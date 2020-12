Desde el muro más alto de Latinoamérica y colgados de un arnés: la intrépida entrevista que José Eduardo Derbez le hizo a Mariana Botas

(Foto: captura de pantalla de José Eduardo Derbez)

José Eduardo Derbez realizó una intrépida entrevista arriba del muro más alto de Latinoamérica (33,000 metros) a su gran amiga, la también actriz Mariana Botas, reconocida por sus actuaciones en Una familia de 10, Diablero y Serafín.

En un videoblog más del hijo de Eugenio Derbez se le ve coincidir con Mariana Botas, con quien intentó escalar una pared con una altura de 33,000 metros, con la finalidad de cumplir un reto y beneficiar a varias familias mexicanas de escasos recursos.

“Sí tengo miedo, la verdad es que le tengo miedo a las alturas, nunca me he tirado del paracaídas y nunca sucederá. Lo más que he hecho es tirarme de la tirolesa que está en Acapulco, está súper padre pero me dio mucho miedo, entonces esta es la segunda vez que voy a hacer algo que me da mucho miedo”, dijo la actriz mexicana al inicio del audiovisual publicado en el canal de YouTube de José Eduardo Derbez.

Aunque los famosos hicieron dos intentos por escalar el muro, finalmente decidieron subir por el elevador para cumplir con su reto y hacer la entrevista desde lo alto de la pared.

“Yo creo que para la próxima hacemos un reto del elote para ver quién se lo come primero... No es lo nuestro, pero el punto es llegar a la cima y tengo un atajo”, aseguró el integrante de la dinastía Derbez.

Ambos actores enfrentaron su miedo a las alturas al colgarse del arnés y comenzar su descenso del muro más alto de Latinoamérica, donde finalmente realizaron la entrevista sobre detalles que pocos conocen de Mariana Botas.

Así conocimos que inició su carrera artística a los tres años, quién fue su mejor maestra en la actuación y hasta donde estudió la Licenciatura de Comunicación, incluso se atrevieron a bromear un poco sobre esta travesía que quedará guardada en su mente por el resto de su vida.

“¿Quieres voltear hacia abajo?”, dijo José Eduardo mientras se le dificultaba el descenso. “No, ni madr*es, me estás haciendo sufrir horrible, le tengo muchísimo miedo a las alturas”, respondió Mariana.

La actriz que da vida a Martina en Una familia de 10 destacó que la actividad le provocó un intenso dolor en sus extremidades: “Me pegué, me duelen las piernas horrible. No me voy a poder parar mañana”.

A pesar de los inconvenientes, ambos actores de Televisa concluyeron el descenso entre gritos, risas y mucho temor. Al llegar abajo compartieron sus impresiones sobre esta actividad extrema.

“¿Disfrutaron el WTC, el paisaje?”, preguntaron a los famosos mexicanos.

“Yo no vi nada”, dijo contundente José Eduardo Derbez. “¿Tú crees que vi algo? Yo venía así (aferrada a las cuerdas), viendo de qué piedra me agarraba”, añadió Botas.

“Eres una guerrera y vamos a entregar las cobijas juntos porque fracasamos mutuamente, pero vencimos este miedo”, concluyó José Eduardo, quien aseguró que busca beneficiar a familias de escasos recursos en el país.

Éste es un nuevo giro en los contenidos que el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez ha realizado para su canal de YouTube y que también han tenido mucho impacto.

La idea de abordar retos surgió después de que publicó una serie de entrevistas al lado de sus padres, quienes pronto llamaron la atención porque hablaron sobre la relación amorosa que sostuvieron hace más de años.

