Una joven peruana que se encuentra en Argentina explicó algo que la desconcertó del país y se su descargo se hizo viral

El video generó repercusión en las redes sociales (TikTok: @mapiiiiiiiiiii)

En los últimos días, Buenos Aires experimentó una notable disminución de las temperaturas, sorprendiendo tanto a residentes como a visitantes. Una de las voces que capturó la atención en las redes sociales es la de “Mapi”, una tiktoker peruana que vive en Argentina y que compartió su asombro ante el frío porteño.

Mapi, conocida por relatar sus experiencias cotidianas en TikTok, no pudo ocultar su sorpresa y cierta incomodidad por el clima otoñal de Buenos Aires. En uno de sus videos más recientes, comentó: “El frío que hace en Buenos Aires. Yo ya me resfrié. Ayer salí con dos camperas e igual me resfrié”.

La joven comparó el invierno peruano con el clima que encontró en Argentina, destacando que en Perú, la temperatura en invierno raramente baja de los 16 grados. “Se mantiene ahí, nunca baja más. Pero acá llega hasta un grado”, explicó, mostrando su asombro por las bajas temperaturas que se viven actualmente en Buenos Aires.

Mapi, una tiktoker peruana que vive en Buenos Aires, se sorprende por el frío otoñal y comparte su experiencia con humor en redes sociales

Lejos de quejarse o criticar el clima argentino, Mapi aclaró que simplemente se trata de una experiencia distinta para ella. “La verdad no estoy acostumbrada. No es queja, no es crítica, por favor, simplemente es algo distinto”, afirmó.

Con un toque de humor, se dirigió a los argentinos, señalando que ellos también luchan contra el frío. “O sea, ustedes tampoco se acostumbran, no me mientan. Necesito quedarme en mi casa para sentirme mejor con la calefacción prendida. Estamos en otoño, ni siquiera estamos en invierno”, concluyó.

Las bajas temperaturas en Buenos Aires fueron el puntapié para que Mapi publicara su experiencia con respecto al clima. En ese sentido, los usuarios también dejaron sus opiniones en la sección de comentarios: “Fui a Buenos Aires con 10 soles para comprarme una campera, los de la tienda creyeron que era el multimillonario Elon Musk, terminé comprando toda la tienda”, “Yo como Argentino trato de disfrutar el frío porque en el verano se sufre” y “Pero si todavía no estamos en invierno”, son algunos de los mensajes.