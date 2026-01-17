EN VIVO | El presidente de la ONG Foro Penal reportó 16 nuevas excarcelaciones durante la noche del viernes

Una mujer sostiene un cartel en el que se lee: "Un verdadero acto de paz es la libertad de todos los presos políticos", mientras participa en una vigilia pidiendo la liberación de sus seres queridos (REUTERS/Maxwell Briceno)

Tras su encuentro en la Casa Blanca, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que “fue una enorme responsabilidad” dialogar con el presidente Donald Trump porque lo hizo “en nombre del pueblo venezolano”.

“Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio”, sostuvo Machado en diálogo con Fox News.

El viernes, Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

En materia política local, el presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional. Este movimiento implica la salida del gabinete de Alex Saab, empresario colombiano que permaneció detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración por lavado de dinero.