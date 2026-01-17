Venezuela

EN VIVO | El presidente de la ONG Foro Penal reportó 16 nuevas excarcelaciones durante la noche del viernes

El titular del organismo de derechos humanos, Alfredo Romero, informó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero de 2026 por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se verificaron más de 100 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Guardar
Una mujer sostiene un cartel
Una mujer sostiene un cartel en el que se lee: "Un verdadero acto de paz es la libertad de todos los presos políticos", mientras participa en una vigilia pidiendo la liberación de sus seres queridos (REUTERS/Maxwell Briceno)

Tras su encuentro en la Casa Blanca, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que “fue una enorme responsabilidad” dialogar con el presidente Donald Trump porque lo hizo “en nombre del pueblo venezolano”.

“Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio”, sostuvo Machado en diálogo con Fox News.

El viernes, Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

En materia política local, el presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional. Este movimiento implica la salida del gabinete de Alex Saab, empresario colombiano que permaneció detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración por lavado de dinero.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:11 hsHoy

Delcy Rodríguez nombró nuevos ministros en su gabinete y expulsó a Alex Saab, acusado por EEUU de ser el “testaferro” del régimen

La incorporación de Luis Antonio Villegas al frente de una instancia creada por la fusión de carteras responde a un cambio estratégico impulsado desde la presidencia interina venezolana, el cual aleja al ex funcionario del poder presidencial

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pronuncia su primer discurso anual a la nación en la Asamblea Nacional, tras el ataque estadounidense en Caracas que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela, 15 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, formalizó este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una nueva estructura gubernamental, que quedará bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Con este cambio, Villegas reemplaza en el gabinete a Alex Saab, el empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar de dinero.

Leer la nota completa
06:04 hsHoy

El presidente del Foro Penal reportó nuevas excarcelaciones durante la noche del viernes

El presidente del Foro Penal
El presidente del Foro Penal reportó nuevas excarcelaciones durante la noche del viernes (X: @alfredoromero)

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, detalló a través de su cuenta de X que 16 presos políticos fueron excarcelados en medio de la novena noche de vigilia realizada en las afueras de los centros penitenciarios por los familiares de los detenidos.

“Esta noche han sido excarcelados al menos otros 16 presos políticos en Venezuela”, informó Romero.

05:13 hsHoy

Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de sus respectivas embajadas tras años de distanciamiento diplomático

Un diálogo reciente entre funcionarios de alto nivel impulsa las negociaciones orientadas a la normalización de servicios consulares y la recuperación de sedes oficiales en ambos países

La entrada de la embajada
La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS)

En medio del diálogo entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump con las autoridades interinas del régimen venezolano, Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de la embajada venezolana en Washington, con contactos diplomáticos y reuniones a nivel de cancillerías realizados esta semana.

Leer la nota completa
04:41 hsHoy

El Foro Penal verificó la excarcelación de 100 presos políticos desde el 8 de enero y exigió la liberación de otros 700 detenidos

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero de 2026 por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se verificaron 100 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

Romero señaló que más de 700 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, tomando como base la lista remitida al régimen interino antes del 8 de enero, aunque advirtió que hay casos adicionales que están siendo incorporados a la lista a medida que se reciben nuevos reportes.

El líder de Foro Penal indicó que los familiares continúan esperando frente a varios centros de reclusión como Tocorón, Yare, Helicoide y Rodeo I, y describió una situación de “mucha angustia”. Además, consideró que existe una oportunidad importante para avanzar hacia un proceso que vaya más allá de gestos de excarcelación y permita superar el sistema represivo que afectó a la población venezolana.

El Foro Penal reiteró su disposición a colaborar en cualquier proceso sincero de reconciliación y pacificación nacional. Romero agradeció el trabajo de los activistas, voluntarios y abogados de la organización, destacando su constancia y compromiso en la defensa de los derechos humanos.

