Guía de longevidad saludable: cómo envejecer mejor que tus padres

Los expertos en salud tienen claro que mantenerse activo es importante a medida que envejecemos (Imagen ilustrativa Infobae)

Hace quince años, cuanto estaba en mis 50, comencé a mantener mi lista de “cosas estúpidas que no haré cuando sea mayor”. Año tras año, esa lista se hacía cada vez más larga a medida que hacía una crónica de todas las cosas que mis padres estaban haciendo mal (en mi humilde opinión). Me comprometí a no hacer nunca ninguno de ellos.

Iba a envejecer de forma más inteligente y con más gracia.

Con el paso de los años, la falta de voluntad de mis padres para reconocer su estado físico y mental disminuido encabezó mi lista. Mi padre sabía lo peligrosas que podían ser las caídas porque sus dos padres (mis abuelos) murieron como resultado de complicaciones por derrames, tropezones y caídas. Sin embargo, papá rechazó un bastón hasta que necesitó un andador. Luego rechazó el andador. Se cayó tantas veces que perdí la cuenta. Luego llegó el día en que se cayó fuerte y se rompió cuatro costillas, lo que lo llevó a la Unidad Cuidados Intensivos.

Dos semanas después, mis hermanos y yo nos despedimos de él mientras agonizaba en casa.

Yo tenía 59 años en ese momento. Incluso habiendo sido testigo de la fatal intransigencia de mi padre (y de mi abuelo), no sentí la necesidad de seguir mi propio consejo. Como ellos, yo tenía medidas iguales de negación y arrogancia. Lo viejo era para mañana; lo viejo era para otras personas.

Sin embargo, a los pocos meses de cumplir 60 años, hice mi primera cosa realmente estúpida. Necesitaba un libro de un estante alto, pero ¿fui a buscar la escalera? No. En lugar de eso, me subí al escritorio en calcetines. Con un pie ahí y el otro sobre una silla, todavía no podía alcanzarlo.

Los estudios muestran que las amistades intergeneracionales aportan valor tanto a los más jóvenes como a los mayores, con impactos positivos en la salud (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando intenté saltar y agarrarlo, finalmente escuché una voz en mi cabeza reprendiéndome por la “estúpida” que estaba haciendo. Bajé de mi precaria posición y fui a buscar la escalera de mano. Libro recuperado. No hay caídas, al menos no todavía.

En ese momento, saltando como un Jack Russell terrier, me pregunté: “¿Me estoy convirtiendo en mi padre?”. Lo recordé en su última década: desafiante, negador y asustado de perder su independencia. Y tuve una revelación: envejecer de manera más inteligente no es tan fácil.

Todos hemos oído eso de que “la manzana no cae lejos del árbol”. Como me recordó un amigo que también vio a padres luchando con nuevos déficits y miedos, “no importa cuánto nos digamos a nosotros mismos que no seremos como nuestros padres, no importa cuán duro y rápido corramos en la otra dirección, nos convertimos en ellos.”

Eso me aterrorizó. Pero, ¿qué podría hacer de manera diferente?

Muchos miembros de mi generación (los boomers) han llegado a equiparar el envejecimiento con la enfermedad, la soledad y la discapacidad. Pero no tiene por qué ser así. Como escribió la socióloga Deborah Carr en su libro de 2023, “Aging in America”, los poderosos cambios económicos, tecnológicos y culturales de las últimas décadas significan que los adultos mayores en 2050 llevarán vidas muy diferentes a las de aquellos que hoy están en edad de jubilación.

Descubrí que mi lista de cosas estúpidas que no haría era en realidad un medio para hacerme promesas sobre cómo envejecer de manera más inteligente.

Una vez que alguien comienza a pensar que se está desmoronando, enfermo o viejo, es fácil caer en la trampa de tener expectativas negativas sobre sí mismo (Imagen ilustrativa Infobae)

Al escribirlos esperaba hacerme responsable; Al compartirlos, esperaba que otros pudieran llegar a ser más conscientes de lo que creemos que es lo viejo y de cómo podemos tomar nuevas y mejores decisiones. Los estudios han demostrado que las promesas de salud pueden alentar a las personas a dar pasos pequeños y más fáciles que pueden conducir a mejoras significativas en la salud.

