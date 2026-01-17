EN VIVO | El presidente de la ONG Foro Penal reportó 16 nuevas excarcelaciones durante la noche del viernes

Tras su encuentro en la Casa Blanca, la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que “fue una enorme responsabilidad” dialogar con el presidente Donald Trump porque lo hizo “en nombre del pueblo venezolano”.
“Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio”, sostuvo Machado en diálogo con Fox News.
El viernes, Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.
En materia política local, el presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el Ministerio de Comercio Nacional. Este movimiento implica la salida del gabinete de Alex Saab, empresario colombiano que permaneció detenido en Estados Unidos bajo acusaciones de conspiración por lavado de dinero.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, formalizó este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una nueva estructura gubernamental, que quedará bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Con este cambio, Villegas reemplaza en el gabinete a Alex Saab, el empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar de dinero.
Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, detalló a través de su cuenta de X que 16 presos políticos fueron excarcelados en medio de la novena noche de vigilia realizada en las afueras de los centros penitenciarios por los familiares de los detenidos.
“Esta noche han sido excarcelados al menos otros 16 presos políticos en Venezuela”, informó Romero.
En medio del diálogo entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump con las autoridades interinas del régimen venezolano, Estados Unidos y Venezuela avanzaron en el proceso de reapertura de la embajada venezolana en Washington, con contactos diplomáticos y reuniones a nivel de cancillerías realizados esta semana.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó que, desde el anuncio realizado el 8 de enero de 2026 por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se verificaron 100 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.
Romero señaló que más de 700 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, tomando como base la lista remitida al régimen interino antes del 8 de enero, aunque advirtió que hay casos adicionales que están siendo incorporados a la lista a medida que se reciben nuevos reportes.
El líder de Foro Penal indicó que los familiares continúan esperando frente a varios centros de reclusión como Tocorón, Yare, Helicoide y Rodeo I, y describió una situación de “mucha angustia”. Además, consideró que existe una oportunidad importante para avanzar hacia un proceso que vaya más allá de gestos de excarcelación y permita superar el sistema represivo que afectó a la población venezolana.
El Foro Penal reiteró su disposición a colaborar en cualquier proceso sincero de reconciliación y pacificación nacional. Romero agradeció el trabajo de los activistas, voluntarios y abogados de la organización, destacando su constancia y compromiso en la defensa de los derechos humanos.
Este viernes Venezuela recibió un avión con al menos 199 migrantes deportados desde Estados Unidos, en el primer vuelo de repatriación que arribó tras la captura del exdictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida el 3 de enero en Caracas.
El gobierno de transición de Venezuela se prepara para reanudar la venta de dólares en el mercado local, una medida que busca aliviar la presión sobre el bolívar tras el endurecimiento del bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, según información proporcionada por personas familiarizadas con el tema citadas por Bloomberg. Durante esta semana, bancos en Caracas contactaron a clientes corporativos para ofrecerles la primera cantidad significativa de dólares provenientes del gobierno desde mediados de diciembre, aunque hasta el jueves no se habían desembolsado fondos.