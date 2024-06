Lo que Netflix aprendió de su incursión en los videojuegos

La propiedad intelectual reconocible sigue siendo clave en el entretenimiento para Netflix. (Alexander Heinl/dpa)

Le dije a mi dentista que iba a entrevistar a alguien de Netflix más tarde, y se emocionó mucho. “¡Ooo, ¿sobre qué? ¿Qué programa?”

No era sobre ningún programa, por supuesto, porque soy reportero de videojuegos. Se trataba del aún joven impulso de Netflix en la publicación, desarrollo y distribución de videojuegos. Mi dentista se sorprendió, luego recordó que había visto algo al respecto en la aplicación móvil de Netflix. Dijo que veía “Too Hot to Handle”, y resultó que yo ya tenía “Too Hot to Handle 2″, el videojuego, en mi teléfono. Empezamos un nuevo personaje y jugamos durante unos minutos, retrasando mi procedimiento para ponerme una corona.

Mi dentista, su amor por los programas de Netflix y su curiosidad por los juegos encapsulan los desafíos y ventajas únicos que enfrenta Netflix mientras avanza hacia convertirse en una importante empresa de videojuegos.

Han pasado tres años desde que Netflix anunció sus intenciones en el ámbito de los videojuegos, y la plataforma de streaming más grande del mundo ha aprendido mucho sobre un negocio de entretenimiento que apenas conoce, dijo Leanne Loombe, vicepresidenta de juegos externos de la compañía.

“No teníamos realmente tanto entendimiento sobre qué juegos querían jugar nuestros miembros, y ahora tenemos mucho más,” dijo Loombe a The Washington Post.

Según Loombe, Netflix ha aprendido tres cosas clave: la propiedad intelectual reconocible (marcas establecidas como Teenage Mutant Ninja Turtles y SpongeBob SquarePants) sigue siendo una constante universal en el entretenimiento; la propiedad intelectual de Netflix es lo suficientemente grande como para ser incluida entre esas franquicias deseadas; y, hasta ahora, muchos de los 270 millones de suscriptores aman el entretenimiento “snackable” que se siente como experiencias rápidas en dispositivos móviles.

Netflix no proporcionó cifras sobre cuántos de sus miembros están jugando videojuegos, pero Loombe señaló las estadísticas de Sensor Tower en enero que presumían un crecimiento anual del 180 por ciento en 2023 para las descargas de juegos de Netflix, y que sus juegos se descargaron alrededor de 81 millones de veces en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.

Netflix acumula una biblioteca respetable de videojuegos desde finales de 2021. (Netflix)

Desde que comenzó a finales de 2021, Netflix ha acumulado una respetable biblioteca de juegos en su servicio. La serie Grand Theft Auto no necesita presentación, pero la selección también incluye juegos narrativos aclamados y sofisticados como “Oxenfree” y “Kentucky Route Zero”. Queridos por la crítica de estudios independientes como Supergiant Games (“Hades”) y Motion Twin (“Dead Cells”) completan la oferta de empresas externas. Los juegos son una expansión natural del objetivo de Netflix de ser la tienda única de entretenimiento en internet, dijo Loombe.

Desde entonces, Netflix se ha convertido en un editor de juegos por derecho propio, con dos estudios internos y cuatro adquisiciones. Como nuevo editor, ofrece soporte de producción y gestión, así como recursos para aseguramiento de calidad, como los testers (todos esfuerzos de alto costo para los estudios de juegos). Loombe dijo que Netflix quiere ser un refugio para desarrolladores más pequeños que tienen experiencia en juegos móviles pero quieren trabajar más allá de las demandas de ese mercado, que está dominado por juegos gratuitos. En lugar de centrarse en dirigir a los jugadores hacia compras dentro de la aplicación, los desarrolladores pueden perseguir juegos enfocados en la narrativa que no están diseñados para sacar dinero del público poco a poco.

“Cuando hablamos de no tener anuncios ni compras dentro de la aplicación en nuestros juegos, eso es genial para nuestros miembros, pero también es increíble para nuestros desarrolladores, porque el mercado de juegos gratuitos puede ser realmente desafiante ahora,” dijo Loombe. “En ese entorno macro, no es fácil competir en ese espacio, así que trabajando con Netflix, nuestros desarrolladores pueden centrarse en la creatividad del juego”.

