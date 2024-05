La nueva etiqueta de las redes sociales: Publique sus ideas políticas, no las de sus hijos

No compartas en redes sociales información o imágenes de menores sin su consentimiento. (Archivo)

No hay normas oficiales sobre cómo comportarse en Internet. En cierto modo, eso está muy bien. Haga lo que quiera y afronte las consecuencias, si las hay.

Pero a veces el ambiente de “todo vale” de Internet puede llevarlo a un lío que podría haber evitado. Nosotros podemos ayudarlo. Aquí tiene nueve máximas que debe seguir cuando publique y chatee en Internet.

No compartas demasiado a tus hijos

De a los niños de su vida la misma atención que le daría a un adulto. Las normas sobre compartir contenidos infantiles en Internet han cambiado. Ahora sabemos que una vez que algo está en Internet, puede ser imposible eliminarlo, y que compartir demasiado a los niños puede ser una forma de explotación o exponerlos a los depredadores.

Si usted va a compartir vídeos, fotos o historias personales, obtenga el consentimiento cada vez, empezando a una edad temprana. Por defecto, publique en privado en lugar de públicamente, y utilice opciones efímeras que tengan menos probabilidades de seguirlos para siempre, como las Historias de Instagram, que desaparecen a las 24 horas.

Si un niño, adolescente o incluso adulto joven de su familia le pide que elimine contenido que ha publicado sobre ellos en el pasado, elimínelo sin discutir. Por último, si siente la necesidad de publicar algo, bloquee o difumine la cara del niño para que tenga privacidad.

Mantenga una distinción entre la vida de su hijo y la suya propia. Puede que recuerden con cariño los fragmentos de su infancia que usted ha compartido con sus seguidores, o puede que se sientan avergonzados o explotados.

Algunos de los llamados niños influyentes están presionando para que se refuerce la protección legal de los menores cuyas familias ganan dinero con las redes sociales. Una investigación del New York Times descubrió que las cuentas que mostraban a niñas en bañador y leotardos tenían muchos seguidores adultos.

Comparta sólo lo que le pertenece

No publique el nacimiento de un bebé, la foto de una boda o las noticias de un divorcio antes de que otra persona pueda hacerlo. Los momentos privados y las conversaciones deben permanecer en privado a menos que la otra persona esté de acuerdo en que usted los comparta y sí, esto incluye mensajes de texto.

“¿Puedo publicar esto?” es su nuevo mantra, incluso si se trata de su cónyuge, hijo o nieto. Cuando se trate de grandes acontecimientos de la vida, pídale permiso al sujeto de la publicación. Si va a una boda, pregúntele a la pareja cuándo y si quieren que las fotos se publiquen en Internet. Si saca una foto en la que sale muy bien y su amigo no tanto, un rápido “¿puedo publicarla?” llega muy lejos.

La misma cortesía se aplica a los desconocidos. Que una persona esté en público no constituye permiso para publicarla. Nadie quiere salir por la puerta temiendo que alguien a quien no conoce pueda difundir su cara entre sus seguidores en Internet.

A veces, cuando la gente se comporta mal, compartir algunas pruebas puede acarrear consecuencias y responsabilidades. Es una situación difícil, y vale la pena consultar a alguien de confianza antes de compartir públicamente un vídeo o un DM condenatorio.

Mantengase dentro del tema en los comentarios

Los comentarios públicos en las redes sociales no son el lugar adecuado para mantener una conversación bidireccional. ¿Tienes una ocurrencia graciosa o un cumplido para el creador? Hágalo. Pero no intente entablar una conversación, decirle que lo llame o preguntarle si está en Ozempic. Guárdelo para un mensaje de texto, un mensaje directo o una interacción en persona.

Publique sobre su política

Se acabó eso de no hablar de política en las redes sociales. Si se evitan todos los temas que puedan irritar a la gente -política, religión, dinero, etc.-, las redes sociales se convierten en un reflejo de la parte más fácil y superficial del ser humano.

Deje que sus amigos y familiares sepan cuál es su postura, no sólo sobre política nacional, sino también sobre asuntos locales e internacionales. Investigue y comparta sus ideas de forma respetuosa. Acepte correcciones y opiniones contrarias. Con el tiempo, estará mejor informado.

Dicho esto, recuerde que publicar sobre un problema no es lo mismo que hacer algo al respecto. Asegúrese de que sus opiniones en Internet llegan al mundo real y dedique su tiempo y dinero a las causas que más le importan.

Verificación de imágenes y vídeos

Si decide compartir publicaciones para respaldar sus opiniones, hágalo con responsabilidad. Las mejoras en las imágenes y vídeos generados por IA pueden hacer difícil distinguir lo real de lo falso. A menudo, bastan unos segundos de pensamiento crítico para darse cuenta de que la imagen de un perro policía ataviado con una bandera estadounidense que salva a un bebé de la corriente de un río no es auténtica.

Hay algunos trucos para detectar los contenidos generados por IA: un brillo computarizado, demasiados dedos. Quizás sea mejor preguntarse: “¿Parece realista?” o “¿Está diseñado para provocar una reacción fuerte?”.

Si una foto o un vídeo parecen demasiado buenos, demasiado bonitos o demasiado horribles para ser verdad, podrían ser falsos o información errónea. Vaya más despacio, compruebe la fuente original y busque contenido adicional.

No se pase con los influencers

Los creadores de contenidos deciden compartir su vida o su trabajo con el mundo, pero en realidad no son sus amigos (normalmente). Tampoco son receptáculos de sus emociones u opiniones. Estas nuevas celebridades no le deben gran cosa, así que no tiene sentido ponerse mezquino o exigente.

Si un creador dice o hace algo que no le gusta, puede responderle con respeto, dejar de seguirle o bloquearle. Siéntase libre de discrepar con ellos sobre temas políticos o de otro tipo si deciden hablar de ellos, pero es de mala educación enviar comentarios o mensajes con críticas o consejos no solicitados, por ejemplo sobre las elecciones de los padres o el aspecto de esa persona.

Optar por el borrado y lo efímero

Aunque nos acostumbremos a dejar rastros de nuestra vida en Internet, una “huella digital” poco favorecedora puede seguir causando problemas. Las universidades y las empresas comprueban las cuentas de las redes sociales en busca de lo que consideran señales de alarma.

Puede ahorrarse un quebradero de cabeza reduciendo las migas de pan digitales que deja tras de usted. La Generación Z ya ha empezado a moverse en esta dirección, y algunos mantienen sus redes sociales en Instagram completamente en blanco.

En Facebook, usted puede eliminar manualmente las publicaciones o limitar su audiencia. Instagram le permite ocultar posts sin borrarlos eligiendo “archivar”. También puede publicar en historias en lugar de en el feed principal, ya que las historias desaparecen al cabo de un día.

Para X, puede suscribirse a un servicio como TweetDelete, que elimina automáticamente las publicaciones después de un cierto periodo de tiempo. El jefe de Threads, Adam Mosseri, ha dicho que la aplicación podría incorporar una función de borrado automático.

Leer la sala

Internet nos ha hecho más conscientes de las tragedias en casa y en todo el mundo, y el sufrimiento puede parecer interminable. No hace falta que convierta sus perfiles en canales de noticias, pero hagágase una idea de la temperatura antes de publicar.

Una foto de celebración en medio de una gran catástrofe, sobre todo si afecta a sus amigos, puede dejar mal sabor de boca. Tenga en cuenta también lo que ocurre en su círculo más íntimo a la hora de compartir noticias, como anunciar un embarazo cuando alguien cercano está lidiando con la infertilidad.

Adapta tu puesto a la plataforma

LinkedIn es para actualizaciones profesionales. Facebook es para publicar en grupos, vender estanterías de libros usados o compartir actualizaciones importantes de la vida. Instagram es para paisajes bonitos y vibraciones. X es para comentarios y discusiones sin sentido. TikTok es para desconocidos. Asegúrese de que sus publicaciones encajan con la plataforma en la que estás. (Los ensayos emocionales en LinkedIn son raros, lo siento).

Si está cansado de compartir actualizaciones con todo su público -incluida su abuela y ese chico con el que salió cuando tenías 19 años-, puede que le venga bien una plataforma más pequeña. Instagram le permite crear una lista de “Amigos íntimos” y compartir directamente con esos usuarios. Un chat de Discord, un boletín de Substack o una “finsta” (cuenta anónima de Instagram) pueden ser un hogar mejor para sus reflexiones y confesiones que un canal público.