Una vez que alguien comienza a pensar que se está desmoronando, enfermo o viejo, es fácil caer en la trampa de tener expectativas negativas sobre sí mismo. La Organización Mundial de la Salud informa que los adultos mayores sujetos a discriminación por edad viven en promedio 7,5 años menos que las personas con opiniones positivas sobre el envejecimiento.

Becca Levy, profesora de salud pública y psicología en la Universidad de Yale y autora de “Breaking the Age Code: How Your Beliefs About Aging Determine How Long and Well You Live”, escribió: “En estudio tras estudio que realicé, descubrí que las personas mayores con percepciones más positivas del envejecimiento se desempeñaron mejor física y cognitivamente que aquellos con percepciones más negativas; tenían más probabilidades de recuperarse de una discapacidad grave, recordaban mejor, caminaban más rápido e incluso vivían más”.

Entonces, a diferencia de mis padres, estoy haciendo un esfuerzo por apreciar mejor los regalos de la edad y he comenzado a dar pequeños pasos en un esfuerzo por vivir mejor.

Si su equilibrio se convierte en un problema, utilice un bastón o un andador. No dejes que la negación te lleve a decisiones imprudentes (Imagen ilustrativa Infobae)

Utilice audífonos cuando sea necesario . Me revisaron la audición; Si bien no es perfecto, mi audiólogo dice que estaré bien durante al menos algunos años. Por el contrario, mi padre evitó buscar ayuda para su audición, lo que lo dejó aislado. Estoy determinado a conseguir audífonos cuando los necesite y, conociéndome, probablemente escribiré sobre ello. Sin estigma.

Manténgase socialmente conectado . El mundo social de mis padres se redujo a medida que envejecían. He ido ampliando el mío, especialmente para incluir a gente más joven. Los estudios muestran que las amistades intergeneracionales aportan valor tanto a los más jóvenes como a los mayores, con impactos positivos en la salud y el bienestar psicológico.



Siga moviéndose . Los expertos en salud tienen claro que mantenerse activo es importante a medida que envejecemos. Mientras pueda, eso es lo que estoy haciendo, a diferencia de mi mamá, que se volvió cada vez más sedentaria y solitaria. He regresado a la pista de baile ahora que podemos balancearnos y sudar juntos nuevamente a medida que la pandemia disminuye. No sólo hay un subidón de endorfinas, sino que, como escribió Kelly McGonigal , autora de “The Joy of Movement” , “la acción colectiva nos recuerda de qué somos parte y, al entrar en la comunidad, nos recuerda a dónde pertenecemos”.



Haga un esfuerzo por sonreír . Sonrío mucho a quienes conozco (incluso a mi perro ) y a quienes no, porque sonreír estimula una reacción química en el cerebro, liberando dopamina y serotonina (que aumentan la felicidad y disminuyen el estrés, respectivamente).



No se suba a las cosas. Pida ayuda cuando algo esté fuera de su alcance. Si su equilibrio se convierte en un problema, utilice un bastón o un andador. No dejes que la negación te lleve a decisiones imprudentes. Y proteja su hogar contra caídas: elimine las alfombras y los obstáculos.

Todo esto no es fácil y requiere práctica. Al final sentí que mis padres hicieron todo lo que pudieron. Pero recuerdo lo que ha argumentado Andrew Weil, autor de “Healthy Aging”: “No somos rehenes de nuestro destino”, lo que significa que las personas pueden tomar decisiones más inteligentes que mejorarán sus últimos años.

De hecho, garabateé esa frase en un Post-it azul y lo pegué en el espejo del baño para poder revisarlo todas las mañanas, mientras me lavo los dientes, primero solo con el pie izquierdo y luego con el derecho, lo que ayuda a balance. Quiero poner fin a mi legado familiar de caídas fatales. Deséame suerte.

* (2024) The Washington Post

* Steven Petrow, columnista colaborador del Washington Post, es autor del libro “Cosas estúpidas que no haré cuando sea mayor: una contabilidad altamente crítica y sin disculpas de todas las cosas que nuestros mayores están haciendo mal”.