Terremotos en Venezuela: se registraron al menos 10 réplicas durante esta madrugada

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó durante la madrugada de este jueves la ocurrencia de diez réplicas en Venezuela, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda. Los movimientos telúricos, que siguieron a dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la tarde del miércoles a buena parte del país, provocaron el temor de la población y mantuvieron en alerta a las autoridades.

Las magnitudes de las réplicas oscilaron entre 2,4 y 4,5, con profundidades que variaron de 4,8 km a 9,0 km. Del total de eventos registrados, seis ocurrieron en La Guaira, una de las zonas más afectadas. El resto se localizó en Miranda, Aragua y Falcón, según el balance de Funvisis.

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Miles de personas pasaron la noche fuera de sus casas en Caracas y otras ciudades por temor a nuevas réplicas y derrumbes. (EFE/ Rayner Peña R)

Durante la madrugada del jueves, miles de venezolanos buscaron refugio en plazas, parques y calles de distintas ciudades. En sectores de Caracas, vecinos improvisaron refugios temporales sobre el asfalto o dentro de automóviles, debido al temor por nuevas réplicas y el riesgo de derrumbes. El pánico generado por los movimientos sísmicos llevó a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas durante toda la noche, a la espera de evaluaciones sobre los daños estructurales.

Cronología y características de las réplicas (Funvisis)

Funvisis detalló la cronología de los movimientos registrados este jueves. Entre las 00:21 y las 03:48 horas, se identificaron diez réplicas, con epicentros localizados al norte de La Victoria (Aragua), al oeste y noroeste de Naiguatá (La Guaira), al noroeste de Los Teques (Miranda), y en zonas cercanas a Boca de Aroa (Falcón) y Maracay (Aragua). La réplica de mayor magnitud fue de 4,5, con epicentro a 6 km al oeste de Naiguatá y una profundidad de 7,5 km.

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Las réplicas en Venezuela se concentraron en La Guaira y Miranda, con magnitudes entre 2,4 y 4,5 y profundidades de 4,8 a 9,0 kilómetros. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos clasificó a los terremotos como un “doblete sísmico”, fenómeno que ocurre cuando dos sismos de gran magnitud se producen en rápida sucesión en una misma región. Tras la activación de una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló posteriormente la advertencia luego de descartar riesgos adicionales para esos territorios.

Operaciones de emergencia y situación actual

Durante las primeras horas posteriores al desastre, equipos de rescate y voluntarios intentaron remover escombros con herramientas manuales mientras se esperaba la llegada de maquinaria pesada. Las autoridades mantienen activos los dispositivos de emergencia, enfocados en la localización de posibles sobrevivientes y la evaluación de las estructuras colapsadas en las zonas más afectadas.

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Funvisis reportó diez réplicas en Venezuela durante la madrugada del jueves tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. (REUTERS/Gaby Oraa)

Miles de personas permanecen fuera de sus hogares en distintos puntos del país, mientras continúan las labores de búsqueda y se aguardan nuevas evaluaciones estructurales. El reporte oficial sobre los daños materiales sigue en desarrollo, ante la magnitud del desastre y la persistencia de réplicas sísmicas.

Balance de víctimas y daños materiales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que al menos 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas como consecuencia de los dos terremotos que afectaron el Caribe venezolano. Rodríguez precisó que el estado de La Guaira presenta el mayor nivel de afectación, con “decenas” de edificios colapsados y graves daños aún sin cuantificar.

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Delcy Rodríguez informó que los terremotos en Venezuela dejaron al menos 32 muertos, más de 700 heridos y decenas de edificios colapsados en La Guaira.

El temor a nuevos derrumbes mantuvo en alerta a la población, que evitó regresar a sus hogares tras las primeras réplicas. Muchas personas que habían intentado volver a sus viviendas decidieron abandonar nuevamente los inmuebles ante la persistencia de los movimientos.

Las tareas de rescate continuaron en distintos sectores de la capital, con especial énfasis en el oeste de Caracas —zonas como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez— y en barrios del este, como Los Palos Grandes. Equipos de rescate y voluntarios colaboraron en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, en algunos casos sin apoyo inmediato de maquinaria pesada. El relato de Maikel Rincón, vecino de Maripérez, describió la labor manual para rescatar personas atrapadas bajo un edificio colapsado, donde varias familias resultaron afectadas.

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