Un estudio independiente que trabaja con Netflix, Wonderstorm, se abrió en 2016 con la esperanza de convertirse en una salida creativa transmedia y crear una serie de TV animada “The Dragon Prince”, que ahora entra en su sexta temporada. Después de años de desarrollo, su juego de video compañero, un juego de rol de acción con perspectiva superior titulado “The Dragon Prince: Xadia”, se lanzará en las tiendas de aplicaciones y en Netflix el 30 de julio.

“Hemos visto lo difícil que es para la mayoría de las empresas extenderse más allá de su capacidad central inicial, así que desde el principio, diseñamos Wonderstorm como una ‘bestia de dos cabezas’, y nos propusimos construir un equipo que pudiera crear tanto una serie como un juego dentro del mismo mundo al mismo tiempo,” dijo Justin Santistevan, presidente y cofundador de Wonderstorm.

“Un [ingeniero] de juegos influyó en las reglas para la magia primal y la magia oscura mientras se escribía la Temporada 1,” dijo Justin Richmond, cofundador de Wonderstorm y exdirector de la popular serie Uncharted de Sony PlayStation. “A través de las órdenes iniciales de temporada de Netflix, la serie animada tuvo un comienzo mientras construíamos nuestro increíble equipo de desarrollo de juegos y comenzábamos a crear prototipos. El trabajo en esta versión del juego comenzó en serio hace unos cuatro años, pero lo hemos estado planeando desde el principio”.

El enfoque de “bestia de dos cabezas” del estudio incluyó trabajar con el estudio de animación externo Bardel Entertainment en Vancouver (que emplea a cientos de artistas) para producir el programa. Mientras tanto, Wonderstorm se ha encargado del desarrollo del juego, contratando talento de Blizzard Entertainment (Warcraft, Diablo), Riot Games (“League of Legends”) y Naughty Dog (The Last of Us, Uncharted). El programa y el juego comparten muchos recursos, especialmente escritores.

Los centros de desarrollo de juegos de Netflix se centran en la creatividad sobre compras in-app. (Netflix)

“Uno de nuestros escritores ganadores de un Emmy en la serie también sirve como el diseñador creativo principal del juego, y solía ser diseñador campeón en ‘League of Legends,’” dijo Santistevan. (Los cofundadores de Wonderstorm trabajaron anteriormente en Riot Games, al igual que Loombe).

Crear una experiencia de videojuego complementaria puede hacer maravillas con la popularidad de un programa de TV, y viceversa. Los videojuegos están al borde de reemplazar los cómics como inspiración para los grandes presupuestos de Hollywood, con numerosas películas en proceso, junto con los éxitos críticos y comerciales de las adaptaciones de “The Last of Us” de HBO y “Fallout” de Prime Video. De hecho, Netflix inició la tendencia con “The Witcher”, lo que aumentó las ventas del juego “The Witcher 3: Wild Hunt” en un 554 por ciento después del debut del programa en 2019. Las adaptaciones animadas de Netflix, incluidas “Arcane” y “Cyberpunk: Edgerunners”, también aumentaron el perfil de los juegos que las inspiraron.

Wonderstorm quiere gestionar activamente esa sinergia con “The Dragon Prince”, que ya tiene juegos de mesa y novelas gráficas.

“La serie de TV y el juego se construyeron desde el principio juntos, y esto les ha permitido ser pilares igualmente importantes del mundo y formas auténticas de experimentar sus personajes y escenarios”, dijo Santistevan.

Loombe dijo que Netflix todavía está afinando su algoritmo para ofrecer juegos a suscriptores como mi dentista, que apenas tienen conocimiento del servicio. Este enfoque más lento es intencional, dijo ella.

“Es un enfoque por fases, y definitivamente móviles es primero,” dijo, explicando por qué la oferta de juegos no aparece en las otras plataformas de Netflix. Ahora mismo, hacer clic en un juego en la oferta de Netflix en un teléfono llevará a la respectiva tienda de aplicaciones para descargar juegos.

“Para personas como tu dentista que ven Netflix en TV, todavía no estamos allí, pero la visión es tener juegos jugables dondequiera que esté Netflix”, dijo Loombe. “Cuando tengamos nuestra tecnología de transmisión en la nube completamente operativa y disponible en todos los países, personas como tu dentista podrán ver juegos en TV, y es entonces cuando podremos aumentar la conciencia”.

(c) 2024 , The Washington Post