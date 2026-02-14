Venezuela

En medio de la huelga de hambre de presos políticos, Jorge Rodríguez aseguró que 17 detenidos fueron liberados en Zona 7

“Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos”, escribió el presidente del Parlamento chavista que tendrá la labor de tratar la ley de amnistía la próxima semana


El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, asiste a una sesión ordinaria para discutir la ley de amnistía en la Asamblea Nacional (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El presidente de la Asamblea Nacional de Venzuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado por la madrugada que 17 personas privadas de libertad fueron excarceladas en el centro de detención Zona 7 (sede de la Policía Nacional Bolivariana) en Caracas.

“En el marco de la Ley de Amnistía, 17 personas privadas de libertad en Zona 7, están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos. ¡Todos unidos por La Paz!”, escribió Rodríguez en redes sociales, aunque no detalló los nombres de los excarcelados y tampoco si se trata de presos políticos.

El anuncio se produce mientras continúa el debate sobre la ley de amnistía, una medida que busca poner fin al uso de los tribunales como herramienta de represión política.

El jueves pasado, los legisladores pospusieron la adopción definitiva del texto tras no llegar a un consenso sobre su aplicación. El principal punto de desacuerdo es un artículo que exige que los beneficiarios de la amnistía comparezcan ante un tribunal para solicitarla, lo que generó tensiones entre diputados oficialistas y opositores.

En paralelo, miles de simpatizantes de la oposición se movilizaron en Caracas para exigir la liberación de todos los presos políticos restantes. La Asamblea Nacional había aprobado la ley en primera discusión la semana anterior y se esperaba su promulgación tras la segunda lectura, ahora aplazada por el desacuerdo entre los bloques parlamentarios.


Familiares de presos políticos asisten a una vigilia afuera del centro de detención en la Zona 7, el 8 de febrero (REUTERS/Fausto Torrealba)

Horas antes del anuncio de Rodríguez, un grupo de presos políticos comenzó una huelga de hambre la noche del viernes en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el este de Caracas, para exigir su liberación. Familiares de los detenidos se sumarán este sábado a la protesta y se encadenarán cerca del centro de detención.

La acción es una respuesta al incumplimiento de la promesa realizada hace una semana por el titular del Parlamento chavista, quien aseguró que las excarcelaciones se llevarían a cabo tras la aprobación de la ley de amnistía. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, afirmó entonces, pero la liberación no se concretó.

El proyecto de ley de amnistía se convirtió en el eje de las reformas impulsadas por la presidenta encagada Delcy Rodríguez tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas el 3 de enero, en una operación que marcó el inicio de una nueva etapa política en Venezuela.

La iniciativa busca cerrar un ciclo de casi treinta años de represión y abrir paso a una nueva etapa de la transición pos-Maduro. La administración Trump presionó para la liberación de presos políticos como condición clave para avanzar en el proceso.

La ley de amnistía, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, podría permitir la liberación de cientos de activistas que aún permanecen detenidos.

En contracara a los números del régimen venezolano, 644 personas continúan privadas de libertad en Venezuela por motivos políticos, según reportó el viernes la ONG Foro Penal.


Familiares de presos políticos encienden velas durante una vigilia afuera de la prisión El Rodeo para conmemorar un mes desde que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de los detenidos (REUTERS/Maxwell Briceno/Archivo)

La cifra surge en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por Rodríguez, el pasado 8 de enero, poco después de la captura de Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas y de la promesa de liberar a todos los presos políticos antes del viernes pasado.

De acuerdo con el boletín de Foro Penal, con fecha de corte del lunes anterior, entre los detenidos se cuentan 564 hombres y 80 mujeres. Del total, 459 son civiles y 185 militares; uno de los detenidos es menor de edad. Además, la organización identificó a 55 extranjeros o personas con doble nacionalidad entre los encarcelados.

