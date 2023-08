Descubrió que su novio le era infiel y planeó una macabra venganza para escracharlo en su viaje a Europa

La joven abrió exclusivamente una cuenta de TikTok para escracharlo y el video tuvo más de 1 millón de reproducciones (@iknow_girl)

Una joven identificada como ‘Bdazzle’ (@iknow_girl) se volvió viral al compartir su experiencia en TikTok. La joven, que había descubierto varias infidelidades, estaba dispuesta a planear una venganza. Para ello viajó 9 semanas a Europa con su novio a pesar de saber que él la había estado engañando en reiteradas oportunidades.

La joven estadounidense, cuyo nombre real no fue revelado, tomó la decisión de emprender un viaje por el viejo continente junto a su pareja, pese a sus engaños. “Fui a un viaje de 9 semanas a Europa con mi novio, quien me ha estado engañando durante toda nuestra relación porque lo descubrí el día anterior y no quería perder miles de dólares en tarifas de cancelación”, escribió en el video que se volvió viral.

El relato de ‘Bdazzle’ cobró vida en la plataforma TikTok, donde compartió fragmentos de su experiencia. A través de fotografías en estilo ‘carrete’ y notas con mensajes ocultos, la joven creó un resumen de su viaje donde mostró momentos aparentemente felices con su expareja, a pesar de la amargura que yacía en el fondo. “Él no sabe que yo sé que me está engañando... le dije que estaba haciendo un carrete de todas las cosas dulces que había hecho por mí y que sería una sorpresa para mí ¡El fin del viaje!”, compartió en un video.

La joven confesó que había descubierto la infidelidad de su exnovio antes de emprender el viaje, pero optó por mantener la fachada y continuar la travesía. “Él hizo todo lo posible para que me sintiera amada”, reveló en videos posteriores. Mientras que él posaba feliz, las notas de colores expresaban sus verdaderos sentimientos con el hashtag “yo sé”. De esta manera, al regresar, decidió hacer una cuenta en la red social y armó un creativo video donde recopiló una a una las fotos del chico.

La joven hizo posar a su pareja en distintos monumentos y expuso una a una sus mentiras con papeles de colores

La historia de ‘Bdazzle’ generó una oleada de comentarios y muestras de apoyo en TikTok. Además, el video tuvo más de 1 millón de reproducciones en la red social china. “Yo habría tirado su pasaporte la noche antes de irnos y habría disfrutado de mi viaje sola”, “9 semanas habrían sido demasiado para mí para guardar esa información”, “Lamento mucho que esto haya sucedido… ¡pero al menos no desperdiciaste 10 años con él!”, “Esto es épico. Sos icónica”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

