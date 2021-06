Cómo fue el debut de Tu cara me suena por Telefe

Arrancó el lunesa las 21 por la pantalla de Telefe el show musical Tu cara me suena, con la conducción de Marley. En elciclo, ocho famosos deben transformarse en diferentes íconos musicales. En el arranque, los jurados Elizabeth Vernaci, Joaquín Galán y Cacho Castaña se lucieron con divertidas imitaciones.

La primeraparticipante en presentarse sobre el escenario fue Laura Esquivel, quien debió imitar a Justin Bieber, el ídolo de losadolescentes. La ex protagonista de Patito Feo interpretó el tema musical "Baby".

En segundo lugar, Carmen Barbieri se puso en la piel de la cantante cubana Celia Cruz. La divade Escandalosas se sometió a una gran transformación de maquillaje y vestuario einterpretó el hit “La vida es un carnaval”.

Pablo Granadosfue el tercer participante en presentarse sobre el escenario. "Señora de lascuatro décadas" fue el tema que debió interpretar, imitando a Ricardo Arjona. Mientras que la modelo RocíoGuirao Díaz actuó como Rihanna y cantó "We found love".

Por otra parte, el humorista de Peligro, sin codificar, Campi, selució interpretando a Gustavo Cordera,con el tema “La bomba loca”. Y el actor BenjamínAmadeo cantó “Ya lo sabía” al ponerse en la piel de Ale Sergi. Durante superformance, hizo un dúo con Juliana Gattas, la cantante de Miranda.

El humorista JeyMammon le tocó el difícil desafío de cantar “I just called to say I love you” de Stevie Wonder. Mientras que Lucía Galán fuela última en presentarse sobre el escenario e interpretó “Someonelike you” de Adele.

Los participantes estuvieron respaldados por Miguel Ángel Cherutti e instructores de canto, actuación y baile. Además, un equipo de profesionales de vestuario e imagen ayudó a los concursantes a transformarse.

En el final, los miembros del jurado les pusieron a los participantes puntajes según su desempeño en las performances. Luego, cada concursante le dio cinco puntos extras a su competidor favorito.

Con un total de48 puntos, Lucía Galán fue la ganadora de la noche. Los veinte mil pesos queobtuvo como premio fueron donados a las Olimpiadas Especiales Argentinas.