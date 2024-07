Cypress Hill da vida a un chiste de los Simpson de hace 28 años con una orquesta londinense

Cypress Hill actuará en el Royal Albert Hall junto a la Orquesta Sinfónica de Londres. (G. Balo/Youtube)

Una broma hecha en el programa de televisión “Los Simpson” hace casi 30 años se convertirá en realidad en Londres el miércoles 10 de julio por la noche. Por primera vez, el colectivo de hip-hop estadounidense Cypress Hill actuará en el Royal Albert Hall con la Orquesta Sinfónica de Londres (LSO) en un evento único.

La colaboración apareció por primera vez en forma de dibujos animados en 1996 en un episodio de “Los Simpson” titulado “Homerpalooza”. En el episodio, el desventurado patriarca Homer intenta impresionar a sus hijos asistiendo al festival de música ficticio “Hullabalooza”, al que asisten invitados como Cypress Hill.

Una escena de la caricatura muestra a un asistente dirigiéndose a una sala llena de músicos tras bambalinas: “Alguien ordenó a la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Posiblemente mientras estaba drogado? Cypress Hill, estoy mirando en tu dirección”. La banda admite tímidamente que probablemente fueron ellos, y la orquesta británica comienza a tocar música clásica para acompañar los tonos de hip-hop de la banda mientras Marge asiente con la cabeza en señal de aprobación y afirma: “Esto me gusta”.

El episodio "Homerpalooza" de Los Simpson inspiró esta colaboración musical real. (Archivo Infobae)

Después de años de presión de los fanáticos para convertir el momento ficticio en realidad, finalmente está sucediendo. Cypress Hill interpretará éxitos de su “venerado álbum Black Sunday, así como otros éxitos de su extenso catálogo anterior”, según el sitio web oficial del evento. “Después de años de que los fanáticos esperaran que tal colaboración se hiciera realidad, Cypress Hill se comunicó con la LSO a través de las redes sociales y, finalmente, ¡se hará historia!”, decía.

La orquesta clásica estará dirigida por Troy Miller y presentará “arreglos orquestales únicos” de los éxitos del grupo, incluidos “Insane in the Brain” y “I Wanna Get High”. El miembro de la banda B-Real tuiteó un cartel simulado de los “Simpson” para el evento del 10 de julio con el título: “¡¡Cuando la vida imita al arte!!”

El grupo de rap californiano Cypress Hill, que incluye a B-Real, Sen Dog, DJ Muggs y Bobo, alcanzó una gran fama en los años 90 con su obra maestra, el LP “Black Sunday”. Ha vendido más de 20 millones de álbumes en todo el mundo, según su sitio web, obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y obtuvo tres nominaciones a los premios Grammy.

Los fanáticos presionaron durante años para que Cypress Hill y la LSO se unieran. (G. Balo/Youtube)

La banda le dijo a ITV London News esta semana en una entrevista que la fiebre de los fans después del episodio de “Los Simpsons” nos había “contagiado”. “Nos inmortalizó en el universo de Los Simpson… y eso fue un honor en sí mismo”, dijo B-Real. Calificó la colaboración como un “puente”.

“Esto demuestra la adaptabilidad del hip-hop, que está hecho de todas las formas musicales, que en realidad podría ser recreado a partir de la forma más antigua de música y publicado”, agregó, refiriéndose a la música clásica. Maxine Kwok, la primera violinista de la orquesta, dijo a la radio BBC: “Soy una gran fan de ‘Los Simpson’… Recuerdo bien el episodio”.

Cada vez que el episodio se repetía en Estados Unidos o el Reino Unido, se generaba nueva presión en las redes sociales sobre la LSO para que colaborara con la banda, dijo Kwok.

La presentación incluirá éxitos como "Insane in the Brain" y "I Wanna Get High". (G. Balo/Youtube)

La orquesta lo ha estado considerando seriamente desde 2017, agregó, pero ahora “finalmente puede suceder realmente... y la gente está más que emocionada”, dijo Kwok. Ella bromeó que el concierto iba a ser “una locura”, haciendo referencia a su popular canción “Insane in the Brain”. “Los Simpsons” se han ganado la reputación de predecir o dar origen a acontecimientos de la vida real.

En un episodio que se emitió en 2000, Lisa Simpson se convierte en presidenta de los Estados Unidos y afirma: “Hemos heredado una gran crisis presupuestaria del presidente Trump”, prediciendo una presidencia de Donald Trump con 17 años de anticipación. El programa también mostró una victoria de Estados Unidos sobre Suecia en un episodio de curling de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, algo que sucedió en la vida real en 2018 en los juegos de PyeongChang en Corea del Sur, cuando el equipo masculino de curling de Estados Unidos ganó el oro por primera vez en la historia olímpica.