04:02 hsHoy

Venezuela recibió el primer vuelo de deportados desde Estados Unidos tras la captura de Maduro

Este traslado, operado por Eastern Airlines y procedente de Phoenix, Arizona, marcó la reactivación de las repatriaciones directas, suspendidas previamente por decisión de Washington

La llegada del vuelo marca
La llegada del vuelo marca la reanudación de traslados directos de deportados desde Phoenix, Arizona, a Venezuela (Wingo/Reuters)

Este viernes Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero en Caracas.

Leer la nota completa
03:00 hsHoy

Venezuela prepara la reanudación de la venta oficial de dólares

Autoridades venezolanas buscan contener la depreciación del bolívar al ofrecer dólares en el mercado local, en respuesta al endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos durante la última semana

Un hombre cuenta billetes, el
Un hombre cuenta billetes, el 8 de julio de 2024, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

El gobierno de transición de Venezuela se prepara para reanudar la venta de dólares en el mercado local, una medida que busca aliviar la presión sobre el bolívar tras el endurecimiento del bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, según información proporcionada por personas familiarizadas con el tema citadas por Bloomberg. Durante esta semana, bancos en Caracas contactaron a clientes corporativos para ofrecerles la primera cantidad significativa de dólares provenientes del gobierno desde mediados de diciembre, aunque hasta el jueves no se habían desembolsado fondos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaNicolás MaduroCayó Nicolás MaduroEstados UnidosEEUUDonald TrumpVenezuela

Últimas noticias

Delcy Rodríguez nombró nuevos ministros en su gabinete y expulsó a Alex Saab, acusado por EEUU de ser el “testaferro” del régimen

La incorporación de Luis Antonio Villegas al frente de una instancia creada por la fusión de carteras responde a un cambio estratégico impulsado desde la presidencia interina venezolana, el cual aleja al ex funcionario del poder presidencial

Delcy Rodríguez nombró nuevos ministros

Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de sus respectivas embajadas tras años de distanciamiento diplomático

Un diálogo reciente entre funcionarios de alto nivel impulsa las negociaciones orientadas a la normalización de servicios consulares y la recuperación de sedes oficiales en ambos países

Estados Unidos y Venezuela avanzaron

Venezuela prepara la reanudación de la venta oficial de dólares

Autoridades venezolanas buscan contener la depreciación del bolívar al ofrecer dólares en el mercado local, en respuesta al endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos durante la última semana

Venezuela prepara la reanudación de

Donald Trump aseguró que quedó “muy impresionado” con María Corina Machado

El mandatario estadounidense calificó a Machado como una mujer “que respeta mucho” y relató detalles del encuentro, destacando el gesto de la política venezolana de entregarle su medalla del Premio Nobel

Donald Trump aseguró que quedó

Así fue el operativo de salida de María Corina Machado de Venezuela para ir a recibir el Premio Nobel de la Paz

El video difundido permite reconstruir los momentos previos y posteriores a la evacuación de la opositora, quien fue auxiliada por Brave Bull Rescue y logró evadir los controles militares antes de llegar a Curazao

Así fue el operativo de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo el tambaleante régimen iraní

Cómo el tambaleante régimen iraní masacra a su propio pueblo

Dormir hasta tarde los fines de semana podría proteger la salud mental de los adolescentes, según un nuevo estudio

La inesperada historia detrás de “Smells Like Teen Spirit”, el himno que llevó a Nirvana a la cima del rock

Cómo el telégrafo convirtió a las mujeres en las primeras profesionales de la comunicación

Salieron de un bar y nunca más los vieron: el caso que aún desconcierta al FBI

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump ofreció reiniciar la

Donald Trump ofreció reiniciar la mediación estadounidense en la disputa del río Nilo entre Egipto y Etiopía

La Iglesia Católica de Uruguay diseña la posible visita del papa León XIV: la frase que ilusionó a los fieles y cuáles son los planes

La “puerta giratoria” del régimen de Ortega en Nicaragua: excarcela a presos políticos y apresa a otros

Cómo el telégrafo convirtió a las mujeres en las primeras profesionales de la comunicación

Salieron de un bar y nunca más los vieron: el caso que aún desconcierta al FBI

DEPORTES

Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto