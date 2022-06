Cazzu y Christan Nodal: los memes más divertidos que dejó su polémico encuentro

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Fotos: Twitter)

Apenas ha transcurrido la mitad del 2022 y Christian Nodal parece estar lejos de salir de la polémica; desde su ruptura con Belinda, el intérprete de regional mexicano ha estado en el ojo del huracán por distintos motivos, desde presuntas indirectas con su ex suegra, filtraciones de mensajes, cambios de look y hasta una enemistad con el reggaetonero colombiano J Balvin han sido los escándalos que el talentoso joven mexicano a protagonizado en tan solo seis meses.

Junio no podría ser la excepción y para no perder la bonita costumbre, su nombre y el de la rapera argentina Cazzu se volvieron tendencia la noche del pasado martes al difundirse un par de fotografías y videos en donde se les aprecia caminando de la mano por las calles de La Antigua en Guatemala. De forma casi inmediata, las y los fanáticos de ambos artistas comenzaron a especular sobre un nuevo romance.

Pese a que ni Cazzu ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto, las comprometedoras imágenes dieron que hablar en redes sociales y, de este modo, usuarios no tardaron en emitir sus opiniones, deducciones y memes sobre el polémico encuentro entre dos de los jóvenes más talentosos de la industria de la música en español.

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @ruellasvallefany)

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @wenlexx_)

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @Quinterosaurio)

En el material que diversas fuentes difundieron, Christian Nodal se dejó ver muy sonriente y tomado de la mano con la cantante mientras disfrutaban de un helado, hasta el momento no se ha confirmado si únicamente están saliendo o ya formalizaron una relación.

Diversos internautas se adelantaron a asegurar que Cazzu sería el nuevo amor de Nodal, pues se mostraron caminando muy tranquilamente por las calles de Guatemala y, además, ya habían cantado anteriormente. El sitio donde se tomaron las fotos fue Antigua, una ciudad al sur de Guatemala.

“Cazzu y Nodal ??!!? eso si que no me lo esperaba”, “Como que Cazzu esta saliendo con Christian Nodal el que canta ‘adios amor’, ‘probablemente’ y ‘no te contaron mal’... o mas conocido como ‘el ex de Belinda’??”, “Cazzu, amiga date cuenta que no ha superado a la ex”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @FuckingJotaCe)

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @QGimmee)

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @Sushi_trash17)

Mientras algunos internautas se alegraron al ver a Nodal de la mano de la famosa cantante, hubo quienes se dijeron sorprendidos de verlo con otra mujer a menos de seis meses de haber terminado su relación con Belinda.

Bajo ese contexto, usuarios en redes sociales bromearon e ironizaron sobre la posible reacción que la intérprete de Luz Sin Gravedad pudo haber tenido al ver las fotografías de su ex prometido de la mano con la exitosa rapera argentina Cazzu.

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @roxyrrh)

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @Book_Owski)

Pese a que el romance no está confirmado, las y los seguidores de ambos artistas comenzaron a emitir opiniones de desaprobación del romance pues, aunque esta no es la primera vez que Cazzu y Christian Nodal aparecen juntos, las polémicas en las que recientemente se ha visto envuelto el intérprete de Ya no somos, ni seremos propiciaron a que el público argentino defendiera a la rapera, mientras que fanáticos de Belinda, la atacaron.

Adicionalmente, internautas recordaron que en 2019, J Balvin le confesó su amor a Cazzu e incluso interpretaron la acción de Nodal como una “venganza” por la reciente polémica que vivieron, la cual culminó con una “tiradera” al estilo de Residente. No obstante, hace tres semanas, Cazzu estuvo presente en el Palenque que Christian Nodal ofreció en México, incluso publicó una historia de Instagram cantando el éxito Botella tras Botella.

El polémico encuentro entre el joven mexicano y la rapera argentina conmocionó a fanáticos, quienes no tardaron en reaccionar con memes. (Foto: Twitter / @ggi_ss7)

¿Quién es Cazzu?

(Foto: Instagram/@cazzu)

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la rapera argentina, nació en diciembre de 1993 en Fraile Pintado, provincia de Jujuy, en el seno de una familia apasionada por la música, específicamente el folclore, gusto heredado por su padre, quien a pesar de animarla a seguir el camino de la música, en cierta parte de la vida se mostró reacio a sus intenciones.

Sin embargo, las oportunidades fueron pocas, por lo que dejó todas las bandas que hizo en algún momento de la secundaria, y empezó a estudiar cine en Tucumán, pero se mudó pronto a Buenos Aires en busca de una mejor vida, con el objetivo de convertirse en una diseñadora multimedia.

Nunca se rindió. Rumbo a 2017 hizo lo que pocos se atreverían a hacer, y con sus propios recursos logró grabar un álbum. El Mixtape Maldade$ no fue uno de los productos más rentables de la época, pero sí fue una de las experimentaciones más relevantes de la industria, llamando la atención de múltiples cantantes, productores y disqueras que comenzaron a pelear por atraer su flow. Desde entonces su éxito ha sido imparable y se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del género urbano; entre sus canciones más populares se encuentran la colaboración Pa Mí, Nada, Mucha Data, Bounce, Turra, R.i.p entre otras.

