Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero”

La funcionaria chavista también respondió a las advertencias emitidas por Trump sobre eventuales represalias si no aceptaba los lineamientos de su administración. “Mi destino no lo decide sino Dios”, dijo

Delcy Rodríguez desafió a Donald
Delcy Rodríguez desafió a Donald Trump y aseguró que Venezuela no está gobernada por “ningún agente extranjero” (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La recién nombrada jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que Venezuela no está bajo el control de “ningún agente extranjero”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que altos funcionarios de su administración coordinarán el proceso de transición tras la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

El mandatario estadounidense informó que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, junto con el asesor en seguridad Stephen Miller, asumirán la coordinación de la transición venezolana.

Estamos acá gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, afirmó Rodríguez durante un acto oficial en Caracas, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

Durante su intervención, Rodríguez hizo un llamado a mantener la resistencia frente a la presión internacional.

En ese mismo discurso, la funcionaria chavista respondió a las advertencias emitidas por Trump, quien durante el fin de semana dijo que Delcy Rodríguez enfrentaría represalias aún más severas que las impuestas a Maduro si no aceptaba los lineamientos de la administración estadounidense.

El mandatario estadounidense informó que
El mandatario estadounidense informó que los secretarios de Estado y de Guerra, Marco Rubio y Pete Hegseth, junto con el asesor en seguridad Stephen Miller, asumirán la coordinación de la transición venezolana (REUTERS/Jonathan Ernst)

En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios”, expresó.

Rodríguez sostuvo que el país vive una “movilización popular” en rechazo a la detención del dictador. Aseguró que ciudadanos chavistas se han manifestado en las calles para exigir la liberación de Maduro y denunciar lo que el oficialismo describe como una “agresión extranjera”.

En una entrevista con NBC News, Trump afirmó que Rodríguez está “cooperando” con su administración, aunque condicionó cualquier entendimiento a la aceptación de exigencias concretas por parte de Caracas. Entre ellas, mencionó el “acceso total” a los recursos naturales venezolanos y la alineación del nuevo régimen con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

El presidente también advirtió que, de no cumplirse esas condiciones, podrían adoptarse nuevas acciones militares.

Entretanto, Marco Rubio explicó que la conducción del proceso en Venezuela se hará desde el plano de las políticas públicas y con la participación de “todo el aparato de seguridad nacional”.

Delcy Rodríguez respondió a las
Delcy Rodríguez respondió a las advertencias emitidas por Trump sobre eventuales represalias si no aceptaba los lineamientos de su administración. “Mi destino no lo decide sino Dios”, dijo

Según el funcionario, el objetivo declarado es garantizar una transición ordenada tras el operativo militar que culminó el fin de semana con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una acción de fuerzas estadounidenses en Caracas.

Trump también se refirió a los métodos utilizados por el régimen anterior y aseguró que “tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, en alusión a instalaciones utilizadas para la detención de presos políticos.

De acuerdo con el presidente estadounidense, la decisión de cerrar ese centro recae en Rodríguez.

Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó Trump.

El mandatario republicano describió el operativo militar como una maniobra “impresionante” y señaló que “EEUU volvió a probar que tiene el Ejército más importante del mundo”.

Marco Rubio explicó que la
Marco Rubio explicó que la conducción del proceso en Venezuela se hará desde el plano de las políticas públicas y con la participación de “todo el aparato de seguridad nacional” (AP Foto/José Luis Magaña)

Trump explicó que la operación se realizó sin participación del círculo cercano del líder chavista, aunque reconoció que algunos funcionarios buscaron llegar a un acuerdo para facilitar la transición política.

En declaraciones posteriores, Trump advirtió que la continuidad de las sanciones sobre Rodríguez dependerá de su disposición a cooperar con las demandas de Estados Unidos.

Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, afirmó el mandatario en diálogo con NBC News.

