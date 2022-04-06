تعاطفت ليديا كاتشو مع ساشا سوكول بعد رسالة جديدة ضد لويس دي لانو: «اعتمد علي»

أعربت الصحفية ليديا كاتشو عن تضامنها مع المغنية والممثلة ساشا سوكول لإصدار رسالة جديدة ردا على البيان الذي أصدره المنتج والمبدع لويس دي لانو الذي أكدت فيه أنه «لم يرتكب أي جريمة»، بعد أن كان له علاقة عندما كان تممبيريتشي السابق قاصرا وكان عمره 39 عاما.

بعد شهر تقريبًا من إطلاق سلسلة من العلامات التي نفى فيها لويس دي لانو التصريحات خلال مقابلة مع يوردي روسادو، استخدمت المغنية مرة أخرى شبكاتها الاجتماعية للتأكد من أن المنتج لم يتحدث الحقيقة في البيان الذي شاركته في 30 مارس وحذرته: «أراك في المحاكم».

في مواجهة هذا، أرسلت الصحفية المكسيكية ليديا كاتشو رسالة دعم بعد الرسالة المطولة التي نشرتها سوكول على حسابها في Instagram: «اعتمد علي، عزيزي ساشا. في الواقع، إن أعمال الولع الجنسي بالأطفال هي التي تغرقه، وليس شجاعة الضحية».

Lydia Cacho lanzó un mensaje de apoyo a la cantante (Foto: Instagram)

الشخص الذي انضم إليها كانت الممثلة والمضيفة ريبيكا دي ألبا، معلقا: «دائما معك». ومع ذلك، لم يملأ المشاهير الشبكات بتعليقات لدعم Timbiriche السابق، حيث أعرب المئات من مستخدمي الإنترنت عن الاحترام والمودة لسوكول.

«دع العدالة تتحقق وتدفع ثمن الجريمة المرتكبة», «أنا معجب بك كثيرا لشجاعتك», «أتمنى ألا يمر هذا دون عقاب», «كل أولئك الذين اخرس ولم يحولك بعيدًا عن هذا المفترس كان مذنبًا كما كان «, «أنت ممسحة حقيقية ومثال للجميع»، كانت بعض الرسائل التي تلقاها سوكول من مستخدمي Instragram.

«لقد مر شهر تقريبًا منذ بيان 8 مارس. اعتقدت أنني لن أضطر للحديث عن هذا بعد الآن, لكن الظروف لا تترك لي أي خيار. يكذب لويس عندما يريد إشراك والديّ قائلين إن العلاقة كانت «شفافة». لا شيء أبعد عن الحقيقة. الشفافية؟ هل هو خطير؟ اكتشف والداي العلاقة بعد عامين من بدئها. أكرر، عندما بدأت كان عمري 14 عامًا؛ عندما اكتشفوا أنني كنت أقترب من 16 عامًا. كيف يمكن أن يكونوا قد وافقوا على شيء لم يعرفوا بوجوده؟ «، بدأ في النص الجديد المنشور يوم الثلاثاء 5 أبريل.

Luis de Llano tenía 39 años mientras que Sasha era aún una menor de edad (Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

وأكدت سوكول أن والدتها، الراحلة ماغدالينا كويليري، واجهت المنتج، ومع ذلك، فإن الآثار المترتبة على القانونية انتهى الأمر مما تسبب لها في الكف عن دعوى قضائية محتملة.

«بالطبع فكرت والدتي في مقاضاة لويس دي لانو جنائيا. وردعها المحامون بنفس الحجج التي تمنع الكثير من الناس من الدفاع عن أنفسهم من سوء المعاملة: عدم وجود تشريع مناسب، والوصم، والخوف، والعار. اختارت مواجهة لويس ووعد بالابتعاد عني. وأخرجني على الفور من تممبيريتشي بإرسالي إلى مدرسة داخلية في الخارج».

وفقًا لتصريحات Timbiriche السابقة، تمكنت De Llano من البقاء على اتصال معها سراً من أقاربها.

La polémica se desató tras la aparición de Luis de Llano en el canal de Yordi Rosado (Foto: Instagram)

«كيف يمكنك استدعاء علاقة كانت مخفية بالكامل تقريبًا» شفافة»؟ لدي دليل على كل ما أقوله. إنه لا يفعل ذلك، لأنها غير موجودة».

واجهت ساشا الشخص الذي انتقد والدتها لما عاشته مع لويس دي لانو، حتى ما أشارت إليه باسم «الاستمالة». أخيرًا، أصدرت ساشا سوكول تحذيرًا قاسيًا للمنتج: «ما فعلته في مشاركة الحقيقة لم يكن بنية رجم لويس. هو رجم لأفعاله. لويس: الاعتقاد بأنك لم تتصرف بشكل غير أخلاقي هو الشيء غير الأخلاقي. أراك في المحكمة».

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