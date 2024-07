Los estudiantes universitarios estudian lo suficiente, lo que necesitan es más vida social

Los estudiantes de hoy dedican menos horas al estudio que los de la década de 1960. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños de hoy en día parecen estar haciendo de todo, menos estudiar: fundando empresas tecnológicas, liderando diversos extracurriculares y, por supuesto, protestando en el césped. Esto puede sonar como una típica diatriba de “en mis tiempos” de un hombre mayor fuera de contacto, pero en realidad es mi experiencia de primera mano. Me gradué recientemente de la Universidad de Harvard, y me sorprendió lo poco tiempo que mis compañeros y yo pasamos estudiando para obtener nuestros diplomas.

Las quejas sobre la disminución de la ética de trabajo de los estudiantes no son nuevas, remontándose a una comisión de Harvard de 1894 que afirmaba que los estudiantes habían comenzado a entregar trabajos mediocres. Entonces, ¿los estudiantes de hoy en día son realmente más perezosos que sus predecesores, o estoy añorando una edad de oro académica mítica?

Gracias a nuevos datos, sabemos la respuesta.

Es cierto que los estudiantes después de la Segunda Guerra Mundial trabajaban mucho más que todos los que vinieron después. A principios de la década de 1960, el estudiante promedio dedicaba alrededor de 25 horas por semana. Para el año 2000, ese número había disminuido a aproximadamente 14 horas, una caída del 44 por ciento, y se ha mantenido alrededor de ese nivel desde entonces. En otras palabras, los baby boomers experimentaron la caída más rápida en los estándares académicos, pero los estudiantes de hoy trabajan aproximadamente lo mismo en lo académico que los millenials y la Generación X.

La explicación más sencilla para este declive es la tecnología. Puedo escribir ensayos y analizar datos de maneras que mis abuelos no podían, y de formas mucho más rápidas. También puedo estar (y a menudo estoy) más fácilmente distraído por la tecnología. Sin embargo, la excusa de la tecnología no se sostiene, porque la mayor caída en el esfuerzo académico ocurrió aproximadamente entre 1960 y 1980, mucho antes del uso generalizado de computadoras personales, según los economistas Philip S. Babcock y Mindy Marks, quienes han estudiado los datos disponibles.

La tecnología ha facilitado y distraído, pero no explica la caída inicial en el esfuerzo académico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marks considera la Guerra de Vietnam una explicación más plausible para la marcada caída en el rigor. Durante la guerra y el reclutamiento militar, los profesores daban notas más altas a los estudiantes para ayudar a asegurar que no fueran expulsados y posteriormente enviados al extranjero. La era de Vietnam tuvo una inflación de calificaciones más fuerte que cualquier otra época desde entonces. Una vez que los estándares cayeron, fue difícil levantarlos nuevamente.

Datos más recientes del Instituto de Investigación sobre la Educación Superior de UCLA (HERI, por sus siglas en inglés) sugieren que el esfuerzo que los estudiantes dedican al trabajo académico se ha mantenido estable desde el año 2000. Los estudiantes de hoy trabajan tan duro, o incluso un poco más, que aquellos de hace 20 años, un resultado corroborado por otras fuentes de datos.

Otro cambio relevante, a principios de la década de 1980, fue un aumento en la matrícula universitaria, lo suficientemente grande como para superar el crecimiento del ingreso medio. Esto obligó a más estudiantes a trabajar a tiempo parcial para pagar la universidad, un cambio que dejó menos tiempo para estudiar. Además, cuanto más subía la matrícula, más las familias lo veían como una “inversión” en un futuro empleo bien remunerado. La proporción de estudiantes de primer año que consideraban “Estar Bien Económicamente” como un objetivo “esencial” o “muy importante” aumentó de alrededor del 40 por ciento en 1966 a un poco más del 80 por ciento en 2016. Como resultado, los estudiantes ahora dedican más tiempo que nunca a actividades extracurriculares preprofesionales, como pasantías y clubes de networking, reduciendo aún más el tiempo de estudio.

Se ha formado un contrato tácito durante las últimas décadas en el que los estudiantes intercambian menos estudio por notas altas. Los profesores califican con mayor facilidad porque reconocen, consciente o inconscientemente, que menor esfuerzo en el aula no necesariamente significa menos trabajo arduo en general.

La verdadera pregunta, entonces, no es si los estudiantes de hoy son perezosos. No solo han mantenido los hábitos de estudio de sus padres, sino que también han mantenido la ética de trabajo de sus abuelos: el tiempo total dedicado a actividades extracurriculares y trabajos a tiempo parcial compensa con creces la disminución del trabajo escolar desde la década de 1960.

Ni siquiera deberíamos preguntarnos si hay que eliminar las actividades fuera de clase y volver al enfoque académico de mediados del siglo XX. Mientras la matrícula siga siendo altísima, los estudiantes continuarán viendo un título universitario como un activo financiero y dedicarán tiempo suficiente a la preparación profesional.

La socialización disminuye y la ansiedad y depresión aumentan debido al uso de redes sociales y smartphones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque debería ser en cómo los estudiantes pasan su tiempo libre fuera del trabajo, ya sea académico o extracurricular.

Resulta que ha habido un constante declive en las fiestas universitarias desde la Gran Recesión, así como una caída precipitada en la socialización general entre los jóvenes adultos. Esto probablemente se debe a la aparición de los smartphones ubicuos y las redes sociales. Los estudiantes ahora pasan casi nueve horas a la semana en redes sociales. Suman cinco horas de televisión por streaming más cinco horas navegando por internet semanalmente. (Estas últimas estimaciones, de encuestas más antiguas, probablemente son subestimaciones).

No es de extrañar que los estudiantes universitarios, que pasan menos tiempo juntos y más pegados a sus dispositivos, también exhiban niveles récord de ansiedad y depresión. Sin duda, todavía hay mucho que no sabemos sobre la relación entre tecnología y salud mental, pero es justo asumir que cambiar el tiempo cara a cara por tiempo de desplazamiento no es una receta para una experiencia universitaria significativa o placentera.

No hay necesidad de retroceder el reloj a los días de las máquinas de escribir y las reglas de cálculo, pero nuestras universidades podrían beneficiarse de priorizar la buena interacción a la antigua. El tiempo de calidad con amigos es un antídoto para el acto de malabarismo de alto riesgo extracurricular y preprofesional que define la vida universitaria moderna.

Han pasado seis semanas desde que me gradué, pero no me ha llevado mucho tiempo descubrir que era un cascarrabias mal informado, enfocándome demasiado en la dedicación académica de mi generación. Nuestra ética de trabajo está bien; son nuestros hábitos sociales los que necesitan trabajo.

(c) 2024 , The Washington Post