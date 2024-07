¿Por qué amamos algo que es tan malo que es bueno?

El humor y lo absurdo impulsan la preferencia por la mala calidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que comienza la temporada de películas de verano, presentará éxitos y fracasos. Mientras la mayoría de las personas verán las películas más populares, otras buscarán activamente los fracasos. La lista de películas de mala calidad incluye infamemente “The Room”, “Sharknado” y “Cocaine Bear”.

Este fenómeno parece ir en contra de las intuiciones sobre la toma de decisiones humanas.

“El comportamiento humano es complicado. Y aun cosas que parecen obvias, como que la gente va a elegir las cosas que creen que son mejores frente a las que creen que son peores, no siempre es el caso”, dijo Caleb Warren, profesor de marketing en la Universidad de Arizona que estudia un fenómeno relacionado con el consumo irónico. “Tenemos todos estos diferentes motivos, estos diferentes objetivos, y a veces estos diferentes objetivos compiten.”

El primer estudio empírico controlado de por qué las personas pueden preferir algo que consideran peor que alternativas de mayor calidad - y por qué podemos encontrar algo “tan malo que es bueno” - fue publicado en noviembre en el Journal of Consumer Psychology.

La investigación, que examinó 12 estudios preregistrados diferentes con 5,393 sujetos, agrega un giro interesante a nuestra comprensión de cómo los humanos toman decisiones.

“Es uno de esos hallazgos que realmente resuenan. Es algo que creo que todos hemos experimentado”, dijo Stephen Spiller, profesor de marketing y toma de decisiones conductuales en la Escuela de Administración Anderson de UCLA, quien no participó en la investigación.

A veces, las personas prefieren la opción mala

En el primer experimento del estudio, se pidió a 385 participantes que eligieran un chiste para leer de varias opciones basadas en una calificación de calidad.

Como era de esperar, los participantes prefirieron más a menudo la opción mejor calificada. Pero la segunda opción más popular fue la peor calificada. Las personas también eran más propensas a elegir el chiste peor calificado en comparación con los mediocres en el medio.

Este patrón se ha mantenido en experimentos posteriores en los que los participantes tuvieron que elegir entre clips de video de “So You Think You Can Dance,” actuaciones de karaoke y audiciones de “American Idol”. Independientemente del contenido, más personas eligieron las peores actuaciones en lugar de las opciones intermedias.

Esta preferencia por la mala calidad “es algo que no es solo idiosincrático a una cosa particular. Es algo que uno tiene que considerar en múltiples dominios de contenido”, dijo Evan Weingarten, profesor asistente de marketing en la Escuela de Negocios Carey de la Universidad Estatal de Arizona y autor del estudio empírico.

Disfrutando del humor y lo absurdo - siempre y cuando el costo sea bajo

Para determinar qué características subyacen a algo que las personas encuentran “tan malo que es bueno”, los investigadores presentaron a 596 sujetos imágenes de arte de varias calidades, tomando de comunidades en línea de Reddit que presentaban buen arte (de r/art), arte mediocre (de r/beginner_art) y muy mal arte (de r/delusionalartists - “personas que se creen el próximo Picasso pero verdaderamente no tienen talento,” dijo Weingarten.) A los sujetos se les pidió que calificaran el arte basado en humor, absurdo, estética, utilidad y la calidad de “tan malo que es bueno.”

El arte que las personas encontraron “tan malo que es bueno” tenía más probabilidades de ser más divertido y absurdo, lo que parece ser clave para su valor de entretenimiento. Los resultados de otro experimento sugieren que este valor de entretenimiento es lo que impulsa a las personas a buscar lo malo.

Este hallazgo encaja con la teoría de la violación benigna del humor, desarrollada en parte por Warren, que dice que violar expectativas de una manera no amenazante puede ser divertido.

“Cuando no están violando ninguna de tus metas, las opciones muy malas pueden en realidad proporcionar una fuente de diversión,” dijo Weingarten.

Pero cuando tenemos metas más utilitarias y prácticas, es menos probable que busquemos esas malas opciones.

“Por ejemplo, no quieres una aspiradora tan mala que sea buena. No tendría sentido,” dijo Weingarten.

En otro experimento, los investigadores asignaron aleatoriamente a 555 participantes la tarea de seleccionar videos de actuaciones de karaoke basándose en propósitos hedónicos o utilitarios. Los participantes que tenían metas utilitarias eran menos propensos a elegir la opción peor calificada (21.8%) en comparación con aquellos que buscaban diversión (33.6%). También eran más propensos a elegir la opción intermedia.

Agregar un costo también cambió las preferencias. En otro experimento, los participantes que tenían que pagar 25 centavos por selección eligieron la opción peor con menos frecuencia que aquellos que podían tenerla gratis.

Empatía por las diferencias

La investigación abre la puerta a posibles secuelas que exploren otros aspectos de disfrutar la mala calidad.

Por ejemplo, la investigación actual se centra en diferencias de calidad, lo que los economistas y mercadólogos llaman diferenciación vertical en las comparaciones de productos. Lo malo aquí significa que algo está “fallando en sus objetivos,” dijo Weingarten. No aborda directamente cuestiones de gusto, o diferenciación horizontal, donde la calidad es discutiblemente la misma, como comparar Coke con Pepsi.

¿Podrían los productos de alta calidad pero de gusto cuestionable también ser considerados tan malos que sean buenos? Weingarten señaló el subreddit r/ATBGE, abreviatura de “awful taste but great execution” (mal gusto pero gran ejecución), como una fuente rica de ejemplos de este tipo. (Algunas publicaciones incluyen un teclado hecho de teclas que parecen queso, una máscara de esquí tejida de color piel y un Rolls-Royce de terciopelo.)

La investigación también puede recordarnos tener empatía por algunas de nuestras diferencias de opinión. Lo que una persona encuentra tan malo que es bueno, otra puede encontrarlo simplemente malo.

Pero podemos tener “cierta apreciación del hecho de que diferentes personas eligen diferentes cosas por diferentes razones”, dijo Spiller. “Y está bien”.

