Martín Fierro de Cine y Series 2024: quiénes fueron los mejor vestidos de la alfombra roja

La Usina del Arte se convirtió en una pasarela ideal como antesala de la primera gran ceremonia de los Martín Fierro de Cine y Series. Pese a que este galardón tiene una vasta trayectoria en la pantalla chica y se ha convertido en uno de los premios más prestigiosos del mundo del espectáculo, este año debutó con una velada cargada de emoción y estrellas.

Es que la premiación, además de reconocer el trabajo de destacadas personalidades y producciones, tuvo como protagonistas a las celebridades que mostraron sus atuendos más glamurosos. En ese sentido, los diseñadores Benito Fernández, Marcelo Giacobbe y Gustavo Pucheta analizaron los mejores estilos y brindaron sus miradas expertas a Infobae.

Martín Fierro 2024: quiénes fueron los mejores vestidos

Susana Giménez

Susana Giménez llevó puesto un elegante traje de pantalón verde. El conjunto es de una sola pieza, con un diseño asimétrico en la parte superior. Lo combinó con un bolso de mano rojo brillante con textura de lentejuelas, que contrastó llamativamente con su atuendo. (Jaime Olivos)

“Me encanta Susana cómo está y me parece que este mono ya lo usó para una gala. Me gusta cómo le queda, se la ve bien y tiene bien el pelo y me gusta cómo lo combinó con los accesorios. Estoy convencido de que ya lo usó”, manifestó Fernández sobre el look de Susana.

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro lució un vestido de Manuel González, largo de tono verde claro, semitransparente, con un estilo etéreo y fluido. El cinturón a juego resaltó su cintura, y le añadió definición a la silueta.

“Es refrescante ver a Natalia con un look super etéreo, un vestido en gasa natural verde con falda plisada y acompañado por un fino cinto y cartera dorada. Todos los detalles se complementan para que el centro de la escena sea el rostro y el tocado de flores”, opinó Giacobbe.

Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani

Benjamín Vicuña llevó un esmoquin clásico en color negro con solapas satinadas y un moño azul marino, combinado con una camisa del mismo tono y zapatos de charol negros. Mariana Fabbiani, por su lado, vistió un deslumbrante vestido largo negro, con detalles de pedrería y un diseño de líneas doradas que crean patrones sinuosos en toda la prenda.

“Acá hay que hablar por separado, ya que son los grandes anfitriones de la. La noche. Mariana siempre nos acostumbró a que si hay alguien que entiende una alfombra es ella. Su pelo, maquillaje vestido, y el detalle de brillantes, todo está perfecto, pero las mangas me parecen sublimes: el volumen que tienen y el riesgo por optar por el volumen y la manera en la que está manejando ese volumen es excelente. Y Benjamín claramente siempre acierta en sus elecciones. Suele mantener un nuevo clasicismo donde mantiene lo anatómico en un corte sastrero que lo hace parecer disfrutar de su esmoquin”, señaló Pucheta.

Daryna Butryk

Daryna Butryk asistió con un vestido largo de gala en tonos claros. El diseño es de encaje en color rosa pálido, con una falda amplia. La parte superior es negra con detalles de encaje y tiene tirantes finos cruzados y un pronunciado escote en V que añade un toque atrevido al conjunto.

“Me encanta la parte de arriba, el escote, la combinación de texturas, canchero, y, a pesar de ser como un solero, tiene mucha presencia el vestido. Divina, me encanta. Para mí, una de las más lindas”, destacó Fernández.

Mercedes Morán

Mercedes Morán lució un vestido largo con un diseño audaz de rayas verticales en blanco y negro. El cuello alto y mangas largas que se ensanchan, crean un efecto de capa. Las rayas verticales estilizan su figura, y el drapeado en la cintura le añade forma y dinamismo al atuendo.

“Mercedes es de esas actrices que dan placer al verlas en la alfombra roja. Siempre tiene un toque único y está impecable. Muy creativo el juego que se realizó con la gasa a rayas, como algunas se colocaron al hilo, otras al bies. El juego de la manga larga le da mucha presencia”, opinó Giacobbe.

Gimena Accardi

Gimena Accardi dijo presente con un diseño sumamente elegante y arriesgado. El vestido tiene un escote pronunciado que deja gran parte del torso descubierto, y está formado por pliegues drapeados que recorren todo el cuerpo, creando una textura visualmente impactante.

“Este vestido es un acierto total y Gime también. La silueta insinuante de este vestido es un ítem de la temporada, sumado al trabajo minucioso de pliegues, tiene ese romanticismo dramático que capta las fotos de una alfombra, sumado al particular color elegido”, comentó Pucheta.

Pamela David

Pamela David desfiló por la alfombra roja con un vestido de Nuria Bueno. El atuendo es de satén en un tono verde metalizado con matices dorados, que brilla bajo la iluminación. El diseño tiene un escote halter con un detalle de apertura en el pecho, que deja ver un poco de piel de manera sutil, pero elegante.

“Siempre a ella le gusta el escote tipo halter, con los hombros descubiertos, al cuerpo, es la morfología que a ella más le gusta. Lo que me encanta es que se jugó por el color, que pocas veces se juega con eso. Está divina con el make up, impecable y súper prolijo. Divina”, sentenció Fernández.

Graciela Borges y Luis Brandoni

Graciela Borges vistió un atuendo completamente negro con un vestido largo de estilo suelto y holgado. Su look tiene un toque vintage y misterioso, ya que complementa su vestido con un gran sombrero o tocado negro y usa gafas de sol oscuras. Luis Brandoni llevó un traje de raya diplomática en tonos oscuros, con una corbata gris claro y una camisa blanca, lo que le da un aire clásico y sofisticado. Lo combinó con zapatos de charol oscuros con detalles plateados que llaman la atención por su originalidad.

Giacobbe sobre los atuendos de Graciela Borges y Luis Brandoni: “Graciela usó un gran vestido con transparencias, y lo combino con un sombrero en el mismo material. Todo en un mismo tono, pero no todas las mismas texturas, ya que da profundidad al look con un gran collar y sus característicos lentes. Luis luce un conjunto de saco y pantalón de corte clásico en ¨pinstripes¨ gris y negro con la corbata al tono de las rayas finas”.

Ángel de Brito

Ángel de Brito presentó la alfombra roja con un clásico esmoquin negro con solapas satinadas, acompañado de una camisa blanca y un moño negro, lo que le da una apariencia elegante y sofisticada. El atuendo está perfectamente ajustado y sus zapatos de charol negros añaden un toque de brillo.

Según Pucheta, “los guiños de la sastrería clásica siempre van a ser todo lo que está bien, sobre todo en esta alfombra del cine, donde el diferencial lo aporta el estilo de uno mismo y Ángel fue por ahí, rematando con unos zapatos que me vuelven loco. Este look podría estar en varias alfombras y ¡siempre va a estar bien! ¡Me encanta!”.

*Fotos Jaime Olivos, Gustavo Gavotti