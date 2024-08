La guía de la Generación Z para progresar en el trabajo

La Generación Z enfrentará desafíos particulares en el mundo laboral debido a las nuevas dinámicas post-pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reglas para progresar en el trabajo se han vuelto más complejas, y eso puede resultar especialmente desalentador para las personas que acaban de empezar su carrera.

Los jóvenes profesionales pueden tener que entablar relaciones con sus supervisores y colegas a través de Zoom y Slack. Puede que debatan si utilizar la inteligencia artificial para determinadas tareas. Y puede que tengan que luchar contra el impulso de enviar mensajes a alguien en lugar de reunirse en persona.

La evolución del mundo laboral desde la pandemia ha cambiado la forma de trabajar de la gente: algunos realizan su trabajo en entornos híbridos y remotos, tienen acceso a la IA y recurren a la videoconferencia y la mensajería instantánea. Se espera que la Generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012, constituya más del 32% de la población activa en 2032, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Muchos de ellos perdieron oportunidades presenciales, incluidas las prácticas. A medida que se incorporan al mercado laboral, hay algunas cosas que pueden hacer para mejorar sus posibilidades de éxito. He aquí algunos consejos de expertos para jóvenes profesionales:

Realizar prácticas y trabajos presenciales es una pérdida que muchos jóvenes experimentaron durante la pandemia. (Getty Images/iStockphoto)

No temas hacer preguntas

Durante tus primeros días, pregunta dónde encontrar fuentes de información, qué herramientas de comunicación utiliza la empresa, cómo conseguir hablar cara a cara con compañeros y supervisores y adónde acudir si tienes un problema. Es posible que haya un recurso online para empleados que pueda ayudarte.

“Puede que te sientas incómodo, pero la gente no sabrá que tienes una pregunta si no la haces”, dice Paaras Parker, directora de recursos humanos de Paycor, que ofrece software de recursos humanos y nóminas.

Traci Wilk, jefa de personal de la empresa de guarderías educativas The Learning Experience, que lleva más de 25 años en recursos humanos en empresas como Starbucks y Coach, dijo que la Generación Z a menudo lucha contra el miedo a parecer que no sabe algo que debería saber. Pregunte lo que quiera, y pida y esté abierto a los comentarios, dijo. También está bien hacer preguntas contextuales para tener una visión más amplia de la tarea.

Matt Abrahams, profesor de comunicación estratégica en la Stanford Graduate School of Business, dice que es justo preguntar qué hace que la gente tenga éxito en tu empresa. “Tienes una razón para hacer preguntas que parecen sencillas. Apóyate en eso”, dijo.

Es importante formarse en herramientas de comunicación y preguntar activamente puede significar la diferencia en los primeros días de trabajo. (Archivo)

Reflexiona sobre la IA

En lo que respecta a la IA, averigüe primero si su empresa tiene políticas al respecto. Algunas empresas pueden permitir su uso, con condiciones como no facilitarle información de clientes, mientras que otras pueden prohibirla rotundamente.

Pero, según los expertos, la IA debe considerarse una herramienta que te ayuda en tu trabajo, no una que haga tu trabajo. Janine Pelosi, consejera delegada de la empresa de tecnología de vídeo Neat y antigua ejecutiva de Zoom, afirma que la IA puede ayudar en una lluvia de ideas si te quedas completamente en blanco. Pero nunca copies y pegues los resultados, ni siquiera para los correos electrónicos.

“Me doy cuenta cuando alguien redacta un comunicado y está escrito por ChatGPT”, dijo Wilk. “Eso no es algo que quiera ver”.

Usa tu instinto para saber hasta qué punto confiar en sus resultados, dice Paaras. Considera también las ramificaciones de su uso para una tarea específica, afirma Abrahams. El hecho de que tú te sientas cómodo utilizando la IA no significa que los demás lo estén, así que prepárate para hacer las cosas de manera diferente, dijo Abrahams.

Siempre es válido y necesario cuestionar para obtener una visión amplia de las tareas en el entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparte tus ideas

Como joven que entra en el mundo laboral con nuevas ideas y nuevos ojos y perspectivas, tienes un valor único, dicen los expertos. No seas tímido a la hora de compartir tus ideas. Puede que sepas algo que otros no. Puedes compartir herramientas o atajos que conozcas en aplicaciones, ideas o historias sobre cómo has resuelto problemas en el pasado, explica Paaras.

Puede que tengas una valiosa experiencia relacionada con un tema concreto o que sepas cómo ven las cosas otras personas de tu edad. O puede que seas capaz de detectar la ineficiencia o el error de cómo se hacen las cosas habitualmente. “Estás viendo las cosas por primera vez y puedes destacarlo”, afirma Abrahams. “Céntrate en el valor que aportas”.

Conoce a la gente

Reserva tiempo para charlar, por vídeo o en persona, con tus colegas y tu supervisor. Establecer buenas relaciones puede ayudar a fomentar la confianza de la gente y su disposición a colaborar contigo. También puede ser un factor diferenciador en tu promoción profesional. “Los demás deben percibir tu presencia”, afirma Wilk.

Busca reuniones individuales y conversaciones informales. Prepárate con ideas, preguntas y objetivos para la conversación, dice Wilk. En caso de duda, recuerda que a la gente le encanta hablar de sí misma. Pregúntales por su carrera o su experiencia laboral.

Compartir ideas frescas y perspectivas puede aportar un incalculable valor en el espacio laboral. (Getty Images)

Hazte una idea de en qué está trabajando la persona, qué es importante para ella o consulta su perfil de LinkedIn, explica Abrahams. Relaciona su experiencia y sus intereses con los de ellos. Si te enteras de que un compañero se va de viaje, pregúntale cómo le ha ido.

“Hay que invertir en las personas, ya sea a través de Zoom o en la oficina”, afirma Paaras. Pero presta atención al contexto, dice Abrahams, ya que la Generación Z tiene la costumbre de responder instantáneamente sin reflexionar. Tómate tu tiempo antes de responder.

Haz un esfuerzo adicional

Independientemente de dónde trabajes, hazte imprescindible e inolvidable, dijo Wilk. Enciende la cámara en las reuniones virtuales para establecer una mejor conexión, dijo Pelosi. Y no seas un fantasma: habla claro, sobre todo si trabajas a distancia, añadió.

“Haz las cosas que te ayuden a destacar”, dijo. Si no sabes qué decir en una reunión, haz una pregunta o parafrasea lo que has entendido, explica Abrahams. Toma notas y haz un seguimiento.

La interacción regular, ya sea por videollamada o en persona, construye confianza y puede ser clave para el ascenso profesional. (Getty Images/iStockphoto)

Acepta la tarea extra, haz el viaje extra, ofrécete voluntario para el equipo de cultura, dijo Pelosi. La gente quiere saber que tienes confianza y automotivación. Es especialmente útil que participes en grupos o proyectos interfuncionales para tener más visibilidad. Busca los huecos que hay que llenar. Esto te ayudará a ganar capital social en toda la empresa.

Eso también significa aprender a gestionar tu tiempo para que puedas hacer tu mejor trabajo. Deja tiempo para las partes creativas de tu trabajo.

Considera la posibilidad de enviar correos electrónicos después de una videollamada, resumiendo la conversación y expresando entusiasmo por volver a conectar, dice Wilk. En cuanto a los jefes, intenta comunicarte con ellos todos los días, aunque sólo sea una conversación informal para darles la bienvenida a la vuelta de vacaciones y ponerles al día de tu trabajo. Sé proactivo. Ofrécete a ayudar en grandes proyectos, en lugar de esperar a que te lo pidan.

“Cuando se trabaja a distancia, es fácil perderse de vista”, afirma Wilk. “Llega a tiempo, vístete adecuadamente y, cuando seas virtual, mantén un fondo limpio, una buena iluminación y comprueba la calidad del sonido”, explica Abrahams. Considera empezar tu presentación con lo que te apasiona antes de tu nombre para que la gente te recuerde, dijo.

La IA debe ser vista como un apoyo creativo, no como una solución total a las tareas asignadas. (Archivo)

Toca TikTok

Para problemas comunes, siempre hay una respuesta a un toque de distancia.

Amigos, familiares y amigos de amigos tienen experiencias vitales que pueden ayudarte. Si no te sientes cómodo preguntando en el trabajo, pregunta a la gente de tu círculo, dice Wilk. Un simple mensaje directo en las redes sociales, un mensaje de texto en grupo o FaceTime pueden ser de ayuda.

Si todo lo demás falla, haz lo que mejor sabes hacer. Recurre a Internet. Busca artículos en Google o recurre a TikTok, donde los creadores pueden guiarte a la hora de pedir un aumento de sueldo o mantener una conversación difícil, explica Wilk. Para preguntas genéricas, la IA puede incluso ofrecer algunas buenas sugerencias, dice Paaras, aconsejando a la gente que use el sentido común cuando revise sus consejos.

