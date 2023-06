La cosecha de Putin: guerra, insurrección y declive del poder

El jefe de estado ruso, Vladímir Putin, enciende una vela en el Día del Recuerdo y el Dolor en Moscú, Rusia, el 22 de junio de 2023 (Reuters)

Como es habitual en él, el presidente ruso Vladimir Putin arremetió contra las conspiraciones hegemónicas de Occidente en un discurso pronunciado el pasado mes de octubre. Culpó a Estados Unidos y a sus aliados del conflicto en Ucrania, presentando el ataque ruso como una operación necesaria para salvar a sus hermanos eslavos de la dominación extranjera. Y vinculó las turbulencias y la competencia entre grandes potencias que están remodelando la política mundial a un legado de arrogancia occidental.

“El que siembra vientos, como suele decirse, recoge tempestades”, declaró Putin.

Esta lógica puede ser válida en el salón de los espejos del Kremlin y tener sentido para un público atrapado en el espacio informativo de los medios de comunicación estatales rusos. Pero 16 meses después de que Putin lanzara la invasión no provocada y a gran escala de Ucrania, el presidente ruso se encuentra más débil y aislado que nunca, el ejército de su país tambaleándose tras una larga y desmoralizadora serie de fracasos, y su propio control del poder parece tan tenue como nunca lo ha sido en los más de 23 años que lleva en Moscú.

El fin de semana ofreció uno de los ejemplos más claros de que Putin está cosechando lo que sembró. En una desconcertante cadena de acontecimientos, Yevgeniy Prigozhin, comandante de la influyente compañía de mercenarios Wagner, lanzó una insurrección que en los últimos meses se había revelado contra la incompetencia y la corrupción de la cúpula militar rusa. El sábado, sus fuerzas marcharon prácticamente sin oposición a través de la ciudad meridional de Rostov en dirección a Moscú, alcanzando posiciones a sólo 120 millas de la capital.

Entonces, mientras los espectadores especulaban febrilmente sobre la posibilidad de que un golpe de Estado o una guerra civil convulsionaran la Rusia de Putin, Prigozhin dio marcha atrás el sábado por la noche. Anunció que gracias a un acuerdo supuestamente negociado por el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, las unidades Wagner regresarían a sus bases, mientras que el propio Prigozhin parecía partir hacia una forma de exilio en Bielorrusia.

Para el Kremlin, parecía haberse evitado un duro desafío a su control. Pero el daño a la imagen y la autoridad de Putin puede ser duradero. El sábado por la mañana, ante el avance de Prigozhin, Putin advirtió de la “brutal” respuesta que daría a lo que describió como una “rebelión” lanzada por “traidores”. Por la noche, su portavoz jefe anunció que se retirarían los cargos que se cernían sobre Prigozhin y que el Ministerio de Defensa ruso ofrecería contratos a los combatientes Wagner que no participaran en el motín.

La caída reveló la fragilidad e inestabilidad del núcleo del poder ruso. Prigozhin, un antiguo vendedor de perritos calientes de San Petersburgo que, con el beneplácito de Putin, transformó un exitoso negocio de catering del gobierno en la creación de un enorme ejército privado, había denunciado durante mucho tiempo la mala gestión de la guerra, criticando explícitamente al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al jefe del ejército Vitaly Gerasimov. Sus airados vídeos se dirigían a los soldados rusos de a pie enviados a las sangrientas líneas del frente, y revelaban un creciente cinismo y una crisis de moral en torno al esfuerzo bélico de Putin en Ucrania.

Los analistas especulan con que Putin permitió a Prigozhin tener una correa larga como parte de su propia política entre los círculos de las élites del Kremlin. El hecho de que Prigozhin decidiera entonces volverse totalmente contra el establishment de Putin, ante el aplauso de los lugareños de Rostov y la aquiescencia de las confusas autoridades rusas de camino a Moscú, es el último golpe al prestigio y la legitimidad del presidente ruso desde el lanzamiento de su desastrosa “operación militar especial” en Ucrania.

“Para Putin, fue un fracaso que la operación militar especial fracasara”, dijo a mis colegas Sergei Markov, un consultor político relacionado con el Kremlin conocido por sus opiniones de halcón. “Fue un fracaso que Occidente se uniera total y firmemente a esta guerra, y ahora es un fracaso total que la parte más preparada para la batalla de las fuerzas armadas rusas se volviera contra él, y contra las autoridades rusas”.

“Putin ha lanzado involuntariamente una prueba de estrés de su propio régimen”, dijo a Foreign Affairs Stephen Kotkin, preeminente historiador de Rusia y biógrafo de Stalin. “Ya había perdido su mística con la chapuza de la agresión contra Ucrania. La mística, una vez perdida, es casi imposible de recuperar”.

La intriga se arremolina en torno a lo que está por venir. Algunos analistas se esfuerzan por ver a Putin tolerando la presencia de las fuerzas insurrectas dentro de su campo en los próximos meses. Otros dudan de que Prigozhin caiga en el olvido en Minsk y consideran que puede seguir siendo una fuente paralela de influencia sobre la opinión pública rusa. Durante años, Putin consolidó su poder suprimiendo cualquier alternativa a su dominio y cultivando una cohorte de señores de la guerra de facto, como Prigozhin y el líder checheno Ramzan Kadyrov, que parecían leales a él si no a la cadena de mando general del Kremlin.

Las fuerzas de Wagner, incluidos los destacamentos de convictos, demostraron estar entre los combatientes más eficaces en las campañas de desgaste de Rusia y fueron elogiadas por Putin hace apenas un mes por su servicio. En marzo, la Duma, el Parlamento ruso, aprobó una ley que castiga con hasta cinco años de prisión las críticas a los mercenarios del país. Ahora, en un eco de las historias de los antiguos imperios, la estimada guardia de élite puede convertirse en una peligrosa quinta columna.

“Es difícil imaginar un equilibrio estable después de hoy”, observó Andras Toth-Czifra, investigador del Foreign Policy Research Institute, al comentar los acontecimientos del sábado. “Quien consiga la ventaja agravará los agravios de la otra parte; si nadie lo hace, alguien lo intentará pronto. Se han roto muchos tabúes”.

Durante el fin de semana, Rusia lanzó otra enorme andanada de misiles contra ciudades ucranianas, señal de que su apetito y su capacidad de destrucción pueden no atenuarse a pesar de la crisis interna. Los analistas apenas pueden trazar los contornos de las consecuencias del golpe abortado de Prigozhin. “No sabemos si se ha acabado”, dijo a mis colegas Alexander Vershbow, ex embajador de Estados Unidos en Moscú y ex vicesecretario general de la OTAN. “Podemos especular todo lo que queramos, pero el hecho es que tenemos poca idea de lo que pasará después”.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue implacable en un discurso pronunciado el sábado por la noche, en el que se dirigió directamente al pueblo ruso sobre la culpabilidad de su presidente en la crisis. “Cuanto más tiempo permanezcan sus tropas en territorio ucraniano, más devastación traerán a Rusia”, dijo Zelensky. “Cuanto más tiempo esté esta persona en el Kremlin, más desastres habrá”.

