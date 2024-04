Quién es la influencer australiana que arrasa en TikTok: un video suyo alcanzó los 677 millones de visualizaciones

El video viral en el que Leah Halton hace mímica con la canción "Praise Jah In The Moonlight" de YG Marley (@looooooooch)

No hizo nada. Tan solo miró a la cámara durante pocos segundos. Y así la influencer australiana de 23 años Leah Halton capturó la atención mundial en la red social TikTok con un video de tan solo 12 segundos que acumula, hasta el último martes, más de 676 millones de visualizaciones y 46 millones de “Me gusta”. Publicado el 6 de febrero, el clip muestra a Halton mientras canta un fragmento de la canción “Praise Jah In The Moonlight” de YG Marley. A decir verdad no canta. Solo hace mímica al tiempo que conduce su auto. Esa irrupción en la red social hizo que su cuenta (@looooooooch) alcanzara los 8 millones de seguidores.

Actualmente, el video con más “Me gusta” de TikTok es otro muy simple: un clip de 10 segundos de Bella Poarch, una celebridad de Internet y cantante filipino-estadounidense que también hace mímica pero mientras suena la canción “M to the B” de Millie B.

El video de Bella Poarch, que se publicó originalmente en 2020, tiene 65,7 millones de “Me gusta” y está en camino de ser superado por el video de Halton, que alcanzó la enorme cifra de 46 millones en algo más de dos meses. Halton también está cerca de alcanzar el récord de visualizaciones que también posee Poarch quien llegó a los 819 millones.

Con una destacada presencia en múltiples plataformas de redes sociales, Leah Halton también es popular en Instagram, con más de un millón de seguidores y en YouTube, donde cuenta aproximadamente con 1,25 millones de suscriptores. Su contenido, que a menudo genera debates entre quienes la consideran una de las mujeres más hermosas y aquellos que critican despiadadamente la popularidad que consiguió con el video.

El video viral en cuestión se inicia con un primer plano de Halton que muestra una expresión de confusión que rápidamente cambia a una sonrisa al comenzar a escuchar la música. Luego de eso hace mímica con la letra de la canción. Después arruga la nariz y termina con un coqueteo (también llamado “beboteo”) hacia la cámara mientras juega con su cabello. Este video, junto con la expresividad de Halton, demostró ser un éxito en TikTok.

Además de TikTok, Leah Halton disfruta de su popularidad en Instagram y YouTube

¿Qué más hace Leah Halton en las redes sociales?

Leah Halton, conocida modelo y maquilladora, logró destacarse en la escena digital mediante su notable presencia en la plataforma de Instagram con el usuario (@leahhalton_) donde tiene más de un millón de seguidores y además hizo colaboraciones con marcas como Princess Polly Boutique, Fashion Nova y Peppy Co.

Desde sus inicios en 2014, Leah Halton ha sabido cómo captar la atención de su audiencia. En YouTube acumula más de 1,2 millones de seguidores. Uno de sus videos, titulado “‘clean girl’ makeup & hair tutorial” superó los cuatro millones de reproducciones.

Tras el interés generado, Leah compartió en otro video en TikTok su rutina completa de maquillaje, que incluye productos tales como cera para cejas spray fijador, entre otros. Su video se convirtió en fuente de inspiración para miles de personas que crearon contenidos similares y que imitaron su secuencia de inicio. Leah acostumbra a publicar contenido regularmente sobre su vida cotidiana y los retos de ser modelo.

Por ahora, su video viral con la canción “Praise Jah in the Moonlight” tiene más de 676 millones de visualizaciones, más de un millón de comentarios y 46 millones de “Me gusta”, pero, por como se habla de ella en las redes, las cifras seguramente crecerán.

Ocho millones de personas siguen a Halton tras el video viral en su TikTok

El audio se viralizó

La canción que se hizo viral en TikTok y que Leah Halton eligió para hacer mímica en su clip fue “Praise Jah in the Moonlight” del artista estadounidense YG Marley. La canción generó un considerable interés global. El tema no solo es conocido por su contenido musical sino también por la mezcla de legados familiares y culturales que presenta. La canción incorpora la voz de Lauryn Hill, cantante y madre del intérprete, así como un fragmento musical (sample) del tema “Crisis” de Bob Marley, legendario músico y abuelo de YG Marley. Este sencillo ganó popularidad rápidamente y escala en las listas de reproducción en distintas regiones del mundo, impulsado en gran medida por la presencia en la plataforma TikTok.