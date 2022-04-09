ماجالي مدينا تضايق برونيلا هورنا لعدم الالتزام ريتشارد أكونيا بعد 4 سنوات معًا

كانت برونيلا هورنا هدفًا للنقد من قبل ماجالي مدينا لتقديم المشورة شيلا روخاس، التي فعلت سنة واحدة مع صديقها السير وينستون، للحصول على مانيكير في الذكرى السنوية له، لأنه من المحتمل أن يطلب منه الزواج منه في تلك الليلة. أثار هذا ضحك صحفي العرض، حيث شعرت أن المضيف من أمريكا هوي كان الأقل ملاءمة للتحدث حول هذا الموضوع.

خلال بث قناة Magaly TV La Firme، يوم الجمعة 8 أبريل، ذكّرت «العقعق» برونيلا بأنها تقيم بالفعل علاقة حب لمدة أربع سنوات مع ريتشارد أكونيا، نجل المرشح الرئاسي السابق سيزار أكونيا. ومع ذلك، حتى الآن هم غير مخطوبين لأنه، على ما يبدو، السياسي ليس مستعدًا للخطوة على المذبح.

Brunella Horna conoció a Richard Acuña cuando realizaba ayuda social para los afectos por el Fenómeno del Niño Costero, en el 2017.

«أتساءل عما إذا كانت برونيلا تحصل على مانيكير كل ذكرى سنوية. في كل عيد ميلاد، أو اليوم الذي تحتفل فيه بشيء ما، ستذهب لتقشير يديك، وإزالة الكاليتو، وترطيب كل شيء. ستظن أن (ريتشارد) سيأتي مع خاتمها وهي تنتظرها بأظافر مرسومة وقد تم الحصول على المرأة الفقيرة مانيكير لها لمدة أربع سنوات ولا شيء »، وعلق مقدم التلفزيون.

كما انتقد التفكير في الزواج في تاريخ خاص كذكرى سنوية. «أليس هناك أي شيء آخر لا يمكنك التفكير فيه؟ إنها السنة الأولى... هناك فتيات ولدن برقاقة في رؤوسهن، وكل ما يفكرون فيه هو أنه من أجل النجاح في الحياة، يجب أن يحصلوا على زوج لمنحهم خاتمًا »، قالت بسخط.

لم تكن جانيت باربوزا بمنأى عن الانتقادات

كما تم استجواب «Rulitos» الشهير بقسوة من قبل المدينة المنورة. والشيء هو أن مضيفة التلفزيون ذكّرت جانيت باربوزا بأنها غير متزوجة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، سخر من أن شريكه ميغيل بايونا، الذي كان معه في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات، لديه كان في الولايات المتحدة لعدة أشهر.

«لماذا تصر على شيلا روخاس إذا كانت تبلغ من العمر سنة واحدة فقط؟ إذا كان لديها صديق افتراضي, لا يوجد صديق لديه. حمولتك ليست هنا ذهب للخارج ولم يعطوه حتى ذلك الخاتم الذي يأتي في الحلويات في كيس. لم يعطوه شيئا! «، قال مع الضحك.

«الخاتم ليس شيئًا مطلوبًا. هذا ما يعطيك الرجل لأنه في حبك، يعتقد أنك حب حياته، ويريد الزواج منك. يريد بناء مستقبل معك. ليس الأمر أنك تسأله، إنه قبيح أن تتوسل للحصول على خاتم. انها غير صالحة لامرأة جديرة».

انتقدت ماجالي ميدينا سائقات أمريكا هوي لإصرارها على خطوبة شيلا روخاس للسير وينستون. (فيديو: أتف/ماغالي تف لا فيرم)

متى طلبوا من ماغالي مدينا الزواج منه?

التقت المذيعة بزوجها الآن ألفريدو زامبرانو في عام 2008، بعد أن أمضت 76 يومًا في السجن لباولو غيريرو حالة. بعد عامين، في نهاية عام 2010، بدأوا علاقة رومانسية. ومع ذلك، مثل كل زوجين، مرت علاقتهما الرومانسية صعودا وهبوطا، وانفصلا في عام 2015، وفي ذلك الوقت بدأ كاتب العدل علاقة عابرة جوليانا رينجيفو.

ومع ذلك, ثمانية أشهر من الابتعاد ساعدت التينور على فهم أن Magaly كان حب حياته, لذلك اقترح عليها بمجرد استئناف علاقتهما . تزوج الزوجان في 9 ديسمبر 2016 في زواج مدني، حيث حضرت برونيلا هورنا بسخرية. هكذا قال «العقعق» نعم بعد أن كان مع زامبرانو لمدة 5 سنوات.

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