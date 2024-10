Sol Pérez contó cómo cambió su cuerpo y su estado de ánimo durante su embarazo: “Ya nada me queda”

Sol Pérez habló de los cambios en su cuerpo durante su embarazo (Video: Intrusos, América)

Es un gran momento en la vida de Sol Pérez. La panelista de Cortá por Lozano transita el embarazo de su primer hijo, fruto de su matrimonio con Guido Mazzoni. En una nota con Intrusos, se refirió a los cambios que está experimentando en su cuerpo y, sobre todo, en el aspecto emocional.

“Estoy de 15 semanas. Todo es nuevo, raro y hermoso. Tengo mis momentos, hay que decirle a las mujeres que están del otro lado encarando un embarazo y dicen ‘ay, yo la verdad que la estoy pasando más o más’ o ‘no me siento tan bien’. Es un proceso donde una se tiene que volver a conocer”, aseguró la modelo, momento en el que se refirió a cómo su anatomía comenzó a cambiar para darle la bienvenida a su bebé.

“La ropa ya casi no me va, hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Más allá de eso, hay cosas que comía siempre que ya no me gustan”, contó, sobre los cambios que viene atravesando en estos casi 4 meses. “Yo soy mucho de querer cosas. En su momento era el casamiento, recibirme, pero un hijo es algo totalmente distinto”, contó.

Sol recordó cómo la búsqueda que encaró con su marido. “Me empezó a pasar que yo era súper regular y no me dejó de venir. Empezás a echarte muchas culpas y empezás a decir ‘¿estaré comiendo lo que tengo que comer?’. ‘¿Estaré haciendo bien? ¿Hay algo que estoy haciendo mal?’. Yo todos los meses me venía haciendo el test de embarazo y lamentablemente me daba negativo. Justo el mes anterior no me vino y mi ginecóloga me mandó a hacer una batería de estudios para ver si estaba todo ok por las dudas. En esa batería de estudios me manda a hacer una transvaginal y la transvaginal sale que estoy ovulando. Ahí por suerte pude dar con el bebito”, reveló.

La influencer también destacó el rol de su marido durante el proceso. “Él es súper compañero. Obviamente hubo charlas en las que le dije ‘mirá, me está pasando esto, yo estoy de esta manera’. Él me súper acompañó a todo y cuando se enteró de la noticia no lo podía creer”, rememoró. “Yo entré sola al baño porque dije ‘este me va a dar negativo, igual que los meses anteriores’ y me dio positivo. No se me cayó el mundo. O sí, pero de alegría”, contó. “El sexo del bebé es sorpresa, pero ya lo sé”, señaló, jugando al misterio.

Es tanta la felicidad de Sol que, a través de sus redes, comparte postales de cómo sigue creciendo su bebé en camino. “Acá tranqui, creando vida”, escribió, a través de una story al costado de una pileta, tomando sol en bikini, luciendo su pancita.

Cuáles son los nombres que Sol Pérez baraja para su bebé: “Mi marido quiere Marco Aurelio”

Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa por Telefe, la modelo reveló los nombres que la pareja tiene en mente para su bebé en camino, así como los cambios físicos y emocionales que está experimentando en estos primeros meses de gestación.

“Todavía no sabemos qué va a ser pero Guido está convencido que es varón y le quiere poner Marco Aurelio”, contó Sol, refiriéndose a la convicción de su esposo sobre el género del bebé y la propuesta relacionada con el emperador romano. Sin embargo, la futura madre mostró sus dudas sobre la elección: “A mí me gustan, pero separados, no los dos. Pensamos en un solo nombre”, advirtió, marcando las diferencias con su marido.

Si bien aún no tienen la certeza sobre el sexo del bebé, la pareja también contempló una opción para el caso de que sea una niña. “Si es nena nos gusta mucho Francesca”, comentó Sol, emocionada. “No vamos a usar los dos, sino solo el de él, Mazzoni”, agregó.