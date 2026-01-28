Venezuela

El Banco Central de Venezuela anunció una nueva oferta de divisas por USD 200 millones provenientes de la exportación de hidrocarburos

Según un comunicado oficial, el BCV precisó que “hasta la fecha, se han vendido trescientos millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos. Asimismo, se encuentra en curso una nueva oferta de doscientos millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”

El Banco Central de Venezuela
El Banco Central de Venezuela (Foto: MPPEF)

Venezuela ofreció en el mercado cambiario 200 millones de dólares adicionales provenientes de la exportación de hidrocarburos, informó este martes el Banco Central de Venezuela (BCV), tras una colocación previa de 300 millones de dólares, en un contexto de acuerdos energéticos con Estados Unidos y de ajustes en el sistema de divisas del país.

Según un comunicado oficial, el BCV precisó que “hasta la fecha, se han vendido trescientos millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos. Asimismo, se encuentra en curso una nueva oferta de doscientos millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero”. El ente emisor no detalló el origen específico de estos nuevos fondos, aunque la cifra coincide con el monto total acordado entre Washington y Caracas.

El pasado 15 de enero, la Casa Blanca anunció un acuerdo cerrado con la presidencia encargada de Venezuela, valorado en 500 millones de dólares, mediante el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano. Cinco días después, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que “de los primeros 500 millones” ya “ingresaron 300 millones”.

El BCV evitó confirmar si los 200 millones de dólares actualmente en oferta provienen de ese mismo entendimiento bilateral. No obstante, el banco central sí explicó que el objetivo de la venta de divisas apunta a “complementar la oferta privada y fortalecer la economía nacional”.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez,
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que “de los primeros 500 millones” ya “ingresaron 300 millones” (EP)

En el mismo texto, la autoridad monetaria advirtió que “debido a la implementación de nuevos mecanismos, el proceso requiere un periodo de adaptación técnica que garantice la seguridad en la recepción y liquidación de los recursos por parte de todos los actores involucrados”.

El comunicado agregó que “las autoridades continuarán habilitando mecanismos de venta e incorporando instituciones financieras para canalizar de forma progresiva los ingresos petroleros de los próximos meses”. El BCV indicó además que “ha venido ofertando divisas en el mercado cambiario con el apoyo del sistema financiero”, aunque no ofreció detalles adicionales sobre el cronograma de futuras operaciones.

Las autoridades explicaron que la inyección de divisas, canalizada a través de un grupo de bancos venezolanos, apunta a atender un mercado cambiario que permaneció durante meses con escasa disponibilidad de dólares. En ese periodo, el tipo de cambio en el mercado no oficial llegó a ubicarse hasta 100% por encima de la tasa oficial, según datos del propio mercado.

Una vista de las instalaciones
Una vista de las instalaciones de la refinería de petróleo de Puerto La Cruz de la petrolera estatal venezolana PDVSA (REUTERS/Samir Aponte/Foto de archivo)

Estas colocaciones se producen mientras el gobierno interino busca avanzar en una reforma de la ley de hidrocarburos orientada a permitir mayor participación privada y extranjera en el sector. En ese marco, Delcy Rodríguez sostuvo el lunes reuniones con representantes de empresas petroleras internacionales, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell, según información oficial.

La presidenta encargada también proyectó recientemente un aumento de los ingresos del país de “un 37%” durante 2026 y estimó que este año ingresarían alrededor de 1.400 millones de dólares en inversión para el sector de hidrocarburos. Estas previsiones se difundieron en medio de los anuncios sobre la canalización de los recursos provenientes de la venta de crudo.

(Con información de AFP y EFE)

