Estos aceites esenciales tienen beneficios para la salud respaldados por la ciencia

Los aceites esenciales como la menta y la lavanda tienen usos médicos comprobados para afecciones específicas. (iStock)

Pregunta: He oído que los aceites esenciales pueden ayudar a tratar el estrés, el insomnio y otros problemas de salud. ¿Es eso cierto? ¿Qué dicen las investigaciones?

Respuesta: Desde una perspectiva puramente médica, es difícil afirmar que muchos aceites esenciales tengan un efecto profundo. Las alegaciones de salud relacionadas con la mayoría de las variedades, como la citronela, la bergamota, la rosa y el sándalo, carecen de datos convincentes procedentes de estudios clínicos.

Pero hay pruebas médicas razonables para algunos usos, entre ellos:

- Cápsulas de aceite de menta para el síndrome del intestino irritable.

- Cápsulas de aceite de lavanda o aromaterapia para el sueño y la ansiedad.

- Aceite de árbol del té aplicado tópicamente para el acné.

Los aceites esenciales suelen extraerse mediante métodos de destilación que utilizan vapor para extraer los aceites de las plantas. Nunca debe ingerir aceites esenciales puros, como los del frasco, ya que pueden ser tóxicos.

La menta piperita puede relajar los músculos del tracto gastrointestinal. (Unspash)

En su lugar, busque productos que contengan aceites esenciales destinados a la ingestión, como es el caso de IBgard, un producto de venta libre que contiene menta para el síndrome del intestino irritable.

Asimismo, evite aplicar aceites esenciales puros directamente sobre la piel. En su lugar, dilúyelos hasta una concentración del 1 al 5% utilizando tu loción favorita u otro aceite portador, como el aceite de oliva. Esto ayuda a reducir el riesgo de dermatitis de contacto.

Aceite de menta

El ingrediente activo de la menta es el mentol, que relaja los músculos del tracto gastrointestinal humano. Un metaanálisis de 2022 de 10 ensayos controlados aleatorizados que analizaban la ingestión de aceite de menta para tratar los síntomas del síndrome del intestino irritable concluyó que era más eficaz que un placebo (muchos de los estudios estaban financiados por la industria).

La menta piperita puede ser especialmente útil para el dolor abdominal, aunque, como precaución, puede agravar los síntomas de acidez estomacal.

La menta piperita está recomendada por el Colegio Americano de Gastroenterología, y me parece razonable probarla para los síntomas leves, aunque muchos pacientes con síndrome del intestino irritable y trastornos similares pueden beneficiarse más, en última instancia, de otras terapias. En general, recomiendo probar una cápsula de aceite de menta tres veces al día.

La aromaterapia con aceite de lavanda puede mejorar la calidad del sueño. (Pexels)

Aceite de lavanda

Se cree que la lavanda ejerce sus efectos sobre el sueño y la ansiedad en nuestro sistema nervioso central de forma algo similar al medicamento pregabalina, un analgésico. En Alemania, un medicamento que contiene aceite de lavanda, el silexan, está aprobado para los síntomas relacionados con la ansiedad.

Varios ensayos controlados aleatorizados han demostrado que las cápsulas de lavanda mejoran los síntomas de ansiedad en comparación con un placebo y, en el caso del silexan a dosis altas, en comparación con la paroxetina, un medicamento utilizado habitualmente para tratar la depresión. Estos estudios se realizaron predominantemente en mujeres, y muchos fueron financiados por el fabricante.

Un metaanálisis de 2022 que analizaba la aromaterapia con aceites esenciales sobre la calidad del sueño en pacientes con cáncer descubrió que el aceite de lavanda era moderadamente eficaz y tenía mejores resultados que otros aceites esenciales, como el de manzanilla o el de naranja.

En los estudios analizados, el aceite de lavanda en aromaterapia se aplicaba mediante masaje o se inhalaba directamente después de diluirlo; por ejemplo, poniendo el aceite en una bola de algodón que se mantenía alrededor del cuello del paciente durante 20 minutos.

Cabe señalar que los estudios suelen realizar un seguimiento de los pacientes durante unas pocas semanas como máximo, por lo que es más probable que el aceite de lavanda ayude a corto plazo.

El aceite del árbol del té puede ser efectivo para tratar el acné. (iStock)

Aceite del árbol del té

En cuanto al aceite del árbol del té, que tiene algunas propiedades antimicrobianas cuando se aplica sobre la piel, cabe destacar dos ensayos: Uno fue un estudio de 1990 sobre el aceite de árbol de té al 5% que lo consideró igual de eficaz que el peróxido de benzoilo al 5% para tratar el acné, aunque el aceite tardó más en actuar.

El segundo fue un ensayo doble ciego de 2007 en el que se descubrió que un gel de aceite de árbol de té al 5% era más eficaz que un placebo para reducir la gravedad del acné. Para algunos, el aceite de árbol de té irrita la piel, pero para otros con acné que prefieren una opción más natural, los datos son alentadores.

Para probarlo contra el acné, aplique una fina capa de aceite de árbol de té al 5% en la zona afectada dos veces al día y déjela actuar durante 20 minutos. Después, lave bien la zona con agua.

¿Importa dónde se compran los aceites esenciales?

En Estados Unidos, los aceites esenciales no suelen estar regulados como medicamentos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), por lo que puede resultar difícil saber qué se está comprando exactamente cuando se adquieren sin receta o por Internet. Busque aceites esenciales que procedan de una empresa de confianza y que contengan pocos o ningún aditivo que pueda irritar la piel.

¿Cuáles son los riesgos del uso de aceites esenciales?

En 2007, se publicó una pequeña serie de casos en el New England Journal of Medicine que relacionaba la ginecomastia (aumento del tejido mamario) en varones jóvenes con la exposición a aceites esenciales de árbol de té y lavanda. En su momento, la prensa se hizo eco de la noticia, pero desde entonces los estudios más amplios revisados por expertos no han demostrado que exista una relación.

Evite ingerir aceites esenciales puros; deben ser diluidos adecuadamente. (iStock)

Hay algunas advertencias que merece la pena tener en cuenta: muchos aceites esenciales pueden aumentar la sensibilidad de la piel al sol, por lo que yo no me los aplicaría antes de salir a la calle. Algunos aceites esenciales, como el del árbol del té, son tóxicos para perros y gatos.

Evite vaporizar aceites esenciales y reduzca la exposición: Los escasos datos disponibles en humanos sugieren que inhalar vapores de aceites esenciales durante más de una hora puede ser perjudicial para la salud cardiovascular. Debido a sus posibles efectos irritantes sobre los pulmones, la Asociación Americana del Pulmón no recomienda el uso de aceites esenciales a las personas con asma o EPOC.

En general, es mejor consultar con el médico antes de utilizar aceites esenciales, sobre todo si está embarazada o tiene hijos pequeños.

Lo que quiero que sepan mis pacientes

Los aceites esenciales se han utilizado durante milenios en rituales curativos y de baño en muchas culturas. No tengo ningún problema en que mis pacientes incorporen los aceites a su rutina de cuidado personal si hacerlo les hace sentirse de lujo.

Pero para mí, la cuestión más importante si sufres de falta de sueño no es si el aceite esencial de lavanda ayudará a tus síntomas, sino si podemos abordar el problema subyacente que lo causa. Del mismo modo, para la ansiedad, todavía tenemos que encontrar una solución a largo plazo.

