con fuentes ligadas a la actividad deportiva.

Rina Aguirre, directora del evento deportivo, aseguró que alcanzar que participen más de 1,500 atletas marca un hito para Panamá, además de que establece un récord desde que se celebra la competencia en el país.

Esta edición la actividad
Esta edición la actividad consolida su crecimiento sostenido y posiciona al país como una sede estratégica dentro del circuito global de la disciplina, expresó Rina Aguirre, directora de la carrera.

“En esta edición la actividad deportiva consolida su crecimiento sostenido y posiciona al país como una sede estratégica dentro del circuito global de la disciplina”, afirmó.

Para lograr el nivel que esta actividad tiene en la región latinoamericana se establecieron alianzas estratégicas con la Autoridad de Turismo de Panamá, el Ministerio de la Presidencia, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el Servicio Nacional de Migración, y con más de 50 socios locales.

De igual manera, se cuenta con un programa de voluntariado que incluye a más de 1,000 participantes.

Este esfuerzo impulsa la imagen de Panamá como un hub de eventos internacionales seguro, conectado y de clase mundial que atrae inversión y turismo

El recorrido del evento tendrá una ruta única que incluye natación en las aguas del Canal de Panamá, galardonada como el mejor circuito de Latinoamérica, y un nuevo trazado de ciclismo que conecta la Calzada con la Cinta Costera, Vía Israel y Panamá Viejo.

También se contempla una carrera pedestre en la Calzada de Amador, donde año tras año miles de espectadores acuden para acompañar a los atletas nacionales y extranjeros para animarlos, lo que propicia un ambiente festivo.

Participantes de la versión anterior
Participantes de la versión anterior salen de las aguas del Canal de Panamá.

En cuanto a la inclusión se tiene el programa Women For Tri, que registra un 30% de participación femenina, marcando la diferencia a nivel global.

En cuanto al atractivo internacional, por cuarto año consecutivo la nación canalera será sede del Campeonato Latinoamericano de Clubes, que reunirá a 131 delegaciones que buscan coronarse campeones en sus respectivas disciplinas.

Referente a la integridad y seguridad de los atletas y espectadores la organización del Ironman 70.3 Panamá Latin América TriClub Championship 2026 detalló que estará garantizada mediante protocolos creados exclusivamente en conjunto con las autoridades de policía, de protección civil, y de los gobiernos locales, entre otras instituciones.

