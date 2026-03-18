Venezuela

El titular de la Asamblea Nacional venezolana señaló al alto comisionado de la ONU para los DDHH, Volker Türk, como un “enemigo” del país

Una sesión en Caracas sirvió como escenario para que el líder parlamentario rechazara las declaraciones del diplomático internacional, quien resaltó la falta de acceso y de información sobre los presos políticos detenidos en el país

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El presidente de la Asamblea
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación antes de una sesión ordinaria en Caracas, Venezuela, el 5 de marzo de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, calificó el martes como “enemigo” del país al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El diplomático de Naciones Unidas señaló que su oficina no ha recibido una lista oficial de presos políticos liberados ni tuvo acceso sin restricciones a centros de detención en Venezuela, pese a haberlo solicitado.

Durante una sesión en la sede parlamentaria en Caracas, tras una reunión en la que participó el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Rodríguez afirmó que Türk “no quiere” al país caribeño.

Ese señor quiere que a Venezuela le vaya mal, pues bueno, te vas a caer de ese chinchorro, señor Volker Türk, y te recomendaría, a modo de metáfora, que veas el juego de hoy”, expresó, aludiendo a la final del Clásico Mundial de Béisbol entre Venezuela y Estados Unidos.

El lunes, Türk aseguró que su oficina no ha recibido información oficial sobre los presos liberados tras la operación de EEUU el pasado 3 de enero y la captura del ex dictador Nicolás Maduro, y tampoco ha tenido acceso sin restricciones a los centros de detención

El Alto Comisionado de Naciones
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk habla durante una conferencia de prensa en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el miércoles 12 de febrero de 2025 (Martial Trezzini/Keystone via AP, Archivo)

Türk indicó que ninguna de esas peticiones tuvieron éxito hasta la fecha y pidió mayor transparencia en los procesos de excarcelación.

El alto comisionado subrayó que “muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas de salud graves, personas mayores y al menos un niño”.

El canciller venezolano, Yván Gil, rechazó las declaraciones de Türk y lo acusó de tener un “sesgo inmoral” y actuar como una “caja de resonancia de falsedades”.

El 19 de febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía para procesos de presos políticos desde 1999, pero su aplicación es específica para 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, excluyendo el resto del período y los casos vinculados a operaciones militares.

La Justicia otorgó, según datos oficiales de las autoridades del país, más de 7.000 libertades plenas, en su mayoría a personas con medidas cautelares.

El presidente de la Asamblea
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, habla con un miembro de su equipo de prensa durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional en Caracas (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Según organizaciones no gubernamentales y partidos opositores, los tribunales negaron la libertad plena a dos trabajadores de prensa y al abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición opositora y de la líder María Corina Machado.

Por otra parte, Rodríguez sostuvo que las personas a quienes se les negó la amnistía pueden apelar sus casos ante la Justicia.

“Tienen derecho a apelar frente a los tribunales e incluso también pueden introducir escritos ante la comisión de seguimiento y seguirlos analizando”, subrayó el hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al ser consultado sobre las amnistías denegadas en los últimos días, incluyendo el caso de los dos periodistas.

Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el titular del Parlamento reconoció que más de 2.000 solicitudes recibidas por la comisión corresponden a casos no contemplados por la norma.

El dirigente chavista aseguró que la comisión parlamentaria de seguimiento sigue evaluando expedientes y continuará atendiendo todas las solicitudes, incluidas aquellas vinculadas a hechos distintos a los períodos establecidos en la legislación.

El diputado Jorge Arreaza, quien
El diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento de la implementación de la Ley de Amnistía (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Ha sido fundamental el trabajo que esta comisión ha hecho: 7.580 personas han sido beneficiadas por esta ley de amnistía e, incluso, más allá de las acciones que esta ley de amnistía ha venido atendiendo”, afirmó Rodríguez.

Esta cifra difiere del reporte presentado el jueves pasado por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión de seguimiento y había informado que ya sumaban 7.727 libertades plenas: 7.474 personas en libertad restringida bajo medidas cautelares y 253 que permanecían encarceladas.

Rodríguez también mencionó que se han recibido solicitudes de amnistía de venezolanos residentes en el extranjero y exhortó a quienes deseen acceder al beneficio a presentar sus solicitudes esta semana. “Este es el momento para que se comuniquen, por vía escrita o por vía de sus abogados, ante la comisión de seguimiento para que sus casos pueda ser procesados”, señaló.

(Con información de EFE)